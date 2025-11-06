Murió Sandra Patricia Muñoz, la mujer atacada a disparos por su exesposo, un coronel retirado, en Pasto

La mujer fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos después del ataque armado ocurrido durante una reunión familiar, pero no logró sobrevivir a las heridas. - redes sociales

Murió Magda Patricia Muñoz, la mujer atacada a bala por su exesposo en una pizzería de Pasto la noche de Halloween. Muñoz, de 44 años, falleció tras permanecer cinco días en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego. El ataque también dejó como víctima fatal a su hijo, Sebastián Mora Muñoz, y culminó con el suicidio del agresor.

La tragedia ocurrió el 31 de octubre en un restaurante ubicado en la avenida de los Estudiantes. Ariel Mora Rodríguez, coronel retirado del Ejército Nacional, citó a su exesposa y a Sebastián, el hijo de ambos, con la supuesta intención de tratar asuntos personales ligados al proceso de divorcio. Pocos minutos después de comenzar la conversación, Mora Rodríguez sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo de gravedad a los dos.

El hijo, Sebastián Mora Muñoz, era estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto. Personas presentes en el sitio intentaron auxiliar a las víctimas y llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron en medio de la confusión propia de la noche de Halloween. Sebastián fue intervenido quirúrgicamente de inmediato, pero no logró sobrevivir. Magda Patricia Muñoz ingresó a la UCI, donde luchó por recuperarse bajo pronóstico reservado debido a la afectación de órganos vitales.

Clientes y empleados, que inicialmente relacionaron los estallidos con la pirotecnia de la festividad, buscaron refugio al percatarse de la gravedad de los disparos. Testigos mencionaron que la llegada tardía de ambulancias y Policía complicó la atención inicial.

Un exoficial del Ejército disparó contra su familia en una pizzería. - crédito Montaje Infobae

El agresor se suicidó tras perpetrar el ataque

Tras disparar a su exesposa e hijo, Ariel Mora Rodríguez amenazó a los presentes, huyó del lugar y abordó un taxi. Poco después, se suicidó dentro del vehículo. Desde el primer momento, los hechos fueron atendidos por autoridades locales, que iniciaron la recolección de testimonios y pruebas. La Fiscalía adelanta investigaciones para esclarecer la cronología y determinar si el caso se configura como feminicidio debido a la relación previa de las víctimas con el agresor.

Reacciones de la familia y la comunidad

El sepelio de Sebastián y su padre se realizó el 4 de noviembre, en medio de muestras de dolor y solidaridad de familiares, amigos y allegados. La abuela materna de Sebastián, Nery Rodríguez, madre de Ariel Mora Rodríguez, manifestó su dolor y pidió disculpas por el crimen cometido por su hijo. “Él estaba muy deprimido por circunstancias de la vida”, expresó en declaraciones recogidas por Semana. En el mismo testimonio, la mujer recordó a su nieto como un joven apreciado en el entorno familiar.

Diversas instituciones locales han expresado su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y han instado a acelerar las investigaciones. La tragedia ha generado llamados a reforzar políticas de prevención frente a la violencia de género e intrafamiliar en la región.

Ariel Mora Rodríguez atacó a tiros a su esposa y a su hijo, quitándole la vida a su primogenitor - crédito Pexels

Investigación y contexto de violencia intrafamiliar

A partir del testimonio de quienes se encontraban en la pizzería la noche del 31 de octubre, las autoridades intentan reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Un cliente relató a El Tiempo cómo, tras los disparos, quienes estaban en el local buscaron refugio y observaron la magnitud de la tragedia, mientras el tráfico de la ciudad y la alta actividad nocturna retrasaron la llegada de los servicios de emergencia.

“Cuando se hicieron los dos primeros disparos yo pensé que fueron las bombas, pero yo quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”.

La muerte de Magda Patricia Muñoz y de su hijo profundizó el debate sobre la violencia intrafamiliar en Pasto y el departamento de Nariño. El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas pese a los mecanismos de protección existentes en la región.

El testigo del tiroteo relató cómo la celebración familiar se transformó en una escena de terror y pánico - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Perfil de las víctimas

Magda Patricia Muñoz era reconocida en su entorno y familiares destacaron su dedicación y fortaleza. Sebastián Mora Muñoz, por su parte, cursaba estudios de Medicina y era considerado un joven con potencial académico y profesional.