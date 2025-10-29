Colombia

Petro volvió a cambiar su discurso: pasó de acusar a Arabia Saudita de “matar miles de niños” a resumir que lo atienden como “un príncipe”

El presidente colombiano detalló los avances en materia comercial entre Colombia y el reino saudí

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Petro cambió su discurso sobre
Petro cambió su discurso sobre Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

La relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro y Arabia Saudita experimentó un giro notable, evidenciado durante la actual visita oficial a ese país. En medio de su gira por Medio Oriente, el mandatario no solo destacó la recepción positiva que ha tenido, sino que afirmó:

“El pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina”, según expresó en el foro FII9, Iniciativas de Inversión Futura, donde se congregan algunos de los principales inversionistas del mundo. Petro también relató que en Arabia Saudita lo tratan como “príncipe”, reflejando el nivel de hospitalidad y afinidad que ha encontrado en esta etapa de su política exterior.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El actual discurso de Petro contrasta de manera significativa con sus posturas previas hacia el reino saudí. En una publicación de 2019 en sus redes sociales, el presidente colombiano había criticado con dureza a Arabia Saudita y a la administración de Donald Trump por su papel en el conflicto de Yemen.

Petro en 2019 utilizaba sus
Petro en 2019 utilizaba sus redes sociales para atacar a Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

En ese mensaje, Petro cuestionó: “Trump defenderá la poderosa Arabia Saudita de Irán. Pero no dijo nada cuando la poderosa Arabia Saudita bombardeó el pueblo de Yemen y mató miles de niños de inanición. La democracia defendiendo la monarquía absoluta solo por el petróleo”. Esta declaración, que resurgió en redes sociales durante la visita, pone de manifiesto la evolución de su discurso y la dinámica inherente a la política internacional.

Durante su estancia en Arabia Saudita, Petro busca fortalecer los lazos bilaterales, además de solicitar al reino un papel activo como mediador en los recientes hechos en el mar Caribe, donde autoridades navales de Estados Unidos ejecutaron operaciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico.

Gustavo Petro afirmó que en
Gustavo Petro afirmó que en Arabia Saudita se "siente grande Colombia" - crédito @petrogustavo

El presidente colombiano explicó: “Desde el punto de vista material y desde el punto de vista intelectual. El segundo gran punto grueso fuera de la economía, es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye detener, intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles”. Además, precisó: “Le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños, fundamentalmente”.

En el ámbito económico, el mandatario detalló los avances en materia comercial entre Colombia y Arabia Saudita. Según Petro, “el tema comercial ya viene adelantándose; esta es una feria en donde ya presentamos nuestro café, los adelantos del café; cada vez hay más exportaciones; aumentó 45 % en el último año el superávit comercial de Colombia con Arabia”.

La reunión entre Petro y el príncipe saudita

Petro señaló que el viaje
Petro señaló que el viaje busca consolidar alianzas con el mundo árabe y promover proyectos conjuntos en áreas como inteligencia artificial - crédito @petrogustavo

El anuncio de una línea aérea directa entre Bogotá y Riad marcó uno de los puntos centrales de Gustavo Petro, durante el encuentro con Bin Salman. En su mensaje difundido desde la capital saudita, el mandatario colombiano informó, según él, la trascendencia de este viaje, al considerarse el primer presidente de Colombia —y posiblemente de América Latina— en mantener un diálogo directo con el reino saudí, según sus propias palabras publicadas en la red social X.

“Pondré a Colombia en relación directa con el mundo árabe. Primer presidente colombiano y, creo que latinoamericano, que llega a este lugar y dialoga con el reino de Arabia Saudita”, expresó Petro en el escrito.

Durante la reunión, Petro y el príncipe saudita exploraron mecanismos para incentivar la inversión, ampliar las exportaciones y fortalecer la cooperación en sectores clave.

El presidente colombiano detalló que la agenda incluyó propuestas para diversificar los flujos comerciales, no limitándose a los productos tradicionales como el café y el cacao, sino también promoviendo el turismo y la transferencia de conocimiento en áreas tecnológicas.

“No solo más café y cacao, sino más turismo, abriremos una línea directa entre Bogotá y Riad, inteligencia artificial sobre la diversidad, conocimiento e inversión en energías limpias”, afirmó Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroArabia SauditaPetro arabiaPrincipe Arabia SauditaPetro trumpPetro petroleoColombia-Noticias

Más Noticias

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Según explicaron las autoridades, fueron cuatro morteros artesanales los que usaron integrantes del grupo insurgente para atacar a la fuerza pública en el suroccidente del país

Disidencias de las Farc atentaron

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

El detenido formaba parte del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y era buscado por los delitos de homicidio a persona protegida, terrorismo y rebelión

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN

Tras ser viral en redes sociales, Carlos Bueno buscará ser el sucesor de Beltrán en la Alcaldía de Bucaramanga

En la tarde del 29 de octubre, se inscribieron varias candidaturas para las elecciones atípicas en la capital de Santander

Tras ser viral en redes

Angélica Lozano lanzó un irónico comentario contra Petro por celebrar la traducción de su libro: “Ni García Márquez”

El mensaje de la senadora provocó una ola de comentarios divididos, algunos usuarios defendieron su postura, mientras otros la acusaron de subestimar al presidente

Angélica Lozano lanzó un irónico

Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

Jonathan Risueño y Andrés Orozco entraron en discusión por las acusaciones del timonel del cuadro de Rionegro, con respecto al tiempo perdido durante el duelo que ganó por 1-0

Fuerte cruce entre los técnicos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Rescate Imposible arrasa en el

Rescate Imposible arrasa en el catálogo de Netflix Colombia esta semana

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Deportes

EN VIVO Junior vs. Santa

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Esta sería la verdadera razón por la que Rafael Dudamel no llegaría a Independiente Santa Fe: el motivo se remonta a 2024

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

Crystal Palace le propinó una goleada a Liverpool en la EFL Cup: Daniel Muñoz fue titular y Lerma entró en el segundo tiempo