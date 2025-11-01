Estudiante de Los Andes fallecido fue hallado en plena vía pública de Bogotá: dos capturados son extranjeros

La Policía Metropolitana de Bogotá enfrenta un nuevo caso de violencia urbana tras la muerte de un ciudadano que fue hallado con lesiones graves en la vía pública.

Se trata del joven Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años, de la Universidad de Los Andes, que se presume fue golpeado fuertemente en medio de la celebración de Halloween.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición, explicó a la opinión pública que la intervención policial se produjo en la calle 64, donde “se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo”, según declaró el oficial.

El uniformado detalló que, tras el hallazgo, “se activan todos los protocolos y esa persona es trasladada a un centro asistencial”. La presencia de un testigo en el lugar permitió a las autoridades obtener información clave sobre los presuntos responsables. “En ese lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas”, afirmó Ariza, destacando la rapidez con la que se actuó en la escena.

La respuesta policial derivó en la detención inmediata de los sospechosos. “La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, precisó el teniente coronel, que añadió que “esas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento”.

Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La gravedad de las heridas resultó fatal para la víctima, quien “en horas de la tarde fallece en el centro asistencial”, confirmó Ariza. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentra a cargo de las pesquisas para determinar las circunstancias exactas del crimen, mientras la ciudad permanece atenta al desarrollo de este caso.

Hermano de Luis Andrés Colmenares se refirió a la trágica muerte del joven de Los Andes

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo tras asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá ha generado consternación entre la comunidad estudiantil y destacados actores sociales, quienes han expresado su preocupación desde distintos ángulos. Las autoridades no han proporcionado detalles amplios sobre la investigación en curso, mientras que diversas voces en redes sociales han dejado ver el impacto de la tragedia.

Uno de los mensajes más notorios surgió desde la esfera familiar de otra víctima de un caso similar. Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, quien también perdió la vida siendo estudiante de la Universidad de los Andes en el año 2010, compartió en la red social X sus impresiones sobre el caso reciente.

Jorge Colmenares sobre muerte de estudiante de la Universidad Nacional - crédito @JcolmenaresE/X

Ante la confirmación de la muerte de Moreno Jaramillo, Colmenares publicó: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”.

La reacción de Colmenares fue más allá de la noticia presente e incluyó una mirada al episodio personal que marcó su vida hace quince años. Así lo relató: “Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven”.

Hermano de Luis Andrés Colmenares sobre muerte de joven de la universidad de Los Andes luego de una fiesta de Halloween - crédito @JcolmenaresE/X

En una publicación posterior, el mismo Colmenares ilustró el dolor que atraviesan las familias de las víctimas en este tipo de circunstancias. Según sus palabras: “A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente”.

La información respecto al entorno judicial de Jaime Esteban Moreno Jaramillo se mantiene limitada, al igual que los avances en las pesquisas sobre los hechos. Mientras tanto, el caso reavivó en Bogotá el recuerdo de sucesos pasados y el llamado social a la prevención de conductas violentas entre jóvenes en espacios universitarios.