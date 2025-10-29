Petro volvió a cambiar su discurso: pasó de acusar a Arabia Saudita de “matar miles de niños” a resumir que lo atienden como “un príncipe”

Petro cambió su discurso sobre Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

La relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro y Arabia Saudita experimentó un giro notable, evidenciado durante la actual visita oficial a ese país. En medio de su gira por Medio Oriente, el mandatario no solo destacó la recepción positiva que ha tenido, sino que afirmó:

“El pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina”, según expresó en el foro FII9, Iniciativas de Inversión Futura, donde se congregan algunos de los principales inversionistas del mundo. Petro también relató que en Arabia Saudita lo tratan como “príncipe”, reflejando el nivel de hospitalidad y afinidad que ha encontrado en esta etapa de su política exterior.

El actual discurso de Petro contrasta de manera significativa con sus posturas previas hacia el reino saudí. En una publicación de 2019 en sus redes sociales, el presidente colombiano había criticado con dureza a Arabia Saudita y a la administración de Donald Trump por su papel en el conflicto de Yemen.

En ese mensaje, Petro cuestionó: “Trump defenderá la poderosa Arabia Saudita de Irán. Pero no dijo nada cuando la poderosa Arabia Saudita bombardeó el pueblo de Yemen y mató miles de niños de inanición. La democracia defendiendo la monarquía absoluta solo por el petróleo”. Esta declaración, que resurgió en redes sociales durante la visita, pone de manifiesto la evolución de su discurso y la dinámica inherente a la política internacional.

Durante su estancia en Arabia Saudita, Petro busca fortalecer los lazos bilaterales, además de solicitar al reino un papel activo como mediador en los recientes hechos en el mar Caribe, donde autoridades navales de Estados Unidos ejecutaron operaciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico.

El presidente colombiano explicó: “Desde el punto de vista material y desde el punto de vista intelectual. El segundo gran punto grueso fuera de la economía, es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye detener, intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles”. Además, precisó: “Le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños, fundamentalmente”.

En el ámbito económico, el mandatario detalló los avances en materia comercial entre Colombia y Arabia Saudita. Según Petro, “el tema comercial ya viene adelantándose; esta es una feria en donde ya presentamos nuestro café, los adelantos del café; cada vez hay más exportaciones; aumentó 45 % en el último año el superávit comercial de Colombia con Arabia”.

La reunión entre Petro y el príncipe saudita

El anuncio de una línea aérea directa entre Bogotá y Riad marcó uno de los puntos centrales de Gustavo Petro, durante el encuentro con Bin Salman. En su mensaje difundido desde la capital saudita, el mandatario colombiano informó, según él, la trascendencia de este viaje, al considerarse el primer presidente de Colombia —y posiblemente de América Latina— en mantener un diálogo directo con el reino saudí, según sus propias palabras publicadas en la red social X.

“Pondré a Colombia en relación directa con el mundo árabe. Primer presidente colombiano y, creo que latinoamericano, que llega a este lugar y dialoga con el reino de Arabia Saudita”, expresó Petro en el escrito.

Durante la reunión, Petro y el príncipe saudita exploraron mecanismos para incentivar la inversión, ampliar las exportaciones y fortalecer la cooperación en sectores clave.

El presidente colombiano detalló que la agenda incluyó propuestas para diversificar los flujos comerciales, no limitándose a los productos tradicionales como el café y el cacao, sino también promoviendo el turismo y la transferencia de conocimiento en áreas tecnológicas.

“No solo más café y cacao, sino más turismo, abriremos una línea directa entre Bogotá y Riad, inteligencia artificial sobre la diversidad, conocimiento e inversión en energías limpias”, afirmó Petro.