Abogado Miguel Ángel del Río le lanzó fuerte pulla a Abelardo de la Espriella: “Engañarnos con poco talento”

El abogado Miguel Ángel del Río criticó este viernes 7 de noviembre de 2025 en redes sociales al también jurista Abelardo de la Espriella por una serie de comentarios efectuados por este último sobre sectores de izquierda en Colombia y por su estrategia de campaña.

Del Río cuestionó la postura política de De la Espriella con un mensaje que generó debate digital.

“El hecho pueril que un candidato se ponga una máscara de tigre en la cabeza para atraer incautos y prometa ‘destripar’ contrarios, sólo indica que ambicionan engañarnos con poco talento”, publicó Del Río en su cuenta oficial de X.

La declaración aludió a las recientes expresiones de De la Espriella y a ciertas estrategias empleadas por el equipo de trabajo “Defensores de la Patria”.

El pronunciamiento del abogado Miguel Ángel del Río contra Abelardo de la Espriella originó diversas reacciones en la red social X.

Usuarios cuestionaron las palabras del abogado Miguel Ángel del Río y respaldaron al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Los mensajes señalaron: “ese poco talento es la carta para decirnos que sí es coherente”, o hicieron referencias a otros líderes: “algo peor pasó con Petro, que firmó en mármol un poco de promesas y no cumplió ninguna”.

El debate reflejó una visión crítica sobre las figuras públicas y las estrategias simbólicas utilizadas durante el actual clima político en Colombia.

Abelardo de la Espriella desafía a Iván Cepeda tras su negativa a confrontar ideas cara a cara

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió con firmeza a la reciente decisión del senador Iván Cepeda, quien anunció públicamente que no participará en debates previos a la contienda presidencial.

Para De la Espriella, estos encuentros resultan fundamentales, ya que permiten a la ciudadanía conocer las propuestas y el carácter de quienes aspiran a la jefatura de Estado, aspecto que, según su visión, se ve limitado cuando un candidato rehúsa esos espacios.

El legislador del Pacto Histórico, ganador de la consulta popular del 26 de octubre de 2025 con más de un millón de votos, se convirtió rápidamente en el foco de análisis tras comunicar su postura frente a los debates electorales.

Si bien el anuncio generó comentarios en todo el espectro político, la reacción más contundente provino del abogado y aspirante a la Presidencia.

A través de su cuenta de X, De la Espriella expresó su molestia: “Desde hace tres meses sabía que el heredero sería Cepeda. En ese momento le dije que nos veríamos en la arena política. Ahora que fue escogido, anuncia que no participará en debates. ¿Qué opinan ustedes?”.

El precandidato recordó además un mensaje anterior dirigido a Cepeda, difundido en video, que cobra vigencia a la luz de la reciente decisión del senador. En esa grabación, De la Espriella afirmó: “Yo espero encontrarme con Cepeda en la arena política. Allí te veo, Cepeda. Vamos a ver de qué estás hecho y te voy a demostrar de lo que estoy hecho yo”.

Por su parte, Iván Cepeda justificó que no pretende participar en espacios que deriven en insultos o ataques personales.

El senador, representante del Pacto Histórico, ha sido enfático en promover encuentros bajo parámetros estructurados que prioricen el debate de ideas y programas, alejados de la descalificación.

“No voy a ir a debates, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado”, manifestó Cepeda como parte de su respuesta tras ganar la consulta interna.

No obstante, el senador extendió una invitación a sus contrincantes: “Los reto a que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas”.

Cepeda aclaró su postura en una entrevista concedida a Caracol Radio, donde planteó que los debates entre aspirantes deben realizarse bajo normas claras, centrados en propuestas y programas, y evitando cualquier tipo de ataque directo.

“Hay que hacer debates, obviamente pensando muy claramente en cuál es el momento adecuado, con quiénes se hace y con qué reglas. Y obviamente, cuando eso llegue a ocurrir, fijaremos las reglas que consideremos adecuadas”, precisó.