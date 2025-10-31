Colombia

Daniella Durán revela lo que sucedió entre Feid y Blessd en la final de la Copa América: fue la encargada de ubicarlos en la misma suite

La periodista colombiana destapó los detalles del tenso enfrentamiento entre los dos artistas urbanos durante la noche en que Argentina se coronó campeona, en el estadio Hard Rock Stadium, de Miami

Guardar
Feid y Blessd: la pelea
Feid y Blessd: la pelea que encendió la suite de celebridades en la final de la Copa América, según Daniella Durán - crédito @feid y @blessd/IG

La periodista colombiana Daniella Durán reveló por lo que ocurrió entre Feid y Blessd durante la final de la Copa América 2024, en la que Argentina se consagró campeona frente a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las declaraciones se dieron en una conversación con Maite Peñóñori y Rodolfo Soulés en el programa Buenos días, pecadores, de Básico Stream, donde Durán ofreció un relato minucioso del ambiente tenso que se vivió esa noche y confirmó que, efectivamente, hubo un fuerte altercado entre los artistas dentro de una de las suites de celebridades.

Durán comenzó contextualizando su experiencia en el evento, recordando que había trabajado en la logística de las suites VIP destinadas a las figuras públicas para ese encuentro deportivo y terminó revelando información de lo que ocurrió al interior del salón en el que juntaron los artistas colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yo estuve en la final del Mundial de Qatar y apoyé a Argentina, porque eran latinos y estaba Messi, pero en la Copa América me reservo mis comentarios”, empezó mencionando entre risas, dejando entrever que lo que vivió en Miami fue muy diferente y complicado.

Daniella Durán revela pelea entre
Daniella Durán revela pelea entre Feid y Blessd en la final de la Copa América - crédito @danielladurand/IG

Según explicó, esa noche le correspondió coordinar las suites, entre las que estaba la más grande por la cantidad de gente en ella, que era en la que se encontraban Maluma, Feid, Blessd, Karol G, Ryan Castro, Mora, e incluso el futbolista Daniel Muñoz, entre otras celebridades.

Era una suite completamente colombiana. Ese día tuvimos ocho suites y esta era la más robusta. Había una energía especial, todo apuntaba a que la final sería de Colombia. Se sentía”, recordó Durán.

Sin embargo, desde el principio percibió tensiones.

Yo decía: ‘Aquí algo no me está cuadrando’. El ambiente estaba pesado, la gente no se sentaba, los pasillos llenos, muchos sin ticket. Fue un caos. Hasta metí a Maluma por debajo del estadio y a Silvestre Dangond en un carro de policía”, relató la periodista recordando lo que vivió ese día en cuanto a temas de logística.

Daniela Durán admitió que, aunque no había rumores previos de rivalidad, la tensión entre Feid y Blessd fue evidente desde que ambos llegaron.

Cuando llegaron, se saludaban todos, menos ellos. Entre Feid y Blessd no hubo saludo. Ahí dije: ‘Esto está mal’”, afirmó Daniella.

Daniella Durán revela el verdadero
Daniella Durán revela el verdadero motivo del problema entre Feid y Blessd tras la final de la Copa América -crédito montaje @feid @blessd / Instagram @JulioBarriga / X

Durán explicó que el problema se agravó porque los artistas estaban participando en la canción conjunta que se lanzaría semanas después, +57, y sus equipos insistieron en sentarlos juntos por cuestiones de imagen y promoción.

Yo siempre dije: ‘No se puede juntar a tanta estrella del mismo género en una misma suite. Pero ellos querían estar todos porque tenían una canción que iba a salir. Todo se planeó para las cámaras", confesó la periodista.

A pesar de sus advertencias, todos quedaron reunidos en el mismo espacio y los ánimos comenzaron a subir, incluso, hubo un momento con el que confirmó que algo estaba sucediendo, ya que Karol G, quien también estaba presente, decidió apartarse discretamente y se hizo lejos de la silla en la que estaba ubicado Blessd.

“Yo no sabía nada, pero el tema era que sí había un medio raye entre Feid y Blessd... Al principio estaba muy complicado porque todo el equipo de Blessd se había puesto en la primera fila, entonces les dije: ‘No, chicos, solamente pónganme a Blessd porque ahí justo al lado de Blessd tiene que ir Maluma, Ryan, poner a Karol’, Karol iba en la primera fila y venía Feid, pero luego la veo a Karol que se sube y se va para atrás. Le pregunté al equipo y la hermana me dijo: ‘No te preocupes, déjala ahí’”, mencionó Durán.

Karol G, Maluma y más
Karol G, Maluma y más testigos del inesperado altercado entre Feid y Blessd en la suite VIP de la Copa América - crédito AFP

El episodio que desató la controversia ocurrió después de que terminó el partido, para ese momento ya Blessd apareció en cámaras quitándole una camiseta de Argentina a un hincha que estaba en el estadio, un gesto que se volvió viral y provocó abucheos.

Eso fue algo que no estuvo bien, porque encendió a la gente. Ya el ambiente estaba tenso”, señaló Durán.

Pero lo más grave, según su testimonio, ocurrió después, incluso, la periodista aseguró que la situación fue tan crítica que tuvo que evacuar a la familia de Karol G, que incluía a su sobrina recién nacida.

“Luego de que termina el partido, me dicen: ‘Está complicada la situación porque al parecer se fueron a los golpes en la suite’. Y yo quedé en shock. Decía: ‘¿Cómo que se están cascando en mi suite?’... Gracias a Dios pude sacar a la familia de Karol y ponerlas en otra suite más tranquila... tampoco puedo contar muchas cosas porque pasaron cosas y cosas graves que mucha gente tampoco supo”, admitió Daniella Durán.

Finalmente, la periodista confirmó que la enemistad entre Feid y Blessd viene de tiempo atrás y que, tras ese incidente, la distancia entre ellos se hizo irreconciliable.

Sí era algo que ya se tenían de hace tiempo y ahorita no se pueden ni ver, pero sí fue algo así, de golpes”, puntualizó, mientras hacía gestos con las manos para ilustrar el enfrentamiento.

Temas Relacionados

Daniella DuránFeidBlessdPelea Feid y BlessdFinal Copa América 2024Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista cuestionó encuentro de César Gaviria y Luis Alfredo Ramos en Medellín: “Es muy triste ver al presidente del Partido Liberal, reunido con un condenado por parapolítica”

El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada compartió su posición en vísperas del otro compromiso que tendrá Gaviria, además del que ya tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Congresista cuestionó encuentro de César

Yailin confesó haber viajado a Colombia exclusivamente para un procedimiento estético: este fue el resultado

La cantante dominicana mostró en redes sociales el resultado de su reciente cambio realizado en Barranquilla, y su confesión generó comentarios y reacciones entre seguidores y detractores

Yailin confesó haber viajado a

Chontico Día 31 de octubre: conozca los números ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día 31 de octubre:

Fomag optimizará el proceso de contratación de los especialistas que atiende a los docentes en Colombia

El nuevo modelo pretende mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de servicios médicos, garantizando que cada docente y sus beneficiarios reciban atención oportuna y de calidad

Fomag optimizará el proceso de

Padres de alumnos que pierdan el año pueden apelar la decisión del colegio, según decreto del Ministerio de Educación

Las familias de estudiantes que enfrentan la pérdida del año escolar cuentan con alternativas legales ante las decisiones adoptadas por las instituciones educativas

Padres de alumnos que pierdan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Yailin confesó haber viajado a

Yailin confesó haber viajado a Colombia exclusivamente para un procedimiento estético: este fue el resultado

Karol G estará entre los presentadores de los Grammy Anglo: estará acompañada de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Smith, entre otros

‘El profe Jordi’, uno de los docentes más queridos en redes, reveló dura situación de los profesores en Colombia: “Ahora es cada vez más difícil”

Karina García ya recibió declaración de un pretendiente en ‘La mansión de Luinny’: la modelo lo rechazó

Emiro Navarro reveló que estar en ‘La casa de los famosos’ nunca fue su sueño: confesó en cuál ‘reality’ le gustaría participar

Deportes

Técnico del Bayern Múnich habló

Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

Acolfutpro acusó a otro equipo del fútbol colombiano por falta de pagos y armó polémica: “No se construye señalando”

Jugador del Deportivo Cali le sacó los “trapitos al sol” a compañeros tras la eliminación de la Liga BetPlay: “No todos estábamos comprometidos”

Hinchas del Deportivo Pereira perdieron la paciencia: bloquearon importantes vías para protestar por la crisis en el equipo

Exfutbolista de la Bundesliga que ahora juega en Liverpool aconsejó a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”