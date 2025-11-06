Colombia

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

El “Big Boss” regresó al escenario musical con un nuevo álbum cristiano y una colaboración que acaparó la atención de sus fanáticos: BZRP Music Session #0/66

El cantante habla sobre la muerte y el amor en su nueva colaboración con Bizarrap - crédito Instagram

Daddy Yankee y Bizarrap ya acumulan más de nueve millones de reproducciones en YouTube por su nuevo lanzamiento: BZRP Music Sessions #0/66. El cantante y compositor puertorriqueño regresó al escenario musical después de un largo tiempo de ausencia, presentando un nuevo álbum cristiano y su colaboración con Bizarrap, compositor y productor discográfico que también ha trabajado con grandes artistas latinos como Shakira. El tema musical de Daddy Yankee se muestra como novedad en términos de sonido y letra, en la que buscaría dar pistas sobre su identidad: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero, los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”, dice una parte de la canción.

El video oficial de la pieza musical difiere de su amplia discografía; aparece cantando frente a una cámara, en un estudio de grabación y acompañado de Bizarrap. En la escena, también destacó su vestuario: una chaqueta verde con beige de la reconocida marca de ropa francesa Louis Vuitton. Esta prenda va a juego con la gorra que portó y una camiseta sencilla de color blanco.

Daddy Yankee estuvo alejado de la música por un largo tiempo y regresó con un álbum cristiano y con una nueva pieza musical: Music Sessions #0/66 - crédito captura de video

Entre los seguidores del cantante de reguetón resonó la chaqueta que llevaba puesta y empezaron a surgir dudas sobre su precio. De acuerdo con el sitio oficial de la marca, la prenda corresponde al modelo Graphic Lather Mix Tracktop, y cuesta, aproximadamente, 4.317 dólares, equivalentes a más de $16 millones.

La chaqueta está elaborada en cuero y nylon y su producción se llevó a cabo en Italia. Busca mostrar un estilo juvenil, común entre los estudiantes de universidad de Estados Unidos.

La chaqueta de Louis Vuitton que portó Daddy Yankee en el video se inspira en el estilo universitario estadounidense - crédito Sitio web Louis Vuitton

Esta chaqueta híbrida se inspira en el estilo universitario estadounidense de esta temporada. La parte superior presenta un canesú en punta de cuero verde oscuro brillante con un “intarsia” gráfico de LV en contraste en el pecho. La parte inferior está confeccionada en nylon beige con cintura y puños elásticos. Detalles distintivos decoran el cuello, mientras que el tirador de la cremallera con acabado nacarado aporta un toque final similar a una joya”, detalla el sitio web.

El regreso del “Big Boss” al escenario musical ahora está marcado por un cambio en sus letras y sus producciones. De ahí que ahora busque “transformar vidas” a través de sus canciones, de las cuales se alejó por al menos dos años. Así lo expresó en entrevista con Renacido de Billboard, asegurando que tiene una misión clara ahora que profundizó plenamente en su fe: compartir ese mensaje a quienes lo escuchan.

Daddy Yankee aseguró que tiene como objetivo dar un mensaje de fe a través de la música - crédito Marta Lavandier/AP

Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Yo no puedo convertirme y quedarme callado, ¿sabes? Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop”, detalló el reconocido cantante.

