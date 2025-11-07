Hallaron con vida a monja reportada como desaparecida: no se sabía nada de Sor Cecilia desde hace 38 horas

Sor Cecilia del Espíritu Santo fue localizada tras 38 horas de intensa búsqueda en una zona rural de Colombia, gracias a la colaboración de equipos especializados y el uso de tecnología avanzada como drones - crédito Bomberos Cali/Parques Nacionales

Sor Cecilia del Espíritu Santo, una religiosa de 32 años, fue hallada con vida luego de permanecer desaparecida durante 38 horas en las inmediaciones de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.

El operativo de búsqueda, que incluyó la utilización de drones y la coordinación de diversas entidades, culminó cuando un habitante local la encontró desorientada a tres kilómetros del monasterio, según informó Caracol Radio.

La religiosa fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica por principios de hipotermia, aunque se encontraba consciente al momento del rescate.

El despliegue de recursos para localizar a Sor Cecilia involucró la activación de protocolos de emergencia y la participación de equipos especializados.

Ancizar Manrique, comandante de Bomberos de Santa Rosa de Cabal, destacó a Caracol Radio la importancia de la tecnología en el éxito del operativo. “La ayuda de los drones fue fundamental para encontrar a esta mujer”, afirmó Manrique, quien explicó que la religiosa se desorientó en horas de la noche tras salirse del camino.

La rápida acción de autoridades y la integración de recursos tecnológicos permitieron hallar a Sor Cecilia, quien permaneció desorientada casi dos días antes de ser encontrada y recibir atención médica por hipotermia - crédito Redes Sociales

El comandante detalló que la coordinación entre las secretarías y la gestión del riesgo permitió delimitar la zona de búsqueda, lo que facilitó la localización de la religiosa en un área de difícil acceso.

Respecto a las circunstancias que rodearon la desaparición, Sor Cecilia tiene problemas de salud mental, lo que habría influido en su extravío el martes en horas de la tarde.

Esta condición fue considerada por los equipos de rescate como un factor determinante para comprender el motivo por el cual la religiosa abandonó el monasterio y se desorientó en la zona rural.

El caso de Sor Cecilia del Espíritu Santo movilizó a la comunidad y a las autoridades, quienes, gracias a la integración de tecnología y la colaboración interinstitucional, lograron ubicar a la religiosa.

Como relató Caracol Radio, la imagen de la religiosa con su hábito, divisada entre la vegetación tras horas de búsqueda, marcó el cierre de un operativo que combinó recursos humanos y tecnológicos para lograr un desenlace favorable.

Rescatan a ciudadano estadounidense tras tres días perdido en Monserrate

El ciudadano estadounidense de origen asiático Tenzing Namgil, de 48 años, fue encontrado con vida tras permanecer tres días desaparecido en las inmediaciones del cerro de Monserrate en Bogotá.

El hallazgo se produjo a las 9:42 a. m. del lunes 3 de noviembre de 2025, según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

El operativo de búsqueda, que involucró a múltiples entidades, se activó luego de que Namgil comunicara a su hermana que se encontraba desorientado tras ingresar por un trayecto no autorizado de los cerros orientales. Equipos especializados, binomios caninos y drones de reconocimiento aéreo participaron en la localización, logrando ubicarlo en una zona de difícil acceso.

Al ser encontrado, Namgil presentaba signos de deshidratación, hipotermia y agotamiento físico, además de trauma en el miembro inferior derecho y laceraciones.

crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

El equipo de rescate le brindó primeros auxilios en el lugar y fue estabilizado antes de ser trasladado en ambulancia a un centro de salud. Su estado era consciente al momento del rescate.La búsqueda contó con la participación de Bomberos Oficiales de Bogotá, la Alcaldía local de Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo y guardabosques de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), quienes coordinaron acciones por tierra y aire.

La Oficina de Turismo de Bogotá, adscrita al Instituto Distrital de Turismo, confirmó que Namgil es un alpinista estadounidense nacido en la India y reiteró la importancia de que los visitantes utilicen únicamente los senderos autorizados para evitar situaciones de riesgo asociadas a las condiciones del terreno, las bajas temperaturas y la falta de agua o alimento.