Colombia

Canadá abrió vacantes para trabajadores colombianos con salarios que llegan hasta $9 millones

Profesionales del sector gastronómico en Colombia pueden aplicar a empleos en Quebec, con beneficios como seguro médico, alojamiento y tiquetes aéreos, según la convocatoria oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La convocatoria del Sena permite
La convocatoria del Sena permite a cocineros y reposteros colombianos trabajar en Canadá con salarios de hasta $9 millones mensuales - crédito Paola Chapdelaine/AFP

La posibilidad de trabajar en Canadá con salarios de hasta $9 millones mensuales se abrió para profesionales colombianos del sector gastronómico, según la reciente convocatoria internacional anunciada por la Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena.

“La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena anunció una nueva convocatoria dirigida a ciudadanos colombianos interesados en trabajar en Canadá”, informó la entidad a través de su plataforma oficial.

La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la empresa Equinox World, acreditada por Inmigración Canadá, busca incorporar talento colombiano en la provincia de Quebec.

“Estas convocatorias hacen parte de los procesos de intermediación laboral que el Sena gestiona con empresas extranjeras que cumplen los requisitos legales para contratar personal en el exterior”, se explica en un comunicado de la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Las vacantes en Quebec están
Las vacantes en Quebec están dirigidas a profesionales con experiencia en cocina, repostería o panadería, según la Agencia Pública de Empleo del Sena - crédito Luisa González/Reuters

Las vacantes están dirigidas a dos perfiles específicos: cocineros y reposteros de panadería. Para el cargo de cocinero, se exige formación técnica o tecnológica en cocina y al menos cinco años de experiencia certificada en restaurantes, banquetes o servicios de catering.

“El salario ofrecido es de 3.360 dólares canadienses brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a 9,28 millones de pesos colombianos antes de impuestos”, detalló la APE del Sena.

El contrato tendrá una duración inicial de 36 meses (tres años), con posibilidad de renovación, y la jornada laboral será de 40 horas semanales, en horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en la ciudad de Quebec.

En el caso de los reposteros, la convocatoria está orientada a perfiles técnicos en repostería, pastelería o panadería, con una experiencia mínima de dos años, preferiblemente en repostería de estilo francés. “El salario mensual es de 2.880 dólares canadienses brutos, equivalentes a cerca de 7,96 millones de pesos colombianos antes de impuestos, con la posibilidad de recibir pagos adicionales por horas extras en temporadas de alta demanda”, precisó la Agencia Pública de Empleo del Sena. El contrato será temporal, con una duración inicial de dos años y opción de renovación.

Entre los beneficios ofrecidos por la empresa canadiense, se incluyen seguro social, seguro médico complementario, vehículo compartido para desplazamientos laborales, tiquetes aéreos de ida y regreso durante la vigencia del contrato y apoyo en la búsqueda de alojamiento.

La empresa cubrirá los tiquetes aéreos de ida y regreso durante la duración del contrato y brindará acompañamiento para la búsqueda de alojamiento. También ofrecerá comidas durante las horas de trabajo en las instalaciones y apoyo en trámites administrativos desde la llegada hasta la salida del país”, puntualizó la Agencia Pública de Empleo.

Los reposteros seleccionados en la
Los reposteros seleccionados en la convocatoria del SENA recibirán salarios de hasta $7,96 millones mensuales y pagos adicionales por horas extras - crédito Jovani Pérez/Infobae

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de la aplicación web de la APE del Sena. “Las postulaciones hechas por medios distintos al portal oficial, como páginas externas, redes sociales o plataformas de empleo privadas, no serán consideradas dentro del proceso de selección”, advirtió la entidad.

Los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en el sistema, incluir en el campo de “Intereses ocupacionales” la ocupación correspondiente y cumplir con el 100% de los requisitos para avanzar en la etapa de selección.

Las entrevistas se llevarán a cabo bajo la modalidad virtual, según el cronograma establecido por la empresa canadiense. Los aspirantes serán citados por la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena y deberán conectarse en la fecha y horas asignadas.

Las funciones para cocineros y
Las funciones para cocineros y reposteros en Quebec incluyen desde la elaboración de menús hasta la gestión de personal y compras de insumos - crédito Alex Cruz/EFE

En cuanto a las funciones, para el cargo de repostero de panadería, se requiere “comprar provisiones e ingredientes de panadería, emplear y entrenar al personal encargado del horneado y establecer horarios de producción para determinar tiempos y cantidades de productos”, según la descripción oficial.

Para el cargo de cocinero, las responsabilidades incluyen “elaborar menús y definir proporciones de alimentos, estimar ingredientes y costos, solicitar suministros, preparar y cocinar menús completos o platos individuales, y elaborar menús especiales para pacientes, según las indicaciones del dietista o chef”.

Ambas convocatorias permanecerán activas hasta que se complete el número de hojas de vida requeridas o, en su defecto, hasta el 24 de noviembre de 2025.

“Una vez se complete el número de candidatos solicitados, las vacantes pasarán a estado de seguimiento y no será posible postularse, incluso si la fecha de cierre no se ha cumplido”, aclaró la Agencia Pública de Empleo del Sena.

