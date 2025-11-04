Colombia

Alfredo Saade cuestionó la participación de Daniel Habif en el evento de Abelardo de la Espriella: “Tu mánager no te dijo quién era el personaje a quien venías a servirle”

El exjefe de despacho de Gustavo Petro cuestionó la presencia del conferencista mexicano en un acto político en Bogotá, y sugirió que su participación pudo estar motivada por desconocimiento del candidato

El exfuncionario colombiano señaló en
El exfuncionario colombiano señaló en redes sociales que el escritor mexicano pudo desconocer a quién respaldaba durante el acto proselitista de Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial para 2026 - crédito @infopresidencia

El mexicano Daniel Habif, conocido por su labor como conferencista, participó en un acto proselitista encabezado por Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, que tuvo lugar el lunes 3 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

Durante su intervención, que duró poco más de diez minutos, Habif, quien además es escritor, pronunció un discurso enfocado en los asesinatos de Miguel Uribe Turbay y de Carlos Alberto Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

En ese escenario, Alfredo Saade, exjefe de despacho de la administración de Gustavo Petro, criticó la presencia de Daniel Habif en el evento convocado por Abelardo de la Espriella. “¿Tu manager no te informó quién era la persona a la que venías a servir?”, planteó Saade a través de sus redes sociales.

Y es que posterior al evento el conferencista mexicano, por medio de su perfil oficial en X, agradeció públicamente a De la Espriella y reafirmó su respaldo al precandidato en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2026.

“Dios te bendiga siempre Colombia. Colombia tiene el talento, la fuerza y el corazón de sobra para ser vanguardia en América Latina. Aquí se parieron mentes brillantes, poetas, artistas que conmueven al mundo entero y lo harán para siempre, emprendedores que crean donde no hay nada, científicos, campesinos, maestros, jóvenes con ideas que pueden transformar el destino de nuestro continente”, escribió el mexicano.

El orador mexicano agradeció su
El orador mexicano agradeció su invitación a Abelardo de la Espriella, a quién expresó su apoyo de cara a las próximas elecciones - crédito @DanielHabif/X

Fue a este mensaje al que el exjefe de Despacho contestó. Saade utilizó sus redes sociales para cuestionar abiertamente la participación de Habif en el acto político, sugiriendo que la motivación detrás de su presencia podría haber estado ligada a intereses económicos y poniendo en duda su conocimiento sobre la figura a la que estaba respaldando.

“No entiendo cómo pueden avalar (por dinero) a alguien como @ABDELAESPRIELLA o tu manager no te dijo quién era el personaje a quien venías a servirle (por dinero claro está)”, escribió el exfuncionario del Gobierno Petro en su cuenta de la red social X.

Alfredo Saade contestó al mensaje
Alfredo Saade contestó al mensaje del mexicano Daniel Habif - crédito @alfredosaadev

Por otro lado, Alfredo Saade no se limitó a una sola intervención sobre el evento de Abelardo de la Espriella; en otro mensaje a través de sus redes sociales, respondió directamente al propio De la Espriella, quien días atrás había anunciado que la boletería para su acto en el Movistar Arena estaba agotada.

En su réplica, Saade puso en duda la veracidad de la información que circularon los organizadores, señalando que la estrategia de promocionar eventos como “sold out” es frecuente y a menudo no refleja ventas reales de entradas.

Además, Saade sugirió que declarar una boletería agotada puede encubrir prácticas como regalar entradas o incluso, en algunos casos, actividades de lavado de dinero, según sus palabras.

También insinuó que la multitud del evento obedecía a la presencia de artistas y no al atractivo del propio precandidato, y que esta maniobra tenía el objetivo de aparentar un crecimiento que, en su opinión, no es genuino.

Alfredo Saade ya había hecho
Alfredo Saade ya había hecho varios mensajes en su cuenta de X criticando el evento realizado por Abelardo De La Espriella - crédito @alfredosaadev

“Cuento chimbo abelardo, crees que el país no sabe como funciona el titular “boleteria agotada”?Todos sabemos que promocionan ventas y regalan las boletas, en algunos casos se usa para lavar dinero (grandes conciertos por ejemplo) y otro como seria tu caso, lo usan con doble propósito se ocultaría de donde sale tu plata para pagarle a la parrilla de artistas (que lleno el estadio, claro está no van a verte a ti, no tengañes) y otra seria para hacer creer un crecimiento exponencial de tu campaña (cosa que sabemos que es falsa tigrillo de papel)“, escribió en su publicación Alfredo Saade.

De acuerdo con cifras proporcionadas por los responsables del evento, más de 15 mil personas acudieron al recinto, lo que refleja la atención que la plataforma de Abelardo de la Espriella logra captar entre grupos de tendencia conservadora en Colombia.

El enfoque de la campaña de De la Espriella consistió en mostrarse como una figura ajena al establecimiento, promoviendo la defensa de “principios tradicionales” como la protección de la propiedad privada y el fortalecimiento de la familia. Su propósito fue diferenciarse de los actores políticos convencionales y consolidar su imagen como una opción distinta. Para potenciar su mensaje y atraer a un público más amplio, decidió subir al escenario junto a reconocidos invitados tanto del ámbito nacional como internacional.

