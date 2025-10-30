Colombia

No solo en Bogotá tienen problemas con las rodadas de Halloween: estas son las medidas que anunciaron en Medellín y Cali

Las autoridades de Bogotá, Medellín y Cali intensificaron sus dispositivos de vigilancia en distintos corredores viales en respuesta al aumento de movilizaciones de motociclistas por el puente festivo

Por Camila Castillo

Guardar
Se exhortó a los padres
Se exhortó a los padres y cuidadores a acompañar a niños y adolescentes durante la jornada - crédito Colprensa

Las autoridades en Bogotá, Medellín y Cali han puesto en marcha operativos especiales que buscan evitar accidentes y alteraciones al orden público provocados por las tradicionales caravanas de motociclistas durante el fin de semana de Halloween.

Estas medidas responden a la preocupación por la seguridad vial y el incremento en el número de incidentes asociados a estas concentraciones en años recientes.

En todas las ciudades, las autoridades reiteraron que no habrá tolerancia con las conductas que pongan en riesgo la seguridad vial o la tranquilidad de los ciudadanos. Los operativos especiales forman parte de un esfuerzo conjunto para prevenir incidentes y facilitar una celebración responsable de Halloween.

Restricciones en Medellín

En Medellín, la Alcaldía coordina un despliegue que incluye más de mil policías, 120 agentes de tránsito y 3.500 cámaras de vigilancia, destinadas a monitorear corredores viales, sectores residenciales y centros comerciales durante las celebraciones de Halloween.

El dispositivo especial concentra sus esfuerzos principalmente en la noche del 31 de octubre y se mantendrá activo durante todo el fin de semana, con énfasis en las zonas de mayor concentración de personas y en los puntos de mayor tráfico vehicular.

El 30 de octubre se acompañará una rodada previamente autorizada, bajo estrictas condiciones de seguridad, contando con la presencia de 25 agentes responsables de vigilar el cumplimiento de la normativa de tránsito y la movilidad ordenada de los participantes.

Las autoridades en Medellín
Las autoridades en Medellín - crédito @DenunciasAntio2 / X

Paralelamente, equipos de gestores y promotores de la Secretaría de Seguridad y Convivencia impulsan campañas educativas en calles, parques y establecimientos educativos, dirigidas a fomentar la prevención de incidentes, la sana convivencia y la protección de la infancia durante las actividades de temporada.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, indicó durante una rueda de prensa que la máxima prioridad estará en la vigilancia nocturna del 31 de octubre, sin descuidar la actividad a lo largo del fin de semana.

Por su parte, Luis Eduardo Echeverri, secretario (e) de Movilidad, subrayó que no se tolerarán maniobras peligrosas, bloqueos ni conductas que puedan afectar la seguridad en las vías, señalando que los agentes estarán presentes para reforzar los controles.

Durante Halloween del año anterior, las acciones oficiales incluyeron 15 operativos destinados a frenar caravanas no autorizadas que impactaron la movilidad y la seguridad vial. Se aplicaron 1.253 comparendos a motociclistas, con 427 motos inmovilizadas, y se impusieron 87 sanciones a vehículos particulares, de los cuales 23 quedaron inmovilizados.

Restricciones en Cali

En Cali, las autoridades reforzaron el plan de contingencia para prevenir los problemas de movilidad y las alteraciones al orden público recurrentes durante las caravanas de motociclistas en la temporada de Halloween.

El consejo de seguridad, instalado el martes 28 de octubre, definió la presencia de agentes de control distribuidos en corredores estratégicos, sectores gastronómicos y comerciales con alta afluencia.

Movilidad en Cali con restricciones
Movilidad en Cali con restricciones para motociclistas - crédito Movilidad Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali informó sobre el cierre temporal del Túnel Mundialista y de la zona de Comfandi El Prado la noche del 31 de octubre, como parte de las medidas para preservar la seguridad ciudadana.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar rutas alternas, precisando que estas acciones buscan minimizar riesgos en la celebración del Día de los Niños.

El secretario de Seguridad, Jairo García, reiteró que continúa vigente la restricción al parrillero hombre en motocicleta.

Para supervisar el comportamiento de los motociclistas y resguardar a las familias que transitan por la ciudad, la Policía desplegará 1.300 funcionarios y establecerá puestos de control móviles en diferentes puntos urbanos.

El operativo especial arrancó el jueves 30 de octubre y continuará hasta el 2 de noviembre, haciendo especial énfasis en los controles durante el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, considerados días de mayor riesgo por el incremento de rodadas no autorizadas.

Las autoridades señalaron que los promotores de caravanas ilegales podrían enfrentar sanciones administrativas y evalúan posibles cierres viales adicionales, como el túnel de la Avenida Colombia, si la situación lo demanda.

Restricciones en Bogotá

En la capital del país, las disposiciones incluyen restricciones parciales a la circulación de motocicletas entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, habrá prohibición para que las motos circulen con acompañante durante todo el puente festivo, así como una restricción total de circulación entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en corredores donde históricamente se han presentado incidentes.

Estas vías comprenden:

  • Autopista Norte
  • Autopista Sur
  • NQS
  • Avenida Boyacá
  • Avenida Ciudad de Cali
  • Avenida Primero de Mayo
  • Avenida Las Américas
  • Avenida Suba
  • calle 26 (Avenida El Dorado)
  • calle 80
  • Carrera Séptima, entre otras.

El control contará con 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de 180 agentes civiles de tránsito y 15 puestos de control.

Los desmanes habrían ido hasta
Los desmanes habrían ido hasta la madrugada, según habitantes de barrios como El Campín, Galerías y Nicolás de Federmán - crédito @icononzoatope

Quienes no respeten las disposiciones se exponen a multas de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo. Las excepciones incluyen a motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios debidamente identificados.

Temas Relacionados

HalloweenMedellínBogotáCaliRestricciones en movilidadMovilidadMotociclistasAlcaldía de BogotáAlcaldía de MedellínAlcaldía de Cali31 de octubreColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar a niños”

La joven, que abandonó el grupo terrorista, aseveró que desde los 8 años de edad fue forzadamente a integrar las filas de ese grupo armado, pero desertó por su pequeño hijo

Mujer dio su testimonio sobre

Corte Suprema archivó denuncia de Hollman Morris y avaló libertad de expresión de María Fernanda Cabal

El alto tribunal consideró que los señalamientos de la senadora a Rtvc surgieron en ejercicio de su labor de control político y no constituyeron delito contra los medios públicos

Corte Suprema archivó denuncia de

Tras plantón y recuperación de Samantha, la golden retriever maltratada por su dueño en Bogotá: también se llevaron dos gatos que estaban en el apartamento

El activista por los derechos de los animales Andrés Preciado y la senadora Andrea Padilla lideraron las peticiones para que las autoridades a realizar las visitas al apartamento donde tenían a las mascotas

Tras plantón y recuperación de

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

El ‘reality’ internacional tuvo un inicio tenso por el altercado entre la ‘influencer’ colombiana y una participante dominicana, episodio que requirió la intervención de la producción en la primera dinámica del programa

Yina Calderón protagoniza el primer

Por intentar cumplir un reto en una discoteca de Cali, joven término en una UCI

La joven de 23 años de edad permaneció aproximadamente diecisiete minutos sin respirar, luego de perder el conocimiento y se le indujera al vómito: su estado es grave

Por intentar cumplir un reto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagoniza el primer

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

Karina García reveló qué pasó en la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla”

Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

Deportes

Mane Díaz, papá de Luis

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga