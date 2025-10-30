Billboard Colombia hot 100: se revelaron las primeras cien canciones más escuchadas en el país, Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

La lista Billboard Hot 100 es uno de los principales referentes globales para medir la popularidad y el impacto comercial de las canciones a nivel nacional y, en algunas ediciones, regional.
Creada en 1958 por la revista estadounidense Billboard, su versión original se centra en el mercado musical de Estados Unidos, aunque hoy existen listados locales para otros países y regiones. Esta lista sirve como una herramienta para la industria musical, los artistas, productores y ejecutivos, así como un barómetro para el público sobre qué canciones lideran las preferencias cada semana.
La metodología utilizada por la Billboard Hot 100 en Estados Unidos ha servido de modelo para establecer listas musicales en diferentes países, adaptándose a los hábitos de consumo, difusión y popularidad locales. Bajo este mismo esquema, acaba de lanzarse en Colombia el Billboard Colombia Hot 100, que sigue principios similares: combina datos de ventas digitales, reproducciones en plataformas de streaming y reportes de difusión radial en territorio nacional.
Esta lista es de reciente creación y fue presentada oficialmente la noche del 29 de octubre en el norte de Bogotá, durante un evento organizado por la reconocida revista musical Billboard. En la ceremonia, que reunió a numerosas celebridades y figuras de la industria, se dio a conocer el listado inaugural de las 100 canciones más relevantes del momento en el país.
El evento contó con presentaciones en vivo de artistas destacados como Luis Alfonso, Arelis Henao, Marbelle, Danny Marín y la banda bogotana Sin Ánimo de Lucro. La velada sirvió tanto para marcar el inicio del “Billboard Colombia Hot 100” como para resaltar la diversidad de géneros y propuestas que forman parte del panorama musical actual en Colombia.
Luisa Fernanda peña host de Billboard Colombia e Isabella Araujo, editora de Billboard Colombia, revelaron a Infobae como va a impactar la lista en la industria de la música en el país.
“Esta lista va a revolucionar la música por completo. Jamás se ha hecho una medición de este tipo tan precisa y tan veraz. Eh, tenemos una medición que mide audio, video, streaming y radio. Así que va a ser cien por ciento el parámetro para medir de ahora en adelante cuáles son realmente las intenciones que marcan la tendencia en el mundo musical dentro de Colombia”, revelaron a Infobae.
Peña aclaró que por tratarse de una lista en Colombia, estas no tendrá en cuenta solo talento nacional, “Quisiéramos aclarar también algo, hay muchas personas que revisan solamente cien canciones de artistas colombianos. No, son las cien canciones que más se escuchan en Colombia. Eso incluye todos los géneros, todos los artistas y todo lo que suena a nivel global, porque sabemos que Colombia es un país demasiado diverso en música”, detalló a este medio.
Billboard Colombia también detalló que tal como la lista en Estados Unidos, la colombiana se actualizara cada semana. “El chart se actualiza semana a semana, todos los lunes. Cada lunes se renuevan las intenciones de la semana".
Las primeras cien canciones dentro de la lista Billboard Colombia hot 100
1. DÓNDE — Kapo, Ryan Castro
2. YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA) — Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA
3. COMO OREO — Blessd, Fuerza Regida, Ovy On The Drums
4. top diesel — Beéle
5. Ba Ba Bad Remix — Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
6. La Plena - W Sound 05 — W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
7. quédate — Beéle
8. no tiene sentido — Beéle
9. si te pillara — Beéle
10. Portate Bonito — Anuel AA, Blessd, Ovy On The Drums
11. SANKA — Ryan Castro, Dongo
12. AMISTA — Blessd, Ovy On The Drums
13. La Fórmula — Luis Alfonso
14. YO y TÚ — Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
15. TU VAS SIN (fav) — Rels B
16. mi refe — Beéle, Ovy On The Drums
17. Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís
18. UNA NOCHE DE LOCURA — Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren
19. Hasta Aquí Llegué — Nanpa Básico, Beéle
20. Enamorarte Mil Veces — Fonseca, Manuel Medrano
21. Se Acabó — Sanluis, Chino & Nacho
22. Ivonny Bonita — KAROL G
23. El Beneficio De La Duda — Grupo Firme
24. Ultra Complicado (feat. Sebas) - Remix — Kenny Die, Blessd, Kris R., Sebas
25. Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
26. Verano Rosa — KAROL G, Feid
27. Papasito — KAROL G
28. BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny
29. BOMBASTIK — Ryan Castro, Blaiz Fayah, Tribal Kush
30. LATINA FOREVA — KAROL G
31. Mírame — Blessd, Ovy On The Drums
32. sobelove — Beéle
33. COQUETA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
34. LOS CACORROS USAN KLEIMOND — Kris R.
35. OHNANA — Kapo
36. X TI — Kapo, Feid
37. 4LIFE — Hamilton, Ryan Castro
38. UWAIE — Kapo
39. Quiero + — Greeicy
40. SE SUPONE — Blessd, Los Money Makers
41. Imagínate — Danny Ocean, Kapo
42. URUS BLUE — Blessd, Los Money Makers, Prodmonja
43. Qué Pasaría... — Rauw Alejandro, Bad Bunny
44. +57 — KAROL G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
45. SE LO JURO MOR — Feid
46. LUNA — Feid, ATL Jacob
47. Si Antes Te Hubiera Conocido — KAROL G
48. PALABRAS SOBRAN - REMIX — Blessd, Ryan Castro, Bryant Myers, Hades66
49. Directo al Cora — Diego Daza, Rolando Ochoa
50. Algo Que Se Quede — Grupo Niche
51. BRONCEADOR — Maluma
52. Milagros — KAROL G
53. Novio No — Sech, Ryan Castro, Kybba
54. Solos — Tony Dize, Plan B
55. COSITAS — Kris R., Blessd
56. Khé? — Rauw Alejandro, Romeo Santos
57. POLOS OPUESTOS REMIX - BLESSD VERSION — Blessd, Kris R.
58. Es un Secreto — Plan B
59. DtMF — Bad Bunny
60. Don’t Say You Love Me — Jin
61. Solcito — Miguel Bueno, Juan Duque
62. Soltera - W Sound 01 — W Sound, Blessd, Ovy On The Drums
63. VeLDÁ — Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V
64. Mal Amor — Luis Alberto Posada
65. Marlboro Rojo — Fuerza Regida
66. Ojalá — Ryan Castro
67. En Privado — Xavi, Manuel Turizo
68. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) — ABBA
69. Volvamos a Ser Novios — Silvestre Dangond, Juancho De La Espriella
70. Las Piponas (Remix) — Kris R., Blessd
71. NUEVA YORK — Blessd, Los Money Makers, Prodmonja
72. capaz (merengueton) — Alleh, Yorghaki
73. JOKER — Blessd, Kris R.
74. EoO — Bad Bunny
75. La player (Bandolera) — Zion & Lennox
76. Diles — Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian, Mambo Kingz
77. orióN — Boza, ELENA ROSE
78. El Teléfono — Héctor “El Father”, Wisin & Yandel
79. Me Hace Daño Verte — Fresto Music
80. LA CANCIÓN — J Balvin, Bad Bunny
81. VITAMINA — Jombriel, DFZM, Jøtta
82. The Fate of Ophelia — Taylor Swift
83. EL AMOR DE SU VIDA — Grupo Frontera, Grupo Firme
84. Volver — Piso 21, Marc Anthony, Beéle
85. Pa’ Que La Pases Bien — Arcángel
86. RX — Don Omar, Kendo Kapponi
87. El Mayor de los Ranas — Victor Valverde, JR Torres
88. 444 — Yan Block, Panda Black
89. Si Te Pudiera Mentir — Calibre 50
90. WYA REMIX RED — J Abdiel, De La Rose, Yan Block, iZaak, Jay Wheeler
91. SE ME OLVIDA — Maisak, Feid
92. Rosas — La Oreja de Van Gogh
93. Permítame — Tony Dize, Yandel
94. Alguien — Kany García
95. Cuatro Babys (feat. Trap Capos, Noriel, Bryant Myers & Juhn) — Maluma, Trap Capos, Noriel, Bryant Myers, Juhn
96. Me Rehúso — Danny Ocean
97. frente al mar — Beéle
98. El Efecto — Rauw Alejandro, Chencho Corleone
99. Siempre Sere — Tito Rojas
100. VOY A LLeVARTE PA PR — Bad Bunny
Con el primer listado, Kapo y Ryan Castro se convirtieron en los primeros artistas en la historia en debutar en la primera posición de la lista Billboard Colombia Hot 100 con la canción Dónde.