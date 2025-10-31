Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

La presentadora relató en una reciente entrevista las implicaciones que tuvo su diagnóstico de esclerosis múltiple - crédito @Charlasdivinasp/TikTok

La experiencia de Linda Palma con la esclerosis múltiple ha conmovido a miles de personas, luego de que la presentadora colombiana compartiera en el pódcast Charlas divinas los momentos más difíciles que ha enfrentado desde su diagnóstico.

Durante la conversación, la presentadora barranquillera relató cómo su fe y su vínculo con Dios se convirtieron en un pilar fundamental para sobrellevar la enfermedad y retomar su vida profesional.

Alejada de la televisión durante varios años, Palma se sometió a numerosos tratamientos médicos desde que recibió el diagnóstico en 2008 con el objetivo de mejorar su salud y mitigar los intensos dolores provocados por este padecimiento.

En el pódcast, la presentadora de programas como Yo me llamo, La voz kids o Show Caracol se mostró visiblemente emotiva al recordar los obstáculos que debió superar y la manera en que su espiritualidad le permitió encontrar consuelo y fortaleza.

“Eso es lo que me he cargado desde que Dios me dio ese milagro, yo soy un milagro y se lo digo a la gente”, remarcó desde el principio. “Incluso, a los que no conozco les digo que yo soy un milagro de la vida porque yo no debería estar caminando. Yo no debería haber llegado hoy manejando y haberme estacionado porque no tenía reflejos de nada”, dijo, sin poder contener las lágrimas.

Palma destacó especialmente que su apego espiritual y su relación con Dios le permitió experimentar una mejoría tanto física como mental. “Yo no debería estar haciendo tantas cosas y Dios me dijo: ‘Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira cómo vas a impactar ahora’, entonces todos los días yo me levanto, le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma”, afirmó durante la entrevista.

Consciente de que aún existen aspectos personales en los que debe trabajar, Linda manifestó su disposición a seguir creciendo y superándose, siempre acompañada por su espiritualidad. “Seguramente, tengo que mejorar cosas en mí y superarme en muchas cosas, pero todos los días soy consciente de eso y agradezco infinitamente por tener esa oportunidad”, declaró ante las cámaras.

El testimonio de la presentadora no solo generó impacto en el pódcast, sino que también se viralizó en distintas plataformas digitales, donde el video recibió una cantidad significativa de mensajes de apoyo y admiración. Entre los comentarios destacados, los usuarios escribieron: “Es un milagro de Dios, no de la vida”, “Qué bueno reconocer que Dios hace maravillas”, y “La sangre poderosa de mi Señor de los milagros te sanará por siempre. Dios te bendiga, Linda Palma”. Otros seguidores resaltaron su sencillez y fortaleza, reafirmando el reconocimiento público hacia su historia de superación.

Linda Palma habló de la posibilidad de convertirse en mamá

Después de casarse en 2021 con el cantante Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, las inquietudes de sus seguidores sobre los planes de la pareja para convertirse en padres son cada vez más constantes en los comentarios de las fotos que publican en redes sociales.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que organizo Linda en su Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si deseaba convertirse eventualmente en madre.

“No es que me importe, pero ¿has contemplado la posibilidad de tener un hijo?“, preguntó un usuario en marzo pasado.

Ante la pregunta, la presentadora de entretenimiento afirmó que no estaba entre los planes de la pareja. “Jaja, no, mi esposo y yo no hemos pensado en hijos por ahora”, replicó Linda.

Pese a que un sector de sus seguidores especularon si esto se relacionaba con su diagnóstico de esclerosis múltiple, tiempo atrás, durante una entrevista en La Red de Caracol Televisión, Palma confesó que nunca se ha visto en el rol de madre.