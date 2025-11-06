Colombia

Murió Sandra Patricia Muñoz, la mujer atacada a disparos por su exesposo, un coronel retirado, en Pasto

Falleció a los 44 años después de varios días en una unidad de cuidados intensivos, tras recibir varios disparos durante el ataque. El hecho también cobró la vida de su hijo y culminó con el suicidio del responsable

Guardar
La mujer fue trasladada a
La mujer fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos después del ataque armado ocurrido durante una reunión familiar, pero no logró sobrevivir a las heridas. - redes sociales

Murió Magda Patricia Muñoz, la mujer atacada a bala por su exesposo en una pizzería de Pasto la noche de Halloween. Muñoz, de 44 años, falleció tras permanecer cinco días en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego. El ataque también dejó como víctima fatal a su hijo, Sebastián Mora Muñoz, y culminó con el suicidio del agresor.

La tragedia ocurrió el 31 de octubre en un restaurante ubicado en la avenida de los Estudiantes. Ariel Mora Rodríguez, coronel retirado del Ejército Nacional, citó a su exesposa y a Sebastián, el hijo de ambos, con la supuesta intención de tratar asuntos personales ligados al proceso de divorcio. Pocos minutos después de comenzar la conversación, Mora Rodríguez sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo de gravedad a los dos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hijo, Sebastián Mora Muñoz, era estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto. Personas presentes en el sitio intentaron auxiliar a las víctimas y llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron en medio de la confusión propia de la noche de Halloween. Sebastián fue intervenido quirúrgicamente de inmediato, pero no logró sobrevivir. Magda Patricia Muñoz ingresó a la UCI, donde luchó por recuperarse bajo pronóstico reservado debido a la afectación de órganos vitales.

Clientes y empleados, que inicialmente relacionaron los estallidos con la pirotecnia de la festividad, buscaron refugio al percatarse de la gravedad de los disparos. Testigos mencionaron que la llegada tardía de ambulancias y Policía complicó la atención inicial.

Un exoficial del Ejército disparó
Un exoficial del Ejército disparó contra su familia en una pizzería. - crédito Montaje Infobae

El agresor se suicidó tras perpetrar el ataque

Tras disparar a su exesposa e hijo, Ariel Mora Rodríguez amenazó a los presentes, huyó del lugar y abordó un taxi. Poco después, se suicidó dentro del vehículo. Desde el primer momento, los hechos fueron atendidos por autoridades locales, que iniciaron la recolección de testimonios y pruebas. La Fiscalía adelanta investigaciones para esclarecer la cronología y determinar si el caso se configura como feminicidio debido a la relación previa de las víctimas con el agresor.

Reacciones de la familia y la comunidad

El sepelio de Sebastián y su padre se realizó el 4 de noviembre, en medio de muestras de dolor y solidaridad de familiares, amigos y allegados. La abuela materna de Sebastián, Nery Rodríguez, madre de Ariel Mora Rodríguez, manifestó su dolor y pidió disculpas por el crimen cometido por su hijo. “Él estaba muy deprimido por circunstancias de la vida”, expresó en declaraciones recogidas por Semana. En el mismo testimonio, la mujer recordó a su nieto como un joven apreciado en el entorno familiar.

Diversas instituciones locales han expresado su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y han instado a acelerar las investigaciones. La tragedia ha generado llamados a reforzar políticas de prevención frente a la violencia de género e intrafamiliar en la región.

Ariel Mora Rodríguez atacó a
Ariel Mora Rodríguez atacó a tiros a su esposa y a su hijo, quitándole la vida a su primogenitor - crédito Pexels

Investigación y contexto de violencia intrafamiliar

A partir del testimonio de quienes se encontraban en la pizzería la noche del 31 de octubre, las autoridades intentan reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Un cliente relató a El Tiempo cómo, tras los disparos, quienes estaban en el local buscaron refugio y observaron la magnitud de la tragedia, mientras el tráfico de la ciudad y la alta actividad nocturna retrasaron la llegada de los servicios de emergencia.

“Cuando se hicieron los dos primeros disparos yo pensé que fueron las bombas, pero yo quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”.

La muerte de Magda Patricia Muñoz y de su hijo profundizó el debate sobre la violencia intrafamiliar en Pasto y el departamento de Nariño. El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas pese a los mecanismos de protección existentes en la región.

El testigo del tiroteo relató
El testigo del tiroteo relató cómo la celebración familiar se transformó en una escena de terror y pánico - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Perfil de las víctimas

Magda Patricia Muñoz era reconocida en su entorno y familiares destacaron su dedicación y fortaleza. Sebastián Mora Muñoz, por su parte, cursaba estudios de Medicina y era considerado un joven con potencial académico y profesional.

Temas Relacionados

Violencia intrafamiliarMagda Patricia Muñozataque armado Pastofeminicidioviolencia intrafamiliarcoronel retiradoSebastián Mora MuñozColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 5 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este jueves 6 de noviembre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico

Bogotá ganó en Río de Janeiro el Premio Earthshot y se consolida como referente global de sostenibilidad urbana

La capital recibió el galardón por sus avances en movilidad eléctrica, reducción de contaminación del aire y ampliación de infraestructura verde, obteniendo apoyo internacional para fortalecer sus proyectos ambientales

Bogotá ganó en Río de

Contraloría reportó 34 ‘elefantes blancos’ en Antioquia: Central Park y acueducto de La Estrella los más críticos

El vicecontralor general informó que se fortalecerá la estrategia para recuperar proyectos inconclusos, con seguimiento especial a los casos de mayor inversión y menor avance

Contraloría reportó 34 ‘elefantes blancos’

Lotería del Meta resultados 5 de noviembre: todos números ganadores del último sorteo

Esta popular lotería ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería del Meta resultados 5
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las Autodefensas Unidas

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna reveló si Gio

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Lina Tejeiro habló sin filtros sobre su decisión de no tener relaciones íntimas: “Cumpliré otro año en celibato”

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

Deportes

Se le caería una negociación

Se le caería una negociación enorme a Millonarios: perdería un jugador importante para 2026 por falta de plata

Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026