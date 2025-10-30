Colombia

Consejo de Estado admitió tutela contra fallo que limita las alocuciones de Petro, pero negó suspender sus efectos provisionalmente

El tutelante alegó la presunta vulneración de sus derechos y garantías fundamentales a la libertad de expresión, información, participación política y pluralismo informativo

El presidente Gustavo Petro asegura que las limitaciones a sus alocuciones son un acto de censura - crédito Luisa González/Reuters

La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela presentada por un ciudadano identificado como Alberto Alfonso Meneses Manotas, en la que se rechaza el fallo del máximo juez de la administración pública que puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

En la tutela, el querellante alegó la presunta vulneración de sus derechos y garantías fundamentales a la libertad de expresión, información, participación política y pluralismo informativo. Además, pidió la aplicación de una medida provisional que deje sin efectos el fallo del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025 –que limitó las alocuciones– hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela que presentó.

La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solitud de tutela para su estudio. No obstante, rechazó la solicitud de medida provisional, argumentando que no se cumplió con los requisitos para acceder a la medida cautelar, ya que no se acreditó la urgencia necesaria ni se agotó el análisis probatorio indispensable para tomar una decisión de este tipo.

El Consejo de Estado no avaló la suspensión provisional de los efectos de su decisión de poner límites a las alocuiones de Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Se considera que la medida provisional solicitada no tiene vocación de prosperar, pues, cualquier decisión que se llegare a tomar requiere revisar los argumentos que puedan ofrecer la autoridad judicial demandada y los terceros con interés, sin contar, con que su urgencia no fue motivada de manera alguna”, precisó el Consejo de Estado.

Además, recordó que el juez de tutela está avalado para adoptar las decisiones que “en derecho correspondan”, siempre que busque proteger los derechos fundamentales que hayan sido amenazados o vulnerados.

Esta determinación implica que, por ahora, las limitaciones impuestas al mandatario en cuanto a sus intervenciones públicas seguirán aplicándose mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

El Consejo de Estado estudiará la tutela que alega vulneración de derechos al poner límites a las alocuciones presidenciales - crédito Colprensa

El máximo juez de la administración pública dispuso la vinculación como terceros interesados de entidades como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Agencia Nacional del Espectro, Rtvc, la Fiscalía General de la Nación, los accionantes de la tutela que reguló las alocuciones, así como los canales privados Caracol Televisión y RCN Televisión.

Aunado a ello, el despacho otorgó un plazo de dos días a estas personas naturales y jurídicas para que se pronuncien al respecto.

Las limitaciones que impuso el Consejo de Estado

La Sección Tercera del Consejo de Estado estableció varios criterios para que el presidente Petro pueda hacer sus alocuciones, los cuales deben ser verificados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Consejo de Estado determinó que Petro violó derecho a la información - crédito Consejo de Estado

Entre las limitaciones que puntualizó están las siguientes:

  • La alocución debe responder a una justificación suficiente (circunstancias urgentes).
  • La alocución no puede ser recurrente.
  • La alocución debe ser limitada temática y temporalmente.

En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud ante la CRC debe indicar la hora de inicio y de terminación de la alocución presidencial que, en todo caso, no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo”, precisó la Sección Tercera en la decisión.

El fallo de la sentencia le ordena Petro que limite sus alocuciones presidenciales - crédito Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión a través de su cuenta de X, asegurando que está siendo víctima de un acto de censura. Advirtió que se debe respetar lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la que se protege la libertad de expresión.

“Ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que comenzó, en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991 (sic)”, señaló.

El jefe de Estado sostuvo que el rol del alto tribunal es proteger la Constitución Política de 1991, no vulnerarla - crédito @petrogustavo/X

