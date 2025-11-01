Colombia

Universidad de Los Andes se pronunció sobre la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno luego de una fiesta de Halloween

El joven de 20 años sufrió un trauma craneoencefálico severo a causa de un fuerte golpe

Guardar
Universidad de Los Andes: comunicado
Universidad de Los Andes: comunicado sobre la muerte de un estudiante - crédito @Uniandes/X

Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años que estudiaba en la Universidad de Los Andes, falleció el 31 de octubre de 2025, luego de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá.

En vista de la conmoción de los hechos, la institución de educación superior emitió un comunicado en la mañana del 1 de noviembre, lamentando el deceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por medio de su cuenta oficial de X, afirmaron que: “Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”.

En el pronunciamiento, expresaron sus condolencias a familiares y personas allegadas: “Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”.

Finalmente, confirmaron el deseo de contribuir con todo lo que corresponde al proceso investigativo: “Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Universidad de Los Andes se
Universidad de Los Andes se pronunció sobre la muerte del joven Jaime Esteban Moreno - crédito @Uniandes/X

Policía sobre el caso del universitario

El desenlace de un suceso violento ocurrido en la calle 64 de Bogotá conmocionó a la ciudad tras conocerse que un joven encontrado con graves lesiones en la vía pública no sobrevivió a las heridas, según constató el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La intervención de los agentes se activó luego de que el hallazgo movilizara los protocolos de emergencia habituales, disponiéndose el traslado inmediato del afectado a un centro asistencial.

La reconstrucción inicial de los hechos, basada en testimonios recogidos en el lugar, permitió a las autoridades identificar rápidamente a quienes serían los presuntos responsables.

Capturados por crimen de joven
Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El propio teniente coronel Ariza especificó que un testigo clave en el sitio “nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que condujo a la localización y aprehensión de los sospechosos en tiempo récord. “La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, manifestó el oficial, agregando que fueron puestos a disposición de la justicia bajo cargos de lesiones personales en ese momento.

La evolución del cuadro médico fue desfavorable y, de acuerdo con la declaración de Ariza, “en horas de la tarde fallece en el centro asistencial” el joven involucrado, detalle que elevó la gravedad del caso. Ahora, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dependencia especializada en este tipo de delitos, ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen.

Muerte del estudiante de la
Muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, luego de participar en una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito redes sociales

La expectativa en la capital se mantiene alta mientras avanzan las indagaciones y se espera que las autoridades determinen con precisión la secuencia de los hechos y la posible responsabilidad de los implicados.

César Restrepo, secretario de seguridad de Bogotá, conversó con la W Radio, y entregó más detalles del caso, que dejo como resultado la captura de tres personas, que habrían sido identificadas como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, quien sería de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

El funcionario confirmó que “Lo que está claro es que fue afuera de un establecimiento y serán los investigadores los que den detalles del tema”.

En un desafortunado hecho de coincidencia hace 15 años murió Luis Andrés Colmenares, estudiante del mismo plantel educativo que perdió la vida en circunstancias similares en 2010, en extrañas circunstancias que terminaron involucrando a un grupo de amigos y a su pareja sentimental, suceso que al día de hoy continua generando dudas a pesar de toda la intervención judicial

Temas Relacionados

Universidad de Los AndesComunicado oficialJaime Esteban MorenoFiesta de halloweenEstudiante de Los AndesMurió estudiante de Los AndesMurió en fiesta de HalloweenColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

El técnico Vincent Kompany decidió darle descanso al “Guajiro”, tras la seguidilla de partidos que tuvo en todas las competencias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

El FNA brindará financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda nueva o usada: cómo solicitarla

En Colombia, adquirir vivienda propia es un objetivo que demanda un esfuerzo financiero considerable, por eso, hay alternativas que permiten materializar el sueño

El FNA brindará financiación de

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

La continuidad del mediocampista colombiano en el Club León permanece sin definirse, mientras el entrenador Ignacio Ambriz confirma que la decisión se tomará solo al finalizar el torneo actual

Hay incertidumbre sobre el futuro

Hombre que acababa de salir de la cárcel de Ibagué fue víctima de un intento de sicariato

La víctima tiene antecedentes judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como violencia intrafamiliar agravada

Hombre que acababa de salir

El aumento del gasto en diciembre pone en riesgo la estabilidad financiera de los hogares: esto dicen los expertos

El incremento de las compras y promociones durante la temporada navideña puede generar desequilibrios económicos, advierten especialistas, quienes recomiendan una planificación rigurosa para evitar deudas y dificultades al inicio del nuevo año

El aumento del gasto en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”