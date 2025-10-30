Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en el Vive Claro, el 1 de diciembre - crédito @shakira/Instagram

La expectativa por el regreso de Shakira y Las mujeres ya no lloran World Tour a Colombia es total. Luego de brindar dos fechas históricas en el estadio Pascual Guerrero (las primeras desde el paso del Tour Fijación Oral por la capital del Valle), ahora los ojos se centran en Bogotá, donde la barranquillera marcará un hito en su carrera.

Y es que la intérprete de Soltera y Hips Don’t Lie se transformará en la primera presentación de una artista colombiana como acto principal en el Vive Claro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Orquesta Filarmónica de Mujeres fue fundada en 2022 - crédito filarmonicabogota.gov.co

Ante la pregunta de qué sorpresas tendría preparadas la cantante para este concierto, en las últimas horas se dio a conocer que la barranquillera contará con el acompañamiento de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

El anuncio lo hizo la productora Páramo Presenta con un reel en el que se aprecia a la orquesta ensayando unas partituras, en las que se señala que los arreglos fueron ideados por la propia Shakira. Cabe recordar que durante su paso por Spotify Anniversaires, Shakira presentó una nueva versión de La Pared que incluyó acompañamiento de cuerdas, por lo que podría ser una de las novedades en su repertorio.

La orquesta acompañará a la barranquillera durante su presentación interprentando arreglos que, al parecer, fueron ideados por la propia cantante - crédito Páramo Presenta

La Filarmónica de Mujeres se creó en 2022 gracias a una iniciativa conjunta de la Alcaldía en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el objetivo de que las músicas colombianas puedan “dar continuidad a su formación musical, vivir la experiencia orquestal y de esta forma ejercer su excelencia en distintos formatos instrumentales de orquesta y de cámara” según señaló el comunicado oficial de lanzamiento.

Desde su creación, la Filarmónica de Mujeres conformada por 45 músicas, ha participado de eventos que incluyen presentaciones regulares en teatros, presentaciones espontáneas como la que realizaron en un portal de TransMilenio en 2021, su aparición como invitadas del acto tributo El Rito Soda Stereo, o su presencia en el concierto solidario Una Novena por Bogotá, ambas en 2023.

En agosto pasado, la Filarmónica Femenina realizó un show gratuito como parte del Festival de Verano, en el que reinterpretó temas de Guns N’ Roses y Metallica.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el segundo semestre de 2025

Shakira arrancó el paso por Suramérica de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en Cali, acompañada de Grupo Niche - crédito @shakira/Instagram

Luego de su fecha en el Vive Claro, la gira proseguirá por otros destinos de Suramérica, incluyendo algunos que no se tomaron en cuenta en el primer semestre de 2025 como Ecuador, Paraguay y Uruguay, el paso por la región terminará con dos fechas en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina.

Luego, en los últimos días de diciembre, Shakira brindará dos fechas de carácter más íntimo en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, con las que cerrará su actividad en vivo durante 2025. Se espera que en 2026 la colombiana retome presentándose en vivo por Europa y algunos países de Asia y Oceania, en fechas todavía pendientes de confirmar.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre:

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

27 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)

28 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)