Con video llamativo, así se arregló Sofía Petro para encontrarse con su papá en la COP30 de Brasil

El video de Sofía Petro mostrando su atuendo y proceso de arreglo personal para el COP30 en Brasil causó revuelo - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, acaparó la atención pública cuando compartió en sus redes sociales un video en el que se muestra preparándose para asistir al COP30 en Brasil. A lo largo del clip, la joven mostró los detalles de su atuendo y proceso de arreglo personal, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

“Pimpeandome después del viajesote en hamaca”, expresó Sofía en su publicación. Con su estilo relajado y auténtico, la joven colombiana optó por un look bohemio que destacaba no solo su personalidad, sino por la demostración de una conexión con la naturaleza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras se arreglaba, la hija mayor del matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, lució un vestido largo, de diseño artístico, que resaltaba con patrones que evocaban la naturaleza y la cultura rural.

Sofía Petro acompañó a su padre, Gustavo Petro, a la COP30 en Brasil, donde posó junto a Lula da Silva y su esposa - crédito Joel González/Presidencia

El atuendo con el que Sofía Petro decidió acudir al evento oficial

La parte superior del vestido, sin mangas y con un escote recto, contaba con un pequeño detalle en el centro que le otorgaba un toque estilizado; la tela estaba adornada con escenas que evocaban paisajes tropicales, entre ellas casas rurales, árboles, agua y botes. Los colores predominantes eran cálidos, combinando amarillos, naranjas, verdes y azules, lo que aportaba una sensación de conexión con la vida natural y la vida cotidiana de las comunidades rurales.

A medida que avanzaba la publicación, Sofía no solo mostró su atuendo, sino su proceso de maquillaje, en el cual destacó su naturalidad. La joven se maquilló a sí misma, con un estilo sutil que realzaba sus rasgos de manera fresca. Como toque final, eligió llevar su cabello al natural, con sus característicos crespos.

Para finalizar, la joven complementó su look con un collar tipo choker de color verde, mientras que de fondo, sonaba la canción Bless the telephone de Labi Siffre, añadiendo una atmósfera tranquila y auténtica al post.

La hija del presidente Petro fue captada en varias fotos con su vestido bohemio y su cabello al natural mientras acompañaba a su padre en el COP30 - crédito Joel González/Presidencia

Frente a esta publicación, por un lado, muchos de sus seguidores valoraron su cercanía y autenticidad al mostrar su proceso de arreglo personal de forma tan directa; sin embargo, también hubo quienes consideraron que esta publicación no era apropiada para el nivel de formalidad del evento al que asistió posteriormente.

Muchos usuarios comentaron en su publicación: “Al verla se ve la buena crianza. Mejor que otros”; “me encanta la naturalidad y sencillez 🥰“; ”la sencillez no se compra se nace con ella"; “Porque no entro a lista CLINTON”; “Un saludo sofia te luce mucho el vestido! 👌💓“.

El presidente decidió aparecer con su hija en la COP30

A pesar de las diferentes opiniones, Sofía Petro no mostró signos de arrepentimiento por compartir estos momentos, por lo que ella y su padre llegaron al evento del COP30, donde el presidente Gustavo Petro se reunió con líderes mundiales, incluyendo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En un video compartido en sus redes sociales, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, mostró su proceso de arreglo para asistir al COP30 en Brasil, junto con su padre - crédito Joel González/Presidencia

Sofía, que estaba a su lado, se dejó ver con su estilo personal y su vestido característico, mientras su padre eligió una guayabera blanca, prenda que fue adoptada por el presidente como parte de su vestimenta habitual para eventos formales.

De este modo, la joven apareció en varias fotos junto a su padre, saludando a diversos líderes y lideresas internacionales que se dieron cita en Belém, en el estado de Pará (Brasil). Entre ellos, se encontraban aquellos que discutieron temas clave como el cambio climático, la biodiversidad y las inversiones en la protección de la naturaleza, temas de gran relevancia, especialmente porque el evento tuvo lugar en el corazón del Amazonas.

Sofía acompañó a su padre en este importante evento, siguiendo los pasos de su hermana Andrea, que previamente lo había acompañado en su visita oficial a El Cairo (Egipto).

Gustavo Petro asistió a El Cairo, Egipto, con su equipo de Gobierno y su hija Andrea Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Este viaje se dio poco después de que se conociera que el presidente Petro confirmara su separación física, aunque no legal, de su esposa Verónica Alcocer. Así, Sofía apareció, junto a su padre, como una de las representantes de su familia en este escenario internacional.