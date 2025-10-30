Billboard Colombia hot 100: se revelaron las primeras cien canciones más escuchadas en el país, Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

La prestigiosa revista musical hizo el lanzamiento de la lista Billboard Colombia Hot 100 - crédito @billboard.colombia/ Instagram

La lista Billboard Hot 100 es uno de los principales referentes globales para medir la popularidad y el impacto comercial de las canciones a nivel nacional y, en algunas ediciones, regional.

Creada en 1958 por la revista estadounidense Billboard, su versión original se centra en el mercado musical de Estados Unidos, aunque hoy existen listados locales para otros países y regiones. Esta lista sirve como una herramienta para la industria musical, los artistas, productores y ejecutivos, así como un barómetro para el público sobre qué canciones lideran las preferencias cada semana.

La metodología utilizada por la Billboard Hot 100 en Estados Unidos ha servido de modelo para establecer listas musicales en diferentes países, adaptándose a los hábitos de consumo, difusión y popularidad locales. Bajo este mismo esquema, acaba de lanzarse en Colombia el Billboard Colombia Hot 100, que sigue principios similares: combina datos de ventas digitales, reproducciones en plataformas de streaming y reportes de difusión radial en territorio nacional.

Esta lista es de reciente creación y fue presentada oficialmente la noche del 29 de octubre en el norte de Bogotá, durante un evento organizado por la reconocida revista musical Billboard. En la ceremonia, que reunió a numerosas celebridades y figuras de la industria, se dio a conocer el listado inaugural de las 100 canciones más relevantes del momento en el país.

El evento contó con presentaciones en vivo de artistas destacados como Luis Alfonso, Arelis Henao, Marbelle, Danny Marín y la banda bogotana Sin Ánimo de Lucro. La velada sirvió tanto para marcar el inicio del “Billboard Colombia Hot 100” como para resaltar la diversidad de géneros y propuestas que forman parte del panorama musical actual en Colombia.

Luisa Fernanda peña host de Billboard Colombia e Isabella Araujo, editora de Billboard Colombia, revelaron a Infobae como va a impactar la lista en la industria de la música en el país.

“Esta lista va a revolucionar la música por completo. Jamás se ha hecho una medición de este tipo tan precisa y tan veraz. Eh, tenemos una medición que mide audio, video, streaming y radio. Así que va a ser cien por ciento el parámetro para medir de ahora en adelante cuáles son realmente las intenciones que marcan la tendencia en el mundo musical dentro de Colombia”, revelaron a Infobae.

Peña aclaró que por tratarse de una lista en Colombia, estas no tendrá en cuenta solo talento nacional, “Quisiéramos aclarar también algo, hay muchas personas que revisan solamente cien canciones de artistas colombianos. No, son las cien canciones que más se escuchan en Colombia. Eso incluye todos los géneros, todos los artistas y todo lo que suena a nivel global, porque sabemos que Colombia es un país demasiado diverso en música”, detalló a este medio.

Billboard Colombia también detalló que tal como la lista en Estados Unidos, la colombiana se actualizara cada semana. “El chart se actualiza semana a semana, todos los lunes. Cada lunes se renuevan las intenciones de la semana".

Las primeras cien canciones dentro de la lista Billboard Colombia hot 100

1. DÓNDE — Kapo, Ryan Castro

2. YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA) — Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA

3. COMO OREO — Blessd, Fuerza Regida, Ovy On The Drums

4. top diesel — Beéle

5. Ba Ba Bad Remix — Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

6. La Plena - W Sound 05 — W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

7. quédate — Beéle

8. no tiene sentido — Beéle

9. si te pillara — Beéle

10. Portate Bonito — Anuel AA, Blessd, Ovy On The Drums

11. SANKA — Ryan Castro, Dongo

12. AMISTA — Blessd, Ovy On The Drums

13. La Fórmula — Luis Alfonso

14. YO y TÚ — Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

15. TU VAS SIN (fav) — Rels B

16. mi refe — Beéle, Ovy On The Drums

17. Coleccionando Heridas — KAROL G, Marco Antonio Solís

18. UNA NOCHE DE LOCURA — Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren

19. Hasta Aquí Llegué — Nanpa Básico, Beéle

20. Enamorarte Mil Veces — Fonseca, Manuel Medrano

21. Se Acabó — Sanluis, Chino & Nacho

22. Ivonny Bonita — KAROL G

23. El Beneficio De La Duda — Grupo Firme

24. Ultra Complicado (feat. Sebas) - Remix — Kenny Die, Blessd, Kris R., Sebas

25. Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

26. Verano Rosa — KAROL G, Feid

27. Papasito — KAROL G

28. BAILE INoLVIDABLE — Bad Bunny

29. BOMBASTIK — Ryan Castro, Blaiz Fayah, Tribal Kush

30. LATINA FOREVA — KAROL G

31. Mírame — Blessd, Ovy On The Drums

32. sobelove — Beéle

33. COQUETA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

34. LOS CACORROS USAN KLEIMOND — Kris R.

35. OHNANA — Kapo

36. X TI — Kapo, Feid

37. 4LIFE — Hamilton, Ryan Castro

38. UWAIE — Kapo

39. Quiero + — Greeicy

40. SE SUPONE — Blessd, Los Money Makers

41. Imagínate — Danny Ocean, Kapo

42. URUS BLUE — Blessd, Los Money Makers, Prodmonja

43. Qué Pasaría... — Rauw Alejandro, Bad Bunny

44. +57 — KAROL G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

45. SE LO JURO MOR — Feid

46. LUNA — Feid, ATL Jacob

47. Si Antes Te Hubiera Conocido — KAROL G

48. PALABRAS SOBRAN - REMIX — Blessd, Ryan Castro, Bryant Myers, Hades66

49. Directo al Cora — Diego Daza, Rolando Ochoa

50. Algo Que Se Quede — Grupo Niche

51. BRONCEADOR — Maluma

52. Milagros — KAROL G

53. Novio No — Sech, Ryan Castro, Kybba

54. Solos — Tony Dize, Plan B

55. COSITAS — Kris R., Blessd

56. Khé? — Rauw Alejandro, Romeo Santos

57. POLOS OPUESTOS REMIX - BLESSD VERSION — Blessd, Kris R.

58. Es un Secreto — Plan B

59. DtMF — Bad Bunny

60. Don’t Say You Love Me — Jin

61. Solcito — Miguel Bueno, Juan Duque

62. Soltera - W Sound 01 — W Sound, Blessd, Ovy On The Drums

63. VeLDÁ — Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

64. Mal Amor — Luis Alberto Posada

65. Marlboro Rojo — Fuerza Regida

66. Ojalá — Ryan Castro

67. En Privado — Xavi, Manuel Turizo

68. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) — ABBA

69. Volvamos a Ser Novios — Silvestre Dangond, Juancho De La Espriella

70. Las Piponas (Remix) — Kris R., Blessd

71. NUEVA YORK — Blessd, Los Money Makers, Prodmonja

72. capaz (merengueton) — Alleh, Yorghaki

73. JOKER — Blessd, Kris R.

74. EoO — Bad Bunny

75. La player (Bandolera) — Zion & Lennox

76. Diles — Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian, Mambo Kingz

77. orióN — Boza, ELENA ROSE

78. El Teléfono — Héctor “El Father”, Wisin & Yandel

79. Me Hace Daño Verte — Fresto Music

80. LA CANCIÓN — J Balvin, Bad Bunny

81. VITAMINA — Jombriel, DFZM, Jøtta

82. The Fate of Ophelia — Taylor Swift

83. EL AMOR DE SU VIDA — Grupo Frontera, Grupo Firme

84. Volver — Piso 21, Marc Anthony, Beéle

85. Pa’ Que La Pases Bien — Arcángel

86. RX — Don Omar, Kendo Kapponi

87. El Mayor de los Ranas — Victor Valverde, JR Torres

88. 444 — Yan Block, Panda Black

89. Si Te Pudiera Mentir — Calibre 50

90. WYA REMIX RED — J Abdiel, De La Rose, Yan Block, iZaak, Jay Wheeler

91. SE ME OLVIDA — Maisak, Feid

92. Rosas — La Oreja de Van Gogh

93. Permítame — Tony Dize, Yandel

94. Alguien — Kany García

95. Cuatro Babys (feat. Trap Capos, Noriel, Bryant Myers & Juhn) — Maluma, Trap Capos, Noriel, Bryant Myers, Juhn

96. Me Rehúso — Danny Ocean

97. frente al mar — Beéle

98. El Efecto — Rauw Alejandro, Chencho Corleone

99. Siempre Sere — Tito Rojas

100. VOY A LLeVARTE PA PR — Bad Bunny

Con el primer listado, Kapo y Ryan Castro se convirtieron en los primeros artistas en la historia en debutar en la primera posición de la lista Billboard Colombia Hot 100 con la canción Dónde.