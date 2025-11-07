Colombia

Hallaron con vida a monja reportada como desaparecida: no se sabía nada de Sor Cecilia desde hace 38 horas

El operativo de búsqueda de la religiosa, que incluyó el uso de drones y la coordinación de diversas entidades, culminó cuando un habitante local la encontró desorientada a tres kilómetros del monasterio

Guardar
Sor Cecilia del Espíritu Santo
Sor Cecilia del Espíritu Santo fue localizada tras 38 horas de intensa búsqueda en una zona rural de Colombia, gracias a la colaboración de equipos especializados y el uso de tecnología avanzada como drones - crédito Bomberos Cali/Parques Nacionales

Sor Cecilia del Espíritu Santo, una religiosa de 32 años, fue hallada con vida luego de permanecer desaparecida durante 38 horas en las inmediaciones de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.

El operativo de búsqueda, que incluyó la utilización de drones y la coordinación de diversas entidades, culminó cuando un habitante local la encontró desorientada a tres kilómetros del monasterio, según informó Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La religiosa fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica por principios de hipotermia, aunque se encontraba consciente al momento del rescate.

El despliegue de recursos para localizar a Sor Cecilia involucró la activación de protocolos de emergencia y la participación de equipos especializados.

Ancizar Manrique, comandante de Bomberos de Santa Rosa de Cabal, destacó a Caracol Radio la importancia de la tecnología en el éxito del operativo. “La ayuda de los drones fue fundamental para encontrar a esta mujer”, afirmó Manrique, quien explicó que la religiosa se desorientó en horas de la noche tras salirse del camino.

La rápida acción de autoridades
La rápida acción de autoridades y la integración de recursos tecnológicos permitieron hallar a Sor Cecilia, quien permaneció desorientada casi dos días antes de ser encontrada y recibir atención médica por hipotermia - crédito Redes Sociales

El comandante detalló que la coordinación entre las secretarías y la gestión del riesgo permitió delimitar la zona de búsqueda, lo que facilitó la localización de la religiosa en un área de difícil acceso.

Respecto a las circunstancias que rodearon la desaparición, Sor Cecilia tiene problemas de salud mental, lo que habría influido en su extravío el martes en horas de la tarde.

Esta condición fue considerada por los equipos de rescate como un factor determinante para comprender el motivo por el cual la religiosa abandonó el monasterio y se desorientó en la zona rural.

El caso de Sor Cecilia del Espíritu Santo movilizó a la comunidad y a las autoridades, quienes, gracias a la integración de tecnología y la colaboración interinstitucional, lograron ubicar a la religiosa.

Como relató Caracol Radio, la imagen de la religiosa con su hábito, divisada entre la vegetación tras horas de búsqueda, marcó el cierre de un operativo que combinó recursos humanos y tecnológicos para lograr un desenlace favorable.

Rescatan a ciudadano estadounidense tras tres días perdido en Monserrate

El ciudadano estadounidense de origen asiático Tenzing Namgil, de 48 años, fue encontrado con vida tras permanecer tres días desaparecido en las inmediaciones del cerro de Monserrate en Bogotá.

El hallazgo se produjo a las 9:42 a. m. del lunes 3 de noviembre de 2025, según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

El operativo de búsqueda, que involucró a múltiples entidades, se activó luego de que Namgil comunicara a su hermana que se encontraba desorientado tras ingresar por un trayecto no autorizado de los cerros orientales. Equipos especializados, binomios caninos y drones de reconocimiento aéreo participaron en la localización, logrando ubicarlo en una zona de difícil acceso.

Al ser encontrado, Namgil presentaba signos de deshidratación, hipotermia y agotamiento físico, además de trauma en el miembro inferior derecho y laceraciones.

crédito Cuerpo de Bomberos de
crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

El equipo de rescate le brindó primeros auxilios en el lugar y fue estabilizado antes de ser trasladado en ambulancia a un centro de salud. Su estado era consciente al momento del rescate.La búsqueda contó con la participación de Bomberos Oficiales de Bogotá, la Alcaldía local de Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo y guardabosques de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), quienes coordinaron acciones por tierra y aire.

La Oficina de Turismo de Bogotá, adscrita al Instituto Distrital de Turismo, confirmó que Namgil es un alpinista estadounidense nacido en la India y reiteró la importancia de que los visitantes utilicen únicamente los senderos autorizados para evitar situaciones de riesgo asociadas a las condiciones del terreno, las bajas temperaturas y la falta de agua o alimento.

Temas Relacionados

Sor Cecilia del Espíritu SantoDesaparición de religiosaSanta Rosa de CabalDrones en rescatesSalud mentalColombia-Noticias

Más Noticias

Por hostigamiento e instigación a delinquir, candidato al Senado denunció a Piter Albeiro por preguntar: “¿Qué tendría de malo destripar a la izquierda?”

Pese a que Ómar Alejandro Leiva, nombre real del humorista, publicó un video ofreciendo disculpas por sus palabras, el abogado caleño Kevin Gómez Paz radicó la denuncia penal

Por hostigamiento e instigación a

Hassam responde a críticas en redes sociales por su postura política: “Están muy inquietos por mí”

El humorista asegura que es escéptico de los políticos, que no apoya candidatos ni líderes, y que la única forma de salir adelante es trabajando

Hassam responde a críticas en

Petro habría sostenido reunión con nuevo alcalde de Nueva York, el musulmán Zohran Mamdani: “Pude ver la articulación con el programa de la Bogotá Humana”

El mandatario lanzó pullas a sus opositores, y aseguró que el programa del nuevo alcalde de Nueva York tiene puntos en común que el de su Gobierno

Petro habría sostenido reunión con

Delincuente murió luego de haber cometido un fleteo en el occidente de Medellín: a la víctima le arrebataron una cadena y un reloj avaluado en $10 millones

La víctima del ribo persiguió a los delincuentes y los atropelló: uno de los sospechosos murió y el otro fue capturado por la Policía, pero el conductor chocó otros dos carros

Delincuente murió luego de haber

Prosperidad Social sigue buscando colombianos que quieran recibir Renta Básica Solidaria: hay fecha límite de inscripción

Se trata del programa que sustituirá a Colombia Mayor y que mejorará el monto y el acceso a quienes más lo necesitan: hay tiempo hasta diciembre para registrarse

Prosperidad Social sigue buscando colombianos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Hassam responde a críticas en

Hassam responde a críticas en redes sociales por su postura política: “Están muy inquietos por mí”

Luisa Fernanda W expuso infidelidad de la pareja de su mejor amiga, un coach de vida, y reveló las pistas que daba para desconfiar

Sebastián Caicedo defiende a Abelardo de la Espriella tras críticas de figuras públicas: “Superan el bajo nivel de argumentación”

Pipe Bueno sorprendió a Luisa Fernanda W con una cita secreta en un crucero de Disney

Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Deportes

Se define la Liga BetPlay:

Se define la Liga BetPlay: la Dimayor dio a conocer los horarios de la fecha 20 para la clasificación a los cuadrangulares

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17