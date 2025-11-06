Colombia

Ministerio del Trabajo abrió investigación al Deportivo Pereira por incumplir suspensión de actividades: el club podría ser sancionado

El ministerio precisó que la acción legal se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores

Ministerio de Trabajo y Deportivo
Ministerio de Trabajo y Deportivo Pereira - crédito Colprensa/Acolfutpro/Deportivo Pereira/@MintrabajoCol/X

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo confirmó el inicio de la investigación administrativa sancionatoria contra el club Deportivo Pereira por incumplir, según la cartera, la medida cautelar de suspensión de actividades emitida previamente la cartera laboral.

La Dirección Territorial del Risaralda, a cargo de Andrés Piedrahita Gutiérrez, fue quien oficializó el inicio del proceso.

El Ministerio de Trabajo precisó
El Ministerio de Trabajo precisó que la acción legal se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores - crédito @DeporPereiraFC/X

“A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”, afirmó Piedrahita Gutiérrez.

El director territorial señaló que la desobediencia a la orden ministerial es el cargo más grave en este momento: “Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Trabajo precisó que los cargos formulados están relacionados con las denuncias previas, confirmadas en su momento por el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, que incluyen: el no pago oportuno de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo - crédito Colprensa

Fuentes oficiales del ministerio recordaron que la medida preventiva de suspensión de labores para los empleados del club se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudos laborales.

“Asimismo, durante el desarrollo de la investigación, se exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento”, puntualizó el Ministerio de Trabajo en su pronunciamiento oficial.

