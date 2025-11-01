Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

El artista mostró cómo fue el proceso para producir la canción oficial del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito @nayalive/IG | @fundacionjoearroyo/IG

Un día como hoy, hace 70 años (1 de noviembre de 1955), nació Álvaro José Arroyo, más conocido en el mundo de la música y alrededor del mundo como Joe Arroyo.

Pese a que nació en Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) fue se segunda hogar, e incluso hasta le dedicó una canción (En Barranquilla me quedo).

Por tal motivo, el también llamado ‘Rey del carnaval’ sigue siendo uno de los artistas que, junto al vallenato Diomedes Díaz, siguen sonando en toda Colombia, a pesar de ya haber muerto, solo con dos años de diferencia.

Mientras que a Arroyo, a quien también se le conocía como “el Centurión de la noche”, partió en 2011; y Díaz, a quien llamaban “el cacique de La Junta”, lo hizo en 2013.

Si embargo, y días antes del sábado 1 de noviembre, esa misma semana, la Fundación Joe Arroyo confirmó con un mensaje en redes sociales (y un video en su cuenta de Instagram) que uno de sus grandes éxitos titulado El trato será la canción oficial del Carnaval de Barranquilla para su edición de 2026.

Por tal motivo, Nayalive Arroyo —hija del “Joe”— compartió dos mensajes en sus redes sociales celebrando este anuncio.

En el primer video el mismo cantante cartagenero comenta su propio éxito, y hasta lo canta y tararea: “Trato, trato, que ingrato, que es. Ya me tiene convertido en garabato. Cada noche agazapado como un gato buscando siempre el bocato. Y no consigo una mujer. ¿Eso qué fue? Si yo te di todo lo que te ofrecí. Con frenesí hago lo que sea por ti. Tan solo quiero un poquitito de ti. Más no es así. Nada pa’ mí. Qué trato, trato, qué trato cruel. Me lleva en brazos de la otra mujer. Cuál trato”.

Y más adelante, como si el relato no perdiera vigencia en el tiempo, el “Joe” dice, luego de que el entrevistador le dice: “Yo me imagino que esa será la primera que suene ahora porque es época de carnaval”.

A esto el cantante le dijo: “Claro que sí, en época de carnavales puede ser El Trato”.

Qué Nayalive Arroyo tras el anuncio de la canción oficial del Carnaval de Barranquilla 2026: ‘El trato’

“Si mi papá hubiese sabido que El Trato iba a ser el tema del carnaval del 2026”, inicia la cantante al referirse a la noticia.

Más adelante, Nayalive Arroyo aseguró: “Es que mi papá nos mostraba las canciones antes de sacarlas y nos ponía como a votar cuál era la mejor. Éramos niñas, pero visionarias. Y obviamente, El Trato... Te dejan que los niños no mienten”.

La hija del “Joe” sacó pecho de su padre, al mencionar que la canción “es un palo” (sinónimo de éxito en la jerga popular de Barranquilla). “No es porque sea mi papá, pero era un bacán”, agregó.

Para demostrar la virtuosidad de su padre, la también comunicadora social explicó: “¿Ven que él (Joe Arroyo) se imaginaba la producción, creaba los arreglos, no tocaba instrumentos y luego se lo decía al arreglista? Ahí siempre caía Juventino”.

Al final, dejó lo que para ella es el fragmento que más le gusta de la canción El trato: “Para mí, esa es la mejor parte: ‘Tan solo quiero un poquitito de ti, más no es así, nada pa’ mí, que trato, trato, que escapo, me lleva en brazos de la otra mujer’. ¿Qué tal? Y sí, siempre pensaba en la producción para el bailador. Ahí lo dice el carnavalero”.

A todo esto se sumó otra grabación que publicó la noche del viernes 31 de octubre, en vísperas de lo que habría sido el cumpleaños número 70 del Rey del Carnaval de Barranquilla. En ella, Nayalive Arroyo compartió un video cantando a capela otro de los grandes éxitos de su padre.

“Feliz cumpleaños 70 en el cielo, mi negro”, escribió junto al video, en el que cumplió el deseo de uno de sus seguidores que, a través de una caja de preguntas en Instagram, le había pedido: “¿Y si cantas Juguete de amor, así, a capela?”.

