Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar a niños”

Imagen de referencia - En 2025, cuando se esperaba que la verdad tuviera garantías, una mujer que se atrevió a hablar de los abusos sufridos durante su infancia en la guerra recibe amenazas por contar lo que vivió - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El testimonio de una joven que logró abandonar las filas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo revela la magnitud del drama que viven cientos de menores reclutados por grupos armados en Colombia.

En declaraciones a Noticias RCN, la mujer, que no reveló su identidad por seguridad, aseguró que desde que tenía 8 años de edad, fue forzada a integrar las filas del grupo armado en el departamento de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante once años, la joven estuvo sometida a un entorno de abusos, extorsiones y tortura, según narró al noticiero nacional, manifestando que dejó atrás su hogar y los juegos propios de su edad para aprender a manejar armas y cumplir órdenes que la obligaban a participar en actividades ilícitas.

“Ingresé a los 8 años al grupo armado. Me pusieron a hacer muchas cosas feas (…) Me dijeron que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, vivienda, protección a mi familia”, explicó en su testimonio al medio citado.

Así mismo, la joven describió que, entre las tareas que le asignaban, se encontraba la de extorsionar a la población civil.

“Por ejemplo, cobrarle vacunas a la gente. Quitarles el dinero que se ganaban para la alimentación suya y de su familia. Teníamos que secuestrar niños, niñas, mucho adolescente que no tenía culpa de nada”, sostuvo.

La presión y el miedo eran constantes, y la amenaza de muerte se cernía sobre quienes intentaban abandonar el grupo.

No obstante, recalcó que el nacimiento de su hijo fue el punto de inflexión que la llevó a buscar una salida. El temor de que pudieran asesinarla junto a su bebé la impulsó a dejar atrás la vida en el grupo armado.

“Tengo un pequeño bebé que no tiene la culpa de que le fuera pasado algo, porque allá lo matan a usted, le matan a su hijo, que no tiene nada que ver”, concluyó.