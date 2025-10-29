Maluma revela si se arrepiente de alguna de sus canciones y habló de las colaboraciones que le dejaron un sabor amargo en el género urbano

Maluma confiesa que no se arrepiente de ninguna de sus canciones y revela sus criterios para colaborar - crédito @maluma/IG

Maluma, una de las figuras más reconocidas del género urbano, fue entrevistado por videollamada en el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, donde afirmó que no siente arrepentimiento por ninguna de las canciones de su repertorio.

El artista colombiano explicó que cada tema representa una etapa importante de su carrera y que no considera haber producido una obra de la que se avergüence o desee borrar.

Cuando le preguntaron por si “¿Hay alguna canción suya de la que diga: ‘Esta sí me parece muy mala’?“, Maluma aseguró que ”No... yo no me arrepiento de ninguna canción, no me arrepiento de ninguna obra”, mientras señalaba que lo que le ha dejado dudas y disgusto son algunas de sus colaboraciones musicales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al reflexionar sobre su trayectoria, Maluma reconoció que su experiencia con algunas uniones musicales no siempre resultó satisfactorias y por eso siente que de esas sí se arrepiente.

Maluma habla sin filtros sobre las colaboraciones que le dejaron un sabor amargo en el género urbano - crédito @maluma / Instagram

Aunque evitó mencionar nombres concretos, el cantante señaló que, en ciertos casos, decidió trabajar con otros artistas del género urbano motivado por el momento de popularidad que atravesaban, pero que con el tiempo se dio cuenta de que no eran personas con las que realmente le gustaba trabajar.

La admiración artística inicial se transformó en desilusión tras conocer más de cerca a algunos de sus colegas, ya que la convivencia personal no cumplió sus expectativas y en medio de la conversación que sostuvo con la emisora de radio, les tiró a esos personajes que para él son “patos”.

“La verdad, huevón, yo no me arrepiento de ninguna canción, pero sí hay juntes o ciertos personajes, parce, con los que colaboré, que lo hice nomás porque estaban prendidos, pues si me entiende, como que qué chimba, porque artísticamente pensaba que estaban duros, y ya luego de que los conoce uno, marica, y se parcha, es como que no, mera, desilusión de persona, huevón”, expresó el músico, quien no ocultó su decepción ante la actitud de algunos compañeros de la industria.