Exesposa del presidente Gustavo Petro aclaró cómo es su relación y si volvería con él: “Hemos seguido enamorados”

La atención en redes sociales se centró en Mary Luz Herrán tras una interacción en la que abordó abiertamente su relación actual con el presidente Gustavo Petro.

En una dinámica realizada en su cuenta de Instagram, un usuario expresó el deseo de verlos reconciliados como pareja, sugiriendo que aún existe amor entre ambos.

La respuesta de Herrán no tardó en llegar y aportó claridad sobre los sentimientos que la vinculan hoy con el mandatario.

La exesposa del presidente, que ha manifestado su respaldo a Petro en diversas ocasiones desde que asumió la presidencia, fue directa al referirse a la posibilidad de una reconciliación sentimental.

Ante la afirmación del seguidor, Herrán explicó que existió un momento significativo en el que ambos se enamoraron como pareja, pero subrayó que el vínculo que los une actualmente se encuentra en otro plano.

“Yo creo que hubo un punto muy importante en el que nos enamoramos como pareja, pero hemos seguido enamorados en nuestra lucha política de cambio y transformación”, afirmó Mary Luz Herrán en el video publicado en su red social.

La declaración de Herrán, que ha defendido públicamente al presidente en medio de las controversias que han marcado su gestión, dejó en claro que el afecto entre ambos persiste, aunque transformado.

Al profundizar en su respuesta, añadió: “En eso sí, pero de resto, no”. De este modo, la exesposa del jefe de Estado descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa, al tiempo que reconoció la continuidad de una afinidad basada en ideales y proyectos políticos compartidos.

En otro video publicado en su cuenta en Instagram, Herrán volvió a responderle a sus seguidores sobre este tema y aclaró que no sería necesario tener una nueva relación con el mandatario

“Bueno, al lado de Gustavo Petro ya estuve. No es necesario volver a repetir. Él está feliz en sus procesos tiene su corazón tranquilo. Bueno, de pronto está enamorado, pues que sea feliz. Chévere. A mí eso me gusta, que sea feliz, porque siempre ha sido un hombre muy solitario y que tenga una mujer que lo acompañe de manera bonita, que le ayude a construir, a edificar cosas importantes para el futuro. Eso es lo que necesita Gustavo Petro, pero ya no seré yo. Yo sigo mis procesos también construyendo para el futuro y apoyándonos relativamente desde lo político”, aclaró.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la expareja del presidente Petro se refiere a sobre cuál era su relación con él y aclaró: “Mantengo una buena relación con él, tenemos hijos en común”, expresó en 2023 durante una entrevista con La FM.

Ante las críticas en redes sociales, Herrán, fue enfática: “No estoy enamorada de Petro, no me imagino del lado de Gustavo Petro”.

Añadió que, aunque existió afecto y respeto mutuo durante su relación, ambos siguieron caminos distintos. “Nunca fue así, él a mí no me está dando nada, no trabajo con el Gobierno Petro, no me está pagando, no lo estoy defendiendo, solo estoy diciendo la verdad”, subrayó la mujer.

Mary Luz Herrán arremete contra Ingrid Betancourt tras aval de Oxígeno a Pinzón

El reciente aval otorgado por el partido Oxígeno a Juan Carlos Pinzón como candidato presidencial para las elecciones de 2026 generó una oleada de reacciones en el escenario político colombiano.

En este contexto, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro dirigió duras críticas a Ingrid Betancourt, líder de la colectividad, a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X.

La controversia se intensificó cuando Herrán recordó el origen del partido, conocido anteriormente como Verde Oxígeno. Según relató, en 1997 ella, junto a Betancourt y otras dos compañeras, solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral el registro de una organización política dirigida exclusivamente por mujeres.

Herrán subrayó que la colectividad nació como una fuerza de centroizquierda, pero, en su opinión, la dirección del partido cambió radicalmente tras el secuestro de Betancourt por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

En su publicación, Herrán afirmó: “Esta era una organización política de centroizquierda, Ingrid Betancourt lamentablemente lo pisoteó y lo entregó a la derecha y a la extrema derecha corrupta señalada de crímenes contra la verdad, los derechos humanos, la vida y la libertad”.

Con estas palabras, la exesposa del mandatario expresó su inconformidad con el rumbo actual de Oxígeno y manifestó su intención de reclamar el derecho que considera tener como fundadora del partido.

La crítica de Herrán se hizo aún más explícita al dirigirse directamente a Betancourt: “No permitiré que Ingrid Betancourt haga con mi trabajo lo que le venga en gana, le exijo respeto y, ante todo, si todavía tiene algo de conciencia, que reconozca que el camino que ha tomado es el peor de todos”.

Además, Herrán confesó que en el pasado tuvo una percepción distinta de Betancourt, al señalar: “Pensé, creí que era una mujer que amaba nuestro pueblo y a este país”.

Verde Oxígeno, que lidera Ingrid Betancourt, respaldó de forma oficial la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón tras varios meses de conversaciones - crédito @pinzonbueno/Instagram

El tono de los mensajes se tornó más personal cuando Herrán concluyó: “Pero es una mujer llena de odio, con frustraciones profundas que no me representa como mujer y a millones de ellas”. Hasta el momento, Ingrid Betancourt no ha respondido públicamente a estas declaraciones, pese a la amplia difusión que han alcanzado en redes sociales.

La polémica surge poco después de que se confirmara la candidatura de Juan Carlos Pinzón, exembajador en Estados Unidos y exministro de Defensa, quien recibió el respaldo de Oxígeno para las elecciones presidenciales de 2026.

Esta decisión ha provocado diversas reacciones y cuestionamientos en el ámbito político, y aunque Herrán no lo mencionó explícitamente, su pronunciamiento podría estar vinculado a la reciente determinación adoptada por la colectividad.