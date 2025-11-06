Colombia

Investigarán a secretarios del Senado por dejar votar a una senadora de Cambio Radical pese a estar sancionada

El partido político presentó queja ante la Procuraduría contra altos funcionarios del Congreso por permitir la intervención de una senadora, lo que podría afectar la validez de recientes decisiones parlamentarias

El partido Cambio Radical presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el Secretario General del Senado, Diego Alejandro González, y del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, Jorge Eliécer Laverde, por presunto incumplimiento de deberes funcionales y omisión administrativa, al permitir la participación de una senadora sancionada.

En un comunicado, la colectividad de oposición señaló que ambos funcionarios habrían ignorado la sanción impuesta por el Comité Central del partido a la senadora Ana María Castañeda, quien fue suspendida en julio de 2025, de voz y voto, durante once meses.

No obstante, el director del partido político Germán Córdoba Ordóñez sostiene que la sanción no se ha ejecutado plenamente y que la omisión administrativa de los secretarios ha derivado en la vulneración de normas internas y en la posible invalidez de decisiones legislativas recientes.

“Los funcionarios habrían desatendido la sanción impuesta por el Comité Central de Cambio Radical a la senadora Ana María Castañeda, consistente en la pérdida de voz y voto por once meses, sanción que fue notificada a la Mesa Directiva del Senado el 25 de julio de 2025 y que, de acuerdo con la colectividad, debía surtir efectos inmediatos”, azseguró Cambio Radical en un comunicado.

De acuerdo con el partido, la senadora Castañeda ha seguido participando en diversas sesiones, tanto en la Comisión Sexta como en la plenaria del Senado, lo que consideran una transgresión directa al ordenamiento jurídico.

Así mismo, la colectividad respalda su acusación con registros de las transmisiones oficiales del Congreso de la República, donde constan las intervenciones de la congresista sancionada.

“El respeto al ordenamiento jurídico, a los principios de legalidad y a la autonomía de los partidos políticos exige la aplicación inmediata e incondicional de las sanciones disciplinarias en firme. Permitir la participación de la congresista sancionada constituye un grave desconocimiento del marco normativo y compromete la validez de las decisiones legislativas”, denunció el partido político.

Por último, las directivas de Cambio Radical aseveraron que el desacato por parte de los secretarios “es una clara vulneración a la autonomía de los partidos y afecta gravemente las disposiciones constitucionales que pretende dotar de seriedad las actuaciones en bancada”.

