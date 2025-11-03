Homicidio de Jaime Esteban Moreno: las investigaciones sobre Before Club, el bar donde se celebró la fiesta de Halloween a la que asistió el joven

Solano apareció en un video invitando a los jóvenes a un rave gratis en el Parque de La Araña, en el barrio San Felipe (Barrios Unidos), que terminó siendo intervenido por la Policía y la alcaldía local- crédito @before_col/IG

El caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, cuya muerte se registró a pocas cuadras del sitio de eventos y bar Before Club en Bogotá, continúa generando repercusiones.

El crimen, que ocurrió después de que el joven de 20 años saliera del lugar la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, se suma a una serie de señalamientos sobre el funcionamiento del local nocturno y la conducta de uno de sus propietarios, Andrés Solano Bautista ―pareja de la congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro, quien también es copropietaria del establecimiento―.

Before Club, ubicado en el sector de Chapinero, figura en una lista de lugares intervenidos en varias ocasiones por las autoridades.

Así lo revelaron varios informes policiales y administrativos a los que tuvo acceso W Radio, los cuales apuntan a irregularidades reiteradas, entre las que se incluyen la apertura del local fuera del horario legalmente permitido y el exceso de ruido durante la operación del establecimiento.

En varias publicaciones de las redes sociales de Before Club (donde se realizó la fiesta a la que asistió Jaime Esteban Moreno) aparece la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, pareja del propietario del establecimiento, Andrés Solano Bautista - crédito @before_col/IG | Red social X

Los líos de Before Club con el Distrito por varias irregularidades

La situación reputacional se ha visto aún más comprometida por el hecho de que el local pertenece a Andrés Solano Bautista y María del Mar Pizarro, figura conocida en el ámbito político nacional.

Según revelan los documentos consultados, la relación del bar con la política local aumenta el escrutinio en torno a sus actividades.

Tal como se puede evidenciar en las redes sociales de Before Club, existen registros de eventos organizados en la discoteca en los que la congresista María del Mar Pizarro aparece promoviendo invitaciones abiertas a participar en celebraciones y encuentros vinculados con su agenda parlamentaria, incluso apoyando las votaciones de la consulta interna del Pacto Histórico, que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, y en las que ella participó.

Un informe citado por W Radio detalla una situación ocurrida el 20 de junio de 2025.

Esta fue uno de los eventos por los que Before Club aparece reseñado en algunos informes de las autoridades locales en Barrios Unidos (punto de encuentro del rave gratis) y Chapinero (donde queda ubicado el establecimiento) - crédito @karolsolismenco/IG

“Sobre las 12:24 p. m., y en presencia de la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Dirección para la Convivencia y el Diálogo Social de la SDG, la delegación de IVC de la SDG, y una vez agotado el diálogo con Andrés Solano y la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, quien también es una de las promotoras del evento, se confirma que la actividad no responde únicamente a los fines de movilización social manifestados por el organizador (...)”, inicia uno de los reportes.

“(...) En su lugar, corresponde a un evento con características innegables de espectáculo público de artes escénicas que no cuenta con autorización emitida por la autoridad competente, y aun así, los organizadores hicieron caso omiso a la orden explícita de la administración local para no realizar el evento”, cerró el informe.

De acuerdo con los documentos obtenidos, la actuación del propietario del club ha sido motivo de observación adicional.

En otro informe oficial se señala: “Mediante solicitud formal elevada a la Coordinación Local del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se solicitó información respecto a los antecedentes del Sr. Andrés Solano en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, encontrando que sus actitudes violentas, hostiles y provocadoras son su comportamiento habitual, y en varias ciudades del país se le han impuesto medidas correctivas”.

Esta fue la vez que se convocó al evento del 20 de junio de 2025, uno de los que figuran en los registros oficiales del Distrito y que tiene como protagonista a Before Club - crédito @before.club/TikTok

Las conductas señaladas incluyen desacatos a la orden de cierre, confrontaciones verbales con delegados de la autoridad y resistencia ante los controles de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

El bar Before Club se mantiene como centro de las pesquisas después de que se estableciera que fue el último lugar que visitó Jaime Esteban Moreno la noche del jueves 30, y del que salió la madrugada del viernes 31 de octubre.

Incluso, el mismo Solano compartió un video la mañana del lunes 3 de noviembre, publicado en las redes sociales de Before Club, enviando un mensaje de condolencia a la familia del joven y dejando en claro que pondrán a disposición de las autoridades las cámaras de seguridad para que puedan continuar con las investigaciones y esclarecer el homicidio, por el que ya se encuentra detenido uno de los dos agresores que aparecen en los videos del momento exacto de la golpiza: Juan Carlos Suárez Ortiz.

“Soy padre, soy padre de dos hijos y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y les pasara eso, que salieran a divertirse y al otro día no llegaran a casa. Eso duele muchísimo, y más que nosotros estamos en este gremio de la noche, que hay que cuidarnos, hay que seguir trabajando en la cultura. Entonces, en cierta parte, es una derrota”, indicó Solano.

