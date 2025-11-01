Revelan el parte médico del estudiante de Los Andes que falleció tras presunta golpiza durante una fiesta de Halloween en Bogotá

Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá - crédito Reuters

En horas de la noche del 31 de octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años, de la Universidad de Los Andes, que en medio de una celebración de Halloween habría sido víctima de fuertes agresiones físicas.

La Secretaría de Salud, subred Norte, emitió un comunicado en el que detalló el estado de salud en el que ingresó el joven a una institución médica de la zona. Con fecha de la noche de Halloween, la entidad gubernamental confirmó su ingreso al servicio de urgencias del Hospital Chapinero.

En el comunicado se expusieron varios puntos. En el primero, se indicó que: “El día 31 de octubre ingresó un paciente masculino en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”. Debido a la gravedad de su estado de salud, el paciente debió ser remitido al Hospital Simón Bolívar.

La Secretaría añadió lo siguiente: “El paciente fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió atención interdisciplinaria especializada (...) Durante su estancia en la UCI, el paciente presentó un paro cardiorespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal asistencial, se declaró su fallecimiento”.

La Subred Norte expresó sus condolencias a los familiares y se encuentra a disposición para suministrar la información requerida a las autoridades competentes.

Informe de la Policía

El estudiante de la Universidad de Los Andes perdió la vida después de ser encontrado gravemente herido en la vía pública, en un hecho que, según testimonios, habría ocurrido durante los festejos de Halloween.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la atención policial se desplegó en la calle 64 al recibir un reporte sobre una persona tendida en la vía. Sobre ese momento precisó: “Se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo”, según sus declaraciones.

La activación de los protocolos de emergencia posibilitó el traslado inmediato de la víctima a un centro asistencial. De acuerdo con el oficial, la actuación fue agilizada gracias a un testigo presencial. Ariza puntualizó: “En ese lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que permitió focalizar rápidamente la investigación sobre los posibles responsables.

Las autoridades lograron localizar a quienes habría identificado el testigo. “La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, declaró el teniente coronel Ariza. Añadió además que “esas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento”.

La gravedad de las lesiones resultó mortal para el estudiante. Ariza confirmó el deceso, señalando: “En horas de la tarde fallece en el centro asistencial”. Actualmente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) prosigue con la indagación sobre las circunstancias que rodearon este crimen, mientras la capital colombiana sigue atenta a los avances que surjan en esta investigación.

Los hechos han generado conmoción en la ciudadanía al ser un caso muy similar al de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la Universidad de Los Andes, que falleció hace 15 años.

La muerte de Colmenares ocurrió en octubre de 2010 en Bogotá. El estudiante de la Universidad de Los Andes fue encontrado sin vida en el caño El Virrey, tras participar en una celebración con amigos y su novia.

El caso se caracterizó por inconsistencias en las versiones de los testigos y en los resultados de las investigaciones forenses, lo que originó debates públicos y mediáticos en torno a las circunstancias exactas de su fallecimiento. El proceso judicial se prolongó durante años, con gran atención del país debido a la incertidumbre sobre si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio.