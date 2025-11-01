Se conoce nuevo video del fatal accidente vial del 31 de octubre que cobró la vida de dos personas en Bogotá

Video desde otro ángulo cuando el carro invade el carril contrario - crédito Captura de pantalla/@Colombiaoscura

Nuevos registros en video captaron el accidente de tránsito que resultó en la muerte de dos motociclistas el pasado 31 de octubre de 2025 en Bogotá.

Las imágenes, difundidas a través de diferentes plataformas y obtenidas desde múltiples puntos de vista, aportan detalles sobre la magnitud del siniestro que tuvo lugar sobre la avenida José Celestino Mutis, también identificada como la calle 63 con carrera 98, en las inmediaciones del barrio Álamos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La circulación en ambas direcciones de la vía permaneció bloqueada durante horas tras el impacto, lo que provocó importantes retrasos en el tráfico local.

La secuencia registrada por varios testigos exhibe el momento en que un automóvil transitaba rumbo al oriente de la ciudad.

Accidente fatal el 31 de octubre en Bogotá: Nuevas imágenes del momento exacto donde carro involucrado invade el carril opuesto - crédito @ColombiaOscura

Por causas que aún no han sido determinadas, el conductor del vehículo perdió el dominio del mismo y se desplazó hacia el carril opuesto, impactando dos motocicletas que circulaban en sentido contrario.

El resultado del choque fue devastador: ambos motociclistas murieron en el sitio y varios vehículos quedaron destruidos, entre ellos un bus del Sitp.

Uno de los testigos, Juan David Montoya, compartió detalles sobre una de las víctimas en conversación con LA FM: “Ella era una conocida, cercana a nuestra familia, se llamaba Viviana Marcela Suárez Isaza y ella iba a la oficina; incluso iba en compañía de su pareja, cuyo nombre era Carlos Mario Cavadía Sierra”.

Por su parte, el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, informó que el procesamiento técnico de la escena concluyó y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El oficial recalcó que, pese a los intentos de algunas personas presentes por interceptar al conductor implicado y su acompañante, estos abandonaron la escena antes de poder ser detenidos.

Pero, a través de redes sociales, se ha divulgado una fotografía de los presuntos responsables que iban a bordo del vehículo que ocasionó el accidente.

Presuntos responsables minutos antes de provocar el accidente vial donde murieron dos motorizados - crédito @ColombiaOscura

En la fotografía se ven sentados frente a una mesa llena de botellas de cerveza mientras observan un celular. De igual manera, las autoridades continúan con el seguimiento para localizar a estas personas que huyeron tras el accidente.

“Con muertos de por medio, y un borracho de conductor, que viendo lo que hizo, se da a la fuga, la pena no debería ser menor de 20 años, y sin derecho a ningún tipo de rebaja”, son algunos de los comentarios de internautas en redes sociales.

Mientras tanto, la investigación oficial permanece abierta. Se aguarda el informe detallado de Medicina Legal que aportará elementos sobre las causas específicas del choque y respaldará la acción judicial correspondiente.

El avance del proceso quedará a cargo de las autoridades pertinentes, en tanto nuevas pruebas y testimonios sigan emergiendo sobre el trágico evento en Bogotá.

En Bogotá: Accidente vial en la Avenida Mutis le quitó la vida a dos motorizados - crédito @ColombiaOscura

Pronunciamiento del hermano de una de las víctimas: “Dejó huérfano a su hijo”

El relato de Jhon Anderson Isaza, hermano de Viviana Marcela Suárez Isaza, aporta nuevos detalles sobre las circunstancias posteriores al accidente en la avenida José Celestino Mutis.

Según expuso a CityTV, al llegar al lugar, se acercó al vehículo siniestrado cuando todavía permanecía volcado y observó botellas de licor en su interior.

“Alcancé a tomar unas fotos y videos y se veían unas botellas de licor”, sostuvo Isaza.

Esta versión coincide con la aportada por algunos testigos, quienes indicaron al medio que el consumo de alcohol está presente en varios accidentes en la zona. Isaza resaltó el impacto de la pérdida para la familia.

“Dejó un niño de 3 años huérfano, muy duro por la irresponsabilidad de gente que no se sabe controlar, que no sabe medir las consecuencias de sus actos”, agregó en sus declaraciones al medio citado.