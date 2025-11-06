Colombia

Invima anunció flexibilización en etiquetado de productos cosméticos importados: cuáles son los cambios

Se permitirá el uso de calcomanías para adaptar información en productos que no cumplan con las exigencias andinas, siempre que se respete la definición de cosmético establecida por la normativa vigente

Guardar
La Resolución 2540 de 2025
La Resolución 2540 de 2025 de la Comunidad Andina introduce cambios clave en el etiquetado de productos cosméticos en Colombia - crédito Invima

La Comunidad Andina introdujo cambios sustanciales en la regulación del etiquetado de productos cosméticos, con la expedición de la Resolución 2540 de 2025, según informó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Esta actualización normativa, que modifica la Resolución 2310 de 2022, redefine varios aspectos clave para la industria cosmética en Colombia y los países miembros del bloque regional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los puntos centrales de la nueva resolución es la eliminación de traducciones innecesarias en el etiquetado. A partir de la entrada en vigor de la Decisión 944 de 2025, sólo se exigirán traducciones cuando resulten esenciales para garantizar la seguridad sanitaria.

Además, la Resolución 2540 de 2025 suprime la obligación de traducir denominaciones genéricas de uso común y de comprensión generalizada, lo que simplifica los procesos para los fabricantes y comercializadores de estos productos.

La nueva normativa elimina la
La nueva normativa elimina la obligación de traducciones innecesarias en el etiquetado de cosméticos, facilitando procesos para fabricantes y comercializadores - crédito Invima

“Eliminación de traducciones innecesarias: a partir de la entrada en vigor de la Decisión 944 de 2025, únicamente se requerirán traducciones cuando estas sean fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria. Adicionalmente, la Resolución 2540 de 2025, elimina igualmente la traducción de denominaciones genéricas de uso común y entendimiento generalizado”, dice en el comunicado.

El marco regulatorio actualizado también reconoce la posibilidad de utilizar stickers o etiquetas complementarias para adecuar, aclarar o añadir información relevante en productos cosméticos importados que no se ajusten plenamente a las exigencias del marco comunitario andino.

Esta medida se aplicará siempre que el producto cumpla con la definición de cosmético establecida por la normativa vigente.

“Reconocimiento del uso de sticker o etiqueta para adecuar, aclarar o incluir información complementaria de productos cosméticos: los requisitos de etiquetado para productos regulados reconocen la posibilidad de uso de sticker o etiqueta complementaria para adecuar o acondicionar los productos cosméticos que vienen del exterior con información que no esté alineada con el marco comunitario andino, siempre y cuando el producto cumpla con la definición de producto cosmético”, se agrega en el documento.

No será necesario notificar cambios
No será necesario notificar cambios en el etiquetado de cosméticos si no afectan aspectos sanitarios ni requisitos del Reglamento Técnico Andino - crédito Andrea Warnecke/dpa

Otro cambio relevante es que no será necesario notificar modificaciones en la información del etiquetado cuando estas no estén vinculadas a aspectos sanitarios o a los requisitos estipulados en el Reglamento Técnico Andino de etiquetado. Esta disposición busca agilizar los trámites y reducir cargas administrativas para el sector.

En cuanto a la presentación de los ingredientes, la normativa establece que la lista de ingredientes en el etiquetado debe estar precedida por la palabra “ingredientes” o un término equivalente, facilitando así la identificación de los componentes por parte de los consumidores. Asimismo, se permite que la denominación genérica forme parte del nombre del producto, lo que otorga mayor flexibilidad en la denominación comercial.

“La lista de ingredientes en el etiquetado de un producto cosmético deberá estar precedida de la palabra “ingredientes” u otro término equivalente”, se añade en el documento.

Estos lineamientos han sido diseñados en consonancia con las prácticas adoptadas por autoridades de referencia internacional, lo que favorece la armonización regulatoria y la competitividad del sector cosmético en la región.

La lista de ingredientes en
La lista de ingredientes en los productos cosméticos debe estar precedida por la palabra 'ingredientes' para facilitar su identificación al consumidor - crédito Manon Cruz/Reuters

“Es importante señalar que estos lineamientos se armonizan con las disposiciones que se han implementado las autoridades de referencia internacional”, se observa en el comunicado.

Respecto a la inclusión del código de Notificación Sanitaria Obligatoria en el etiquetado, Colombia ha comunicado a la Secretaría General de la Comunidad Andina su decisión de acogerse a lo dispuesto en la disposición tercera del capítulo V de la Resolución 2310 de 2022.

Esta disposición establece: “Los Países Miembros que consideren de manera excepcional aplicar el numeral 5.5 del artículo 5 del presente Reglamento Técnico Andino, antes de su entrada en vigencia, deberán notificarlo a la Secretaría General de la Comunidad Andina, quien pondrá en conocimiento de los demás Países Miembros esta notificación.”

El Invima reiteró su compromiso con la salud pública y la competitividad nacional, impulsando regulaciones que protejan el bienestar de los colombianos y fomenten la innovación y el comercio justo dentro del marco de los acuerdos regionales.

Temas Relacionados

Etiquetado de productos cosméticosComunidad AndinaInvimaResolución 2540Secretaría General de la Comunidad AndinaRegulación cosméticaIndustria cosméticaNotificación Sanitaria ObligatoriaResolución 2310Colombia-noticias

Más Noticias

Se acaban las cámaras de fotomultas trampa en Medellín, la alcaldía anuncia cambios: “queremos tu vida, no tu plata”

La concesión del sistema cambiará luego de más de 10 años bajo la administración de UNE y pasará directamente a la Alcaldía

Se acaban las cámaras de

Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

La ‘influencer’ paisa contó en Tiktok que planea entrar a mitad de temporada al ‘reality’ dominicano, inspirándose en la estrategia de Andrés Altafulla

Melissa Gate le tira indirecta

Galán advierte que no ha habido una respuesta positiva de la comunidad Emberá ante el llamado a desalojar la UPI La Rioja: “No podemos permitir que ocurra una tragedia”

El alcalde de Bogotá insistió en la urgencia de evacuar el inmueble por riesgo estructural y sanitario, tras un fallo judicial que ordena la salida inmediata de las familias emberá

Galán advierte que no ha

Carolina Sabino reveló cuál fue la peor preparación que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

La actriz se ha destacado por su creatividad y por incorporar influencias internacionales, pero también por reírse de sus propios errores, como el día en que una salsa la puso en aprietos frente a los chefs

Carolina Sabino reveló cuál fue

Gustavo Petro criticó a Donald Trump por no asistir a la COP30: “Está en contra de la humanidad”

Durante su intervención en la apertura de la COP30, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra su homólogo de Estados Unidos

Gustavo Petro criticó a Donald
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó ni poquito la posibilidad de que Petro dé luz verde a diálogos con el Tren de Aragua y lanzaron una advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate le tira indirecta

Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

Carolina Sabino reveló cuál fue la peor preparación que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

El imitador de Carin León en ‘Yo Me Llamo’ cumple el sueño de cantar junto a su ídolo tras la llegada del mexicano a Bogotá

Santiago Arroyave responde con contundencia a las burlas de Alofoke por comentarios sobre su discapacidad y su relación pasada con Mariana Zapata: “Locota”

Filtraciones sacuden la final del ‘Desafío 2025′ con posible expulsión de destacado participante: esto se sabe

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Luis Díaz es víctima de un ataque sistemático de marroquíes en redes sociales por la lesión de Achraf Hakimi

Un jugador y cuatro jugadoras colombianas nominados al once ideal de la FIFA en los premios The Best 2025

La despedida del técnico del Club León a James Rodríguez: “Son figuras que la afición admira y respeta”

Si hay final paisa en la Copa Colombia o Liga BetPlay tendrán que buscar estadio: hay concierto en el Atanasio Girardot