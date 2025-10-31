Exviceministro de Justicia asumió la defensa de la familia de la joven que falleció por cumplir reto en una discoteca de Cali: anunció investigación al establecimiento

La mujer llegó sin signos vitales al centro médico- crédito Redes sociales

Luego de la muerte de María José Ardila, por aceptar un reto en una discoteca de Cali para ingerir distintos tragos de alcohol, organizado por el Sagsa Bar, que ofrecía un premio de $1.500.000 a quien logrará, Camilo Andrés Rojas Castro, ex viceministro de Justicia, será el abogado encargado de asumir la defensa de la familia de la joven de 23 años.

Por medio de las redes sociales, Rojas confirmó cuáles serán las medidas a tomar en el caso, y los principales puntos a esclarecer en la investigación, teniendo en cuenta que su padre, denunció en medios de comunicación negligencias por parte del establecimiento.

“Como apoderado de la familia de María José Ardila, hemos iniciado una serie de solicitudes de información tanto a la Secretaría de Salud del municipio de Cali como al establecimiento de comercio, con el propósito de corroborar cuáles fueron los protocolos de emergencia utilizados o empleados para esta clase de eventos y si se cumplió con la normatividad relacionada con el consumo de alcohol en los establecimientos de comercio como este”, dijo Rojas Castro.

Testimonio del padre de María José

El episodio, ocurrido la noche del 25 de octubre de 2025, quedó parcialmente registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes, se observa a María José bebiendo varios tragos y, en un momento, expresando su desagrado por el sabor de uno de ellos.

Según el relato de su padre, Andrés Ardila, la grabación se interrumpe justo antes de que la joven se desplome, vomite y sufra una broncoaspiración que la dejó inconsciente durante varios minutos.

Ardila relató a Blu Radio que, tras el incidente, su hija fue trasladada a un centro médico, donde los médicos lograron reanimarla en tres ocasiones. Sin embargo, permaneció en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos y fue desconectada el jueves 30 de octubre, tras varios días sin mostrar mejoría.

El padre explicó que la motivación de María José para aceptar el reto fue ayudar a una amiga con dificultades económicas, ya que la intención era donar el dinero del premio.

Ardila señaló: “Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo: ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció”, declaró.

El estado de salud de María José antes del suceso era óptimo, según su padre, quien subrayó que llevaba tiempo sin consumir alcohol porque había estado amamantando a su hijo. Ardila lamentó que el regreso al consumo de bebidas alcohólicas coincidiera con el reto fatal: “Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin tomar. Y la inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente”.

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia es la naturaleza del trago que desencadenó la crisis. Ardila relató que, al probarlo, su hija exclamó: “¿Esto qué es? ¿Qué es esto tan horrible?”. El padre observó en el video cómo el rostro de María José cambiaba tras ingerir la bebida, que describió como un trago oscuro, diferente a los anteriores, que eran claros. Después de ese momento, la joven perdió el conocimiento.

La familia espera los resultados de Medicina Legal para determinar si el licor estaba adulterado. Ardila expresó: “Parece que sí hay un trago que no cumple, y eso es lo que están realmente revisando ellos en Medicina Legal”.

La ausencia de asistencia médica en el establecimiento fue otro punto crítico señalado por el padre. Ardila denunció a Blu Radio: “En la discoteca, desgraciadamente, no había ningún tipo de seguridad para el cliente, no había un paramédico, mucho menos una ambulancia, nadie que pudiera prestarle los primeros auxilios a la niña”.

Tras el colapso de María José, sus amigas intentaron conseguir un taxi sin éxito y finalmente recurrieron a un amigo para trasladarla al hospital. El trayecto tomó entre ocho y nueve minutos, y en el hospital los médicos tardaron diecisiete minutos en reanimarla, lo que, según Ardila, resultó en una muerte cerebral inminente.