Universidad de Los Andes se pronunció sobre la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno luego de una fiesta de Halloween

Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años que estudiaba en la Universidad de Los Andes, falleció el 31 de octubre de 2025, luego de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá.

En vista de la conmoción de los hechos, la institución de educación superior emitió un comunicado en la mañana del 1 de noviembre, lamentando el deceso.

Por medio de su cuenta oficial de X, afirmaron que: “Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”.

En el pronunciamiento, expresaron sus condolencias a familiares y personas allegadas: “Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”.

Finalmente, confirmaron el deseo de contribuir con todo lo que corresponde al proceso investigativo: “Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Policía sobre el caso del universitario

El desenlace de un suceso violento ocurrido en la calle 64 de Bogotá conmocionó a la ciudad tras conocerse que un joven encontrado con graves lesiones en la vía pública no sobrevivió a las heridas, según constató el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La intervención de los agentes se activó luego de que el hallazgo movilizara los protocolos de emergencia habituales, disponiéndose el traslado inmediato del afectado a un centro asistencial.

La reconstrucción inicial de los hechos, basada en testimonios recogidos en el lugar, permitió a las autoridades identificar rápidamente a quienes serían los presuntos responsables.

El propio teniente coronel Ariza especificó que un testigo clave en el sitio “nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que condujo a la localización y aprehensión de los sospechosos en tiempo récord. “La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, manifestó el oficial, agregando que fueron puestos a disposición de la justicia bajo cargos de lesiones personales en ese momento.

La evolución del cuadro médico fue desfavorable y, de acuerdo con la declaración de Ariza, “en horas de la tarde fallece en el centro asistencial” el joven involucrado, detalle que elevó la gravedad del caso. Ahora, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dependencia especializada en este tipo de delitos, ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen.

La expectativa en la capital se mantiene alta mientras avanzan las indagaciones y se espera que las autoridades determinen con precisión la secuencia de los hechos y la posible responsabilidad de los implicados.

César Restrepo, secretario de seguridad de Bogotá, conversó con la W Radio, y entregó más detalles del caso, que dejo como resultado la captura de tres personas, que habrían sido identificadas como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, quien sería de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

El funcionario confirmó que “Lo que está claro es que fue afuera de un establecimiento y serán los investigadores los que den detalles del tema”.

En un desafortunado hecho de coincidencia hace 15 años murió Luis Andrés Colmenares, estudiante del mismo plantel educativo que perdió la vida en circunstancias similares en 2010, en extrañas circunstancias que terminaron involucrando a un grupo de amigos y a su pareja sentimental, suceso que al día de hoy continua generando dudas a pesar de toda la intervención judicial