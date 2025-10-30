Colombia

Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar a niños”

La joven, que abandonó el grupo terrorista, aseveró que desde los 8 años de edad fue forzadamente a integrar las filas de ese grupo armado, pero desertó por su pequeño hijo

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Imagen de referencia - En
Imagen de referencia - En 2025, cuando se esperaba que la verdad tuviera garantías, una mujer que se atrevió a hablar de los abusos sufridos durante su infancia en la guerra recibe amenazas por contar lo que vivió - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El testimonio de una joven que logró abandonar las filas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo revela la magnitud del drama que viven cientos de menores reclutados por grupos armados en Colombia.

En declaraciones a Noticias RCN, la mujer, que no reveló su identidad por seguridad, aseguró que desde que tenía 8 años de edad, fue forzada a integrar las filas del grupo armado en el departamento de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante once años, la joven estuvo sometida a un entorno de abusos, extorsiones y tortura, según narró al noticiero nacional, manifestando que dejó atrás su hogar y los juegos propios de su edad para aprender a manejar armas y cumplir órdenes que la obligaban a participar en actividades ilícitas.

“Ingresé a los 8 años al grupo armado. Me pusieron a hacer muchas cosas feas (…) Me dijeron que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, vivienda, protección a mi familia”, explicó en su testimonio al medio citado.

Así mismo, la joven describió que, entre las tareas que le asignaban, se encontraba la de extorsionar a la población civil.

“Por ejemplo, cobrarle vacunas a la gente. Quitarles el dinero que se ganaban para la alimentación suya y de su familia. Teníamos que secuestrar niños, niñas, mucho adolescente que no tenía culpa de nada”, sostuvo.

La presión y el miedo eran constantes, y la amenaza de muerte se cernía sobre quienes intentaban abandonar el grupo.

No obstante, recalcó que el nacimiento de su hijo fue el punto de inflexión que la llevó a buscar una salida. El temor de que pudieran asesinarla junto a su bebé la impulsó a dejar atrás la vida en el grupo armado.

“Tengo un pequeño bebé que no tiene la culpa de que le fuera pasado algo, porque allá lo matan a usted, le matan a su hijo, que no tiene nada que ver”, concluyó.

Temas Relacionados

Reclutamiento de menoresClan del GolfoSecuestroViolencia en ColombiaReincorporaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema archivó denuncia de Hollman Morris y avaló libertad de expresión de María Fernanda Cabal

El alto tribunal consideró que los señalamientos de la senadora a Rtvc surgieron en ejercicio de su labor de control político y no constituyeron delito contra los medios públicos

Corte Suprema archivó denuncia de

Tras plantón y recuperación de Samantha, la golden retriever maltratada por su dueño en Bogotá: también se llevaron dos gatos que estaban en el apartamento

El activista por los derechos de los animales Andrés Preciado y la senadora Andrea Padilla lideraron las peticiones para que las autoridades a realizar las visitas al apartamento donde tenían a las mascotas

Tras plantón y recuperación de

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

El ‘reality’ internacional tuvo un inicio tenso por el altercado entre la ‘influencer’ colombiana y una participante dominicana, episodio que requirió la intervención de la producción en la primera dinámica del programa

Yina Calderón protagoniza el primer

Por intentar cumplir un reto en una discoteca de Cali, joven término en una UCI

La joven de 23 años de edad permaneció aproximadamente diecisiete minutos sin respirar, luego de perder el conocimiento y se le indujera al vómito: su estado es grave

Por intentar cumplir un reto

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El equipo antioqueño deberá ganar por una diferencia de tres goles para ser líderes de la Liga Betplay II-2025 y mantener viva la pelea por la ventaja deportiva en los cuadrangulares semifinales

Hora y dónde ver Llaneros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagoniza el primer

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

Karina García reveló qué pasó en la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla”

Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

Deportes

Mane Díaz, papá de Luis

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga