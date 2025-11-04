Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Sara Uribe sorprende al mostrar fotos inéditas de su pasado y habla sin filtros sobre sus cambios - crédito @sara_uribe/X

La publicación de fotografías inéditas de Sara Uribe en sus redes sociales ha generado un intenso debate sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado la reconocida modelo y presentadora colombiana a lo largo de su vida.

Al compartir imágenes de su adolescencia y de los primeros años de su carrera, la figura pública abrió una ventana a su pasado, permitiendo a sus seguidores observar la evolución de su imagen antes de someterse a retoques estéticos.

Con una trayectoria consolidada y a sus 34 años, Sara Uribe continúa siendo una de las personalidades más influyentes en el ámbito digital colombiano y en respuesta a las preguntas de sus seguidores a través de historias de Instagram, la modelo accedió a mostrar fotografías de sus inicios en el modelaje y de su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele del Canal RCN en 2012, el programa que marcó su salto a la fama.

Pero ante las fotos inéditas, la reacción del público no se hizo esperar y muchos usuarios destacaron las diferencias notables entre su aspecto actual y el de aquellos años, señalando transformaciones en su mirada, el diseño de sus cejas y su sonrisa.

La publicación de estas imágenes no solo evidenció el paso del tiempo, también puso en el centro de la conversación los retoques estéticos a los que se ha sometido la modelo.

La controversia surgió en torno a cómo estos procedimientos han influido en su imagen, especialmente en una industria donde la apariencia física adquiere un peso considerable, pues además de la diferencia en edad, los usuarios destacaron que existen algunos cambios estéticos notorios, como detalles en su mirada, cejas y diseño de sonrisa.

Entre las fotografías compartidas, una en particular que generó una respuesta emocional tanto en la propia Sara Uribe como en sus seguidores fue una imagen tomada durante su embarazo.

La modelo describió ese periodo como su etapa “más triste y feliz”, pues los fanátixos le pidieron una fotografía con la que indicara que estaba atravesando por ese momento, es por esto que en las redes sociales aludieron la foto con la complejidad de la relación sentimental que mantenía entonces con el exfutbolista Freddy Guarín, padre de su hijo y el hecho de que estaba esperando a su primogénito.

En sus declaraciones, Sara Uribe recordó las dificultades que enfrentó al atravesar simultáneamente cambios físicos, emocionales y familiares, y subrayó el crecimiento personal que experimentó como mujer y madre durante esa etapa.

Durante la dinámica, Sara también se dejó ver como lucía en su primera foto como modelo y donde se “sentía única, espléndida y auténtica”. Fotos en las que no tenía ninguna cirugía estética y estaba sin compromisos personales, joven y soltera.

Después, Sara se refirió al momento en el que sintió que estaba cumpliendo un sueño y puso una foto de la primera vez que hizo una publicidad como modelo, mientras contaba lo que había vivido en esa oportunidad.

“Esa foto marcó un antes y un después en mi vida. Era la primera vez que iba a ser imagen de una marca de jeans, y para mí eso era un sueño enorme, un logro que había esperado por años. Pero ese mismo día, mi mamá estaba en urgencias. Tuve que dejarla allí para ir a cumplir con la sesión de fotos. Mientras posaba, sentía el corazón partido en dos: por un lado, el orgullo de estar cumpliendo mi sueño, y por el otro, la angustia de no poder estar junto a ella. Esa fue la primera vez que entendí que los sueños muchas veces caminan de la mano con los sacrificios", confesó Sara Uribe.

A pesar de los desafíos vividos, la modelo se mostró serena y orgullosa del camino recorrido e indicó que mirar atrás la hace sentir plena porque cada etapa me enseñó algo y me moldeó hasta convertirme en la mujer que es ahora.

Esta actitud fue celebrada por sus seguidores, quienes valoraron su honestidad y la consideraron una figura inspiradora por su disposición a aceptar y compartir su evolución tanto física como emocional.