Colombia

Revelan el parte médico del estudiante de Los Andes que falleció tras presunta golpiza durante una fiesta de Halloween en Bogotá

En el documento se especifica que la víctima llegó al centro de atención con un trauma craneoencefálico severo

Guardar
Fiesta de Halloween terminó en
Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá - crédito Reuters

En horas de la noche del 31 de octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años, de la Universidad de Los Andes, que en medio de una celebración de Halloween habría sido víctima de fuertes agresiones físicas.

La Secretaría de Salud, subred Norte, emitió un comunicado en el que detalló el estado de salud en el que ingresó el joven a una institución médica de la zona. Con fecha de la noche de Halloween, la entidad gubernamental confirmó su ingreso al servicio de urgencias del Hospital Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el comunicado se expusieron varios puntos. En el primero, se indicó que: “El día 31 de octubre ingresó un paciente masculino en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo”. Debido a la gravedad de su estado de salud, el paciente debió ser remitido al Hospital Simón Bolívar.

La Secretaría añadió lo siguiente: “El paciente fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió atención interdisciplinaria especializada (...) Durante su estancia en la UCI, el paciente presentó un paro cardiorespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal asistencial, se declaró su fallecimiento”.

La Subred Norte expresó sus condolencias a los familiares y se encuentra a disposición para suministrar la información requerida a las autoridades competentes.

Los pocos detalles que se
Los pocos detalles que se han conocido es por medio de las redes sociales, sin embargo, la Secretaría de Salud, subred Norte, emite un comunicado en el que detalló el estado de salud en el que ingresó el joven a una institución médica de la zona - crédito Secretaría de Salud

Informe de la Policía

El estudiante de la Universidad de Los Andes perdió la vida después de ser encontrado gravemente herido en la vía pública, en un hecho que, según testimonios, habría ocurrido durante los festejos de Halloween.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la atención policial se desplegó en la calle 64 al recibir un reporte sobre una persona tendida en la vía. Sobre ese momento precisó: “Se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo”, según sus declaraciones.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Policía metropolitana de Bogotá

La activación de los protocolos de emergencia posibilitó el traslado inmediato de la víctima a un centro asistencial. De acuerdo con el oficial, la actuación fue agilizada gracias a un testigo presencial. Ariza puntualizó: “En ese lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que permitió focalizar rápidamente la investigación sobre los posibles responsables.

Las autoridades lograron localizar a quienes habría identificado el testigo. “La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, declaró el teniente coronel Ariza. Añadió además que “esas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento”.

La gravedad de las lesiones resultó mortal para el estudiante. Ariza confirmó el deceso, señalando: “En horas de la tarde fallece en el centro asistencial”. Actualmente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) prosigue con la indagación sobre las circunstancias que rodearon este crimen, mientras la capital colombiana sigue atenta a los avances que surjan en esta investigación.

Capturados por crimen de joven
Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los hechos han generado conmoción en la ciudadanía al ser un caso muy similar al de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la Universidad de Los Andes, que falleció hace 15 años.

La muerte de Colmenares ocurrió en octubre de 2010 en Bogotá. El estudiante de la Universidad de Los Andes fue encontrado sin vida en el caño El Virrey, tras participar en una celebración con amigos y su novia.

El caso se caracterizó por inconsistencias en las versiones de los testigos y en los resultados de las investigaciones forenses, lo que originó debates públicos y mediáticos en torno a las circunstancias exactas de su fallecimiento. El proceso judicial se prolongó durante años, con gran atención del país debido a la incertidumbre sobre si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio.

Temas Relacionados

Estudiante de Los AndesUniversidad de Los AndesJaime Esteban Moreno JaramilloFiesta de HalloweenMurió estudiante de Los AndesMurió en fiesta de HalloweenColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

En noviembre le saldrá más caro comprar con su tarjeta de crédito: Superintendencia Financiera elevó el tope de intereses bancarios

El nuevo máximo permitido para préstamos de consumo y ordinarios sube 0,63 puntos porcentuales, afectando a quienes utilizan tarjetas de crédito y acceden a créditos personales en el país durante noviembre

En noviembre le saldrá más

A prisión alias Calvo tras el homicidio de un vigilante en colegio de Neiva: le imputaron tres delitos

El ataque contra Fernando Muñoz Parada ocurrió en la Escuela Normal Superior de Neiva, donde la víctima fue hallada sin vida después de sufrir una lesión mortal en la cabeza

A prisión alias Calvo tras

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

El volante colombiano tuvo un paso destacado por los “Gigantes de Baviera” entre 2017 y 2019

Así recordó la Bundesliga el

La JEP anunció que mantendrá el monitoreo de sentencias de paz con un sistema propio tras cambios en la misión de la ONU

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que seguirá supervisando el cumplimiento de condenas y sanciones, pese a la exclusión de la Misión de Verificación de la ONU en esa función, mediante su propio sistema especializado

La JEP anunció que mantendrá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali