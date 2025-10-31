Daniella Durán revela lo que sucedió entre Feid y Blessd en la final de la Copa América: fue la encargada de ubicarlos en la misma suite

Feid y Blessd: la pelea que encendió la suite de celebridades en la final de la Copa América, según Daniella Durán - crédito @feid y @blessd/IG

La periodista colombiana Daniella Durán reveló por lo que ocurrió entre Feid y Blessd durante la final de la Copa América 2024, en la que Argentina se consagró campeona frente a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las declaraciones se dieron en una conversación con Maite Peñóñori y Rodolfo Soulés en el programa Buenos días, pecadores, de Básico Stream, donde Durán ofreció un relato minucioso del ambiente tenso que se vivió esa noche y confirmó que, efectivamente, hubo un fuerte altercado entre los artistas dentro de una de las suites de celebridades.

Durán comenzó contextualizando su experiencia en el evento, recordando que había trabajado en la logística de las suites VIP destinadas a las figuras públicas para ese encuentro deportivo y terminó revelando información de lo que ocurrió al interior del salón en el que juntaron los artistas colombianos.

“Yo estuve en la final del Mundial de Qatar y apoyé a Argentina, porque eran latinos y estaba Messi, pero en la Copa América me reservo mis comentarios”, empezó mencionando entre risas, dejando entrever que lo que vivió en Miami fue muy diferente y complicado.

Daniella Durán revela pelea entre Feid y Blessd en la final de la Copa América - crédito @danielladurand/IG

Según explicó, esa noche le correspondió coordinar las suites, entre las que estaba la más grande por la cantidad de gente en ella, que era en la que se encontraban Maluma, Feid, Blessd, Karol G, Ryan Castro, Mora, e incluso el futbolista Daniel Muñoz, entre otras celebridades.

“Era una suite completamente colombiana. Ese día tuvimos ocho suites y esta era la más robusta. Había una energía especial, todo apuntaba a que la final sería de Colombia. Se sentía”, recordó Durán.

Sin embargo, desde el principio percibió tensiones.

“Yo decía: ‘Aquí algo no me está cuadrando’. El ambiente estaba pesado, la gente no se sentaba, los pasillos llenos, muchos sin ticket. Fue un caos. Hasta metí a Maluma por debajo del estadio y a Silvestre Dangond en un carro de policía”, relató la periodista recordando lo que vivió ese día en cuanto a temas de logística.

Daniela Durán admitió que, aunque no había rumores previos de rivalidad, la tensión entre Feid y Blessd fue evidente desde que ambos llegaron.

“Cuando llegaron, se saludaban todos, menos ellos. Entre Feid y Blessd no hubo saludo. Ahí dije: ‘Esto está mal’”, afirmó Daniella.

Daniella Durán revela el verdadero motivo del problema entre Feid y Blessd tras la final de la Copa América -crédito montaje @feid @blessd / Instagram @JulioBarriga / X

Durán explicó que el problema se agravó porque los artistas estaban participando en la canción conjunta que se lanzaría semanas después, +57, y sus equipos insistieron en sentarlos juntos por cuestiones de imagen y promoción.

“Yo siempre dije: ‘No se puede juntar a tanta estrella del mismo género en una misma suite. Pero ellos querían estar todos porque tenían una canción que iba a salir. Todo se planeó para las cámaras", confesó la periodista.

A pesar de sus advertencias, todos quedaron reunidos en el mismo espacio y los ánimos comenzaron a subir, incluso, hubo un momento con el que confirmó que algo estaba sucediendo, ya que Karol G, quien también estaba presente, decidió apartarse discretamente y se hizo lejos de la silla en la que estaba ubicado Blessd.

“Yo no sabía nada, pero el tema era que sí había un medio raye entre Feid y Blessd... Al principio estaba muy complicado porque todo el equipo de Blessd se había puesto en la primera fila, entonces les dije: ‘No, chicos, solamente pónganme a Blessd porque ahí justo al lado de Blessd tiene que ir Maluma, Ryan, poner a Karol’, Karol iba en la primera fila y venía Feid, pero luego la veo a Karol que se sube y se va para atrás. Le pregunté al equipo y la hermana me dijo: ‘No te preocupes, déjala ahí’”, mencionó Durán.

Karol G, Maluma y más testigos del inesperado altercado entre Feid y Blessd en la suite VIP de la Copa América - crédito AFP

El episodio que desató la controversia ocurrió después de que terminó el partido, para ese momento ya Blessd apareció en cámaras quitándole una camiseta de Argentina a un hincha que estaba en el estadio, un gesto que se volvió viral y provocó abucheos.

“Eso fue algo que no estuvo bien, porque encendió a la gente. Ya el ambiente estaba tenso”, señaló Durán.

Pero lo más grave, según su testimonio, ocurrió después, incluso, la periodista aseguró que la situación fue tan crítica que tuvo que evacuar a la familia de Karol G, que incluía a su sobrina recién nacida.

“Luego de que termina el partido, me dicen: ‘Está complicada la situación porque al parecer se fueron a los golpes en la suite’. Y yo quedé en shock. Decía: ‘¿Cómo que se están cascando en mi suite?’... Gracias a Dios pude sacar a la familia de Karol y ponerlas en otra suite más tranquila... tampoco puedo contar muchas cosas porque pasaron cosas y cosas graves que mucha gente tampoco supo”, admitió Daniella Durán.

Finalmente, la periodista confirmó que la enemistad entre Feid y Blessd viene de tiempo atrás y que, tras ese incidente, la distancia entre ellos se hizo irreconciliable.

“Sí era algo que ya se tenían de hace tiempo y ahorita no se pueden ni ver, pero sí fue algo así, de golpes”, puntualizó, mientras hacía gestos con las manos para ilustrar el enfrentamiento.