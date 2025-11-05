Colombia

Se encuentran abiertas las inscripciones en varias universidades públicas: cómo aplicar, hay opciones presenciales y virtuales

Algunas de las principales universidades estatales ofrecen alternativas académicas para 2026, con plazos específicos, valores de PIN y procedimientos en línea

El proceso de admisión a universidades públicas en Colombia para 2026 ya inició con inscripciones abiertas en varias instituciones - crédito Universidad de Pamplona

El proceso de admisión a universidades públicas en Colombia para el año 2026 ya está en marcha, ofreciendo a miles de jóvenes la posibilidad de acceder a programas de pregrado y posgrado en distintas regiones del país.

Diversas instituciones anunciaron la apertura de inscripciones, con fechas y requisitos específicos que varían según la universidad y el tipo de programa académico.

Entre las opciones disponibles, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) se destaca por permitir la postulación a programas virtuales hasta el 12 de noviembre de 2025.

Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben adquirir un PIN cuyo valor es de 213.500 pesos, disponible hasta el 10 de noviembre.

El proceso se realiza en línea a través del portal oficial de la Uptc, en el que se solicita información personal como nombre, documento de identidad, dirección, número de celular y correo electrónico.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia permite inscribirse a programas virtuales hasta el 12 de noviembre de 2025 mediante un PIN de 213.500 pesos - crédito Uptc

La página de la Uptc, www.uptc.edu.co, detalla que el procedimiento inicia en la sección “Admisiones”, seguido de “Aspirantes” y finalmente “Inscríbete aquí”.

La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) ofrece inscripciones para programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial, tanto en jornada diurna como nocturna, desde el 31 de octubre hasta el 11 de noviembre del año en curso.

Las oportunidades académicas se distribuyen en dieciséis regiones del país, y la postulación se efectúa a través del sitio web oficial de la Esap.

Un aspecto relevante es que la inscripción para pregrado no tiene costo, ya que la ESAP otorga la exoneración del 100% en el valor de inscripción. En el caso de los programas de posgrado, el valor de la inscripción es de $153.738, monto que no se reembolsa salvo por causas atribuibles a la institución.

Por su parte, la Universidad de Pamplona mantiene abiertas las inscripciones hasta el 30 de diciembre para sus programas de pregrado y posgrado. El proceso requiere que los aspirantes sigan una serie de pasos detallados en la página oficial de la universidad.

La institución enfatiza que es responsabilidad de cada postulante completar correctamente su inscripción, ya que la información registrada no podrá modificarse posteriormente. La página oficial advierte: “Es deber y responsabilidad de cada aspirante tramitar debidamente su inscripción, ya que la información que suministre al sistema no podrá ser alterada ni cambiada una vez se haya registrado. Para poder ser evaluado, deberá cumplir con todos los requisitos”.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas habilita inscripciones presenciales hasta el 4 de noviembre y virtuales hasta el 5 de noviembre de 2025 - crédito Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las inscripciones presenciales estuvieron abiertas hasta el martes 4 de noviembre de 2025, mientras que la modalidad virtual se extiende hasta el miércoles 5 de noviembre. El proceso incluye un preregistro de datos básicos, tras el cual los aspirantes deben imprimir y pagar el PIN correspondiente, cuyo valor es de 142.400 pesos.

Finalmente, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) recibirá postulaciones hasta el 9 de noviembre de 2025 a través de su página oficial. Entre los requisitos exigidos se encuentran poseer el título de bachiller o estar próximo a graduarse, haber presentado el examen de estado para la educación media Icfes–Saber 11 y no ser estudiante activo de ningún programa académico de la UPN.

Estas convocatorias, publicadas en las páginas oficiales del Estado y de las propias instituciones, representan una oportunidad para quienes buscan iniciar o continuar su formación superior en Colombia, con alternativas tanto presenciales como virtuales y condiciones de inscripción que varían según la universidad y el programa elegido.

Admisión a universidades públicas colombianas, paso a paso

El acceso a universidades públicas en Colombia requiere haber finalizado el bachillerato y presentar el examen Saber 11 - crédito Icfes

Para acceder a las universidades públicas en Colombia, los aspirantes deben haber finalizado el bachillerato, presentar los resultados del examen de Estado Saber 11 y cumplir con los requisitos particulares de cada institución, que incluyen el diligenciamiento del formulario de inscripción y la entrega de documentos como el diploma y la fotocopia de la cédula.

El proceso de admisión exige completar la inscripción en línea dentro de los plazos establecidos, abonar los derechos correspondientes y formalizar la matrícula si se obtiene un cupo. Además, cada universidad puede solicitar requisitos adicionales, como certificados de estrato socioeconómico o pruebas específicas, por lo que se recomienda revisar la página de admisiones de la institución elegida.

Entre la documentación común requerida se encuentran el acta de grado y diploma de bachiller (originales o copias autenticadas), fotografías tipo 3x4 según lo indique la universidad, y el certificado de presentación del examen Saber 11. La fotocopia legible del documento de identidad (cédula o tarjeta de identidad) también es obligatoria.

Para los aspirantes extranjeros, es necesario convalidar el título de bachiller ante el Ministerio de Educación Nacional, presentar el examen de Estado de su país homologable al Icfes si corresponde, y aportar la fotocopia de la visa vigente, el documento de identidad y los títulos debidamente apostillados.

