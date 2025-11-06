Colombia

Con video llamativo, así se arregló Sofía Petro para encontrarse con su papá en la COP30 de Brasil

La hija del presidente compartió en sus redes sociales su proceso de arreglo personal antes del evento en corazón del Amazonas; la publicación provocó todo tipo de comentarios

Guardar
El video de Sofía Petro mostrando su atuendo y proceso de arreglo personal para el COP30 en Brasil causó revuelo - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, acaparó la atención pública cuando compartió en sus redes sociales un video en el que se muestra preparándose para asistir al COP30 en Brasil. A lo largo del clip, la joven mostró los detalles de su atuendo y proceso de arreglo personal, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

“Pimpeandome después del viajesote en hamaca”, expresó Sofía en su publicación. Con su estilo relajado y auténtico, la joven colombiana optó por un look bohemio que destacaba no solo su personalidad, sino por la demostración de una conexión con la naturaleza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras se arreglaba, la hija mayor del matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, lució un vestido largo, de diseño artístico, que resaltaba con patrones que evocaban la naturaleza y la cultura rural.

Sofía Petro acompañó a su
Sofía Petro acompañó a su padre, Gustavo Petro, a la COP30 en Brasil, donde posó junto a Lula da Silva y su esposa - crédito Joel González/Presidencia

El atuendo con el que Sofía Petro decidió acudir al evento oficial

La parte superior del vestido, sin mangas y con un escote recto, contaba con un pequeño detalle en el centro que le otorgaba un toque estilizado; la tela estaba adornada con escenas que evocaban paisajes tropicales, entre ellas casas rurales, árboles, agua y botes. Los colores predominantes eran cálidos, combinando amarillos, naranjas, verdes y azules, lo que aportaba una sensación de conexión con la vida natural y la vida cotidiana de las comunidades rurales.

A medida que avanzaba la publicación, Sofía no solo mostró su atuendo, sino su proceso de maquillaje, en el cual destacó su naturalidad. La joven se maquilló a sí misma, con un estilo sutil que realzaba sus rasgos de manera fresca. Como toque final, eligió llevar su cabello al natural, con sus característicos crespos.

Para finalizar, la joven complementó su look con un collar tipo choker de color verde, mientras que de fondo, sonaba la canción Bless the telephone de Labi Siffre, añadiendo una atmósfera tranquila y auténtica al post.

La hija del presidente Petro
La hija del presidente Petro fue captada en varias fotos con su vestido bohemio y su cabello al natural mientras acompañaba a su padre en el COP30 - crédito Joel González/Presidencia

Frente a esta publicación, por un lado, muchos de sus seguidores valoraron su cercanía y autenticidad al mostrar su proceso de arreglo personal de forma tan directa; sin embargo, también hubo quienes consideraron que esta publicación no era apropiada para el nivel de formalidad del evento al que asistió posteriormente.

Muchos usuarios comentaron en su publicación: “Al verla se ve la buena crianza. Mejor que otros”; “me encanta la naturalidad y sencillez 🥰“; ”la sencillez no se compra se nace con ella"; “Porque no entro a lista CLINTON”; “Un saludo sofia te luce mucho el vestido! 👌💓“.

El presidente decidió aparecer con su hija en la COP30

A pesar de las diferentes opiniones, Sofía Petro no mostró signos de arrepentimiento por compartir estos momentos, por lo que ella y su padre llegaron al evento del COP30, donde el presidente Gustavo Petro se reunió con líderes mundiales, incluyendo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En un video compartido en
En un video compartido en sus redes sociales, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, mostró su proceso de arreglo para asistir al COP30 en Brasil, junto con su padre - crédito Joel González/Presidencia

Sofía, que estaba a su lado, se dejó ver con su estilo personal y su vestido característico, mientras su padre eligió una guayabera blanca, prenda que fue adoptada por el presidente como parte de su vestimenta habitual para eventos formales.

De este modo, la joven apareció en varias fotos junto a su padre, saludando a diversos líderes y lideresas internacionales que se dieron cita en Belém, en el estado de Pará (Brasil). Entre ellos, se encontraban aquellos que discutieron temas clave como el cambio climático, la biodiversidad y las inversiones en la protección de la naturaleza, temas de gran relevancia, especialmente porque el evento tuvo lugar en el corazón del Amazonas.

Sofía acompañó a su padre en este importante evento, siguiendo los pasos de su hermana Andrea, que previamente lo había acompañado en su visita oficial a El Cairo (Egipto).

Gustavo Petro asistió a El
Gustavo Petro asistió a El Cairo, Egipto, con su equipo de Gobierno y su hija Andrea Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Este viaje se dio poco después de que se conociera que el presidente Petro confirmara su separación física, aunque no legal, de su esposa Verónica Alcocer. Así, Sofía apareció, junto a su padre, como una de las representantes de su familia en este escenario internacional.

Temas Relacionados

Andrea PetroGustavo PetroHija de Gustavo PetroAmazonasBrasilCOP30Presidente de BrasilLula da SilvaColombia-Noticias

Más Noticias

Aumento del salario mínimo de 2026 no caería bien a este tipo de trabajadores y tampoco a quienes buscan subsidios de vivienda

La próxima negociación definirá el monto y abrirá un debate sobre el futuro de la formalidad laboral, el acceso a vivienda y el equilibrio entre ingresos y sostenibilidad empresarial

Aumento del salario mínimo de

Caso Nicolás Petro: testimonio de Agmeth Escaf será utilizado en el juicio oral contra el hijo del presidente

El juez tendrá en cuenta las declaraciones que rindió el representante ante la Fiscalía y consultas que se hicieron a familiares de Samuel Santander Lopesierra

Caso Nicolás Petro: testimonio de

El agro colombiano desafía los nuevos aranceles de EE. UU. y logra un crecimiento récord en exportaciones y participación comercial

Pese al arancel del 10% impuesto por Estados Unidos, las exportaciones agrícolas de Colombia crecieron 37% en 2025, impulsadas por productos como café, flores, aguacate y banano

El agro colombiano desafía los

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

El actor indicó que además de tener que revivir uno de los hechos más relevantes de la historia del país, el elenco tuvo la responsabilidad de reabrir debates que se han mantenido durante décadas

Santiago Alarcón habló de la

Los niños son los más vulnerables ante el uso de pólvora en Bogotá: autoridades refuerzan campañas para evitar quemaduras por pirotecnia

La alcaldía y la Secretaría de Salud intensifican acciones para reducir accidentes relacionados con fuegos artificiales, instando a la ciudadanía a evitar su manipulación y priorizar la protección de menores durante las celebraciones

Los niños son los más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Santiago Alarcón habló de la

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Deportes

Deportivo Pereira interpusó tutela contra

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe tendría nuevo técnico: ya habría acuerdo con viejo conocido del fútbol colombiano

Este es el otro estadio en Colombia que entrará en fase de renovación: fue blanco de polémica en la Dimayor

Millonarios estaría tras los pasos de un volante argentino, figura del Brasileirao: el futbolista evalúa sus opciones