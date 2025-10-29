Nequi estará en mantenimiento en la primera semana de noviembre: aliste efectivo

La billetera digital Nequi registró fallas el viernes 20 de diciembre - crédito Pixabay

Millones de usuarios de Nequi en Colombia experimentarán una breve interrupción en el servicio de la aplicación el martes 4 de noviembre de 2025.

Según un comunicado oficial de Nequi, la plataforma realizará un mantenimiento programado que suspenderá temporalmente el acceso a la app entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m.

Esta actualización afectará a los más de 26 millones de personas que utilizan Nequi para sus transacciones diarias, quienes no podrán ingresar a la aplicación durante ese periodo.

De acuerdo con el comunicado oficial de Nequi, el objetivo principal de la jornada de mantenimiento es mejorar el rendimiento, la estabilidad y la seguridad de la plataforma.

La empresa explicó que estas actualizaciones resultan esenciales para garantizar una experiencia fluida y eficiente, especialmente en épocas de alta demanda como el cierre del año, cuando se incrementa el volumen de transacciones debido a la temporada navideña.

Según el comunicado de Nequi, los equipos multidisciplinarios de tecnología, procesos, operación, servicio y producto trabajan de “manera coordinada para asegurar la eficiencia de las transacciones y la disponibilidad del sistema”.

Comunicado oficial de la billetera móvil Nequi - crédito Nequi

El mantenimiento programado se realizará en la madrugada, en un horario que, según el análisis transaccional de la compañía, representa la menor afectación posible para los usuarios.

Durante esa hora, el acceso a la app permanecerá suspendido mientras los equipos técnicos ejecutan las mejoras necesarias.

Una vez finalizado el proceso, la aplicación volverá a estar disponible con normalidad.

La empresa recomendó a los usuarios planificar sus transacciones con antelación para evitar inconvenientes durante la suspensión temporal.

“Nuestra prioridad es el servicio y la disponibilidad de la app”, señaló la compañía, que también destacó el valor de los recursos que cada persona gestiona en la plataforma: “Los recursos que cada persona pone y gestiona en Nequi son muy valiosos para nosotros, porque con ellos se está construyendo el camino para alcanzar los sueños de los usuarios”.

En cuanto a la política de calidad y transparencia, Nequi reiteró su compromiso con la mejora continua de su tecnología y la confianza de sus usuarios.

La empresa aseguró que continuará realizando mantenimientos programados para fortalecer su infraestructura y que todas las actualizaciones futuras serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Nequi restablece servicios tras más de doce horas de fallas el 24 de octubre

Nequi informó el restablecimiento total de sus servicios digitales tras más de doce horas de intermitencias que afectaron a millones de usuarios en Colombia.

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi

La compañía, que cuenta con más de 26 millones de usuarios, aseguró que la plataforma ya opera con normalidad y que tanto el dinero como la información personal de los clientes “siempre estuvieron seguros” durante la contingencia, según un comunicado emitido el 24 de octubre de 2025.

El incidente coincidió con el cierre de la semana laboral, lo que generó complicaciones para quienes necesitaban realizar pagos urgentes o completar transacciones programadas.

En redes sociales, cientos de usuarios manifestaron su frustración por la imposibilidad de acceder a la aplicación, recibir dinero o efectuar transferencias.

La falla fue atendida por un equipo técnico especializado en tecnología, procesos, operación, servicio y producto, que trabajó durante horas para restablecer la disponibilidad completa del sistema. Nequi reiteró: “Ya estamos operando con normalidad y a disposición de nuestros más de 26 millones de usuarios”.

Durante la madrugada del 24 de octubre, también se reportaron problemas en los servicios digitales de Bancolombia, donde usuarios señalaron dificultades para ingresar a las aplicaciones y realizar operaciones básicas.

El banco identificó una falla en uno de sus servidores como origen del inconveniente y comunicó que su equipo técnico continúa trabajando para solucionar la situación. Bancolombia enfatizó: “Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.