Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

Labores de inteligencia por varias semanas permitieron la captura de la mujer - crédito Policía de Barranquilla

En un operativo desplegado por la Policía de Barranquilla en el centro de esa ciudad, fue capturada alias Karina, una mujer con un historial criminal extenso y vinculada al grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños. La captura es considerada por las autoridades como un golpe importante en la lucha contra la extorsión y el delito organizado en la capital del departamento del Atlántico.

La mujer contaba con siete anotaciones judiciales y cuatro capturas, por lo que es señalada de delitos graves como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, concierto para delinquir y extorsión. Para los uniformados que dieron con su captura, dichos antecedentes reflejan su larga trayectoria en el mundo delictivo y su peligrosidad.

La operación que terminó con su detención fue producto de labores de inteligencia de las autoridades que le seguían la pista desde hace varias semanas. Con estas acciones, los uniformados pudieron determinar que la mujer obtenía rentas criminales cercanas a los $50 millones producto de extorsiones a comerciantes del sector donde operaba.

No obstante, la investigación señaló que alias Karina tenía la función de jefa de zona dentro de Los Costeños, grupo delictivo que mantiene influencia en diferentes barrios del suroriente de Barranquilla, entre ellos San Roque, Chiquinquirá y Montes.

Según el reporte oficial, la principal función de esta mujer era el reclutamiento de jóvenes para labores de extorsión y acciones violentas contra comerciantes que se negaban a pagar las imposiciones económicas del grupo criminal.

La mujer era una figura fundamental dentro de la organización de Los Costeños - crédito Policía de Barranquilla

La estrategia criminal que identificó la Policía incluía ordenar ataques con armas de fuego e incluso incineraciones de fachadas de locales comerciales como método de presión para que los comerciantes cumplieran con los pagos extorsivos, lo que agravaba el ambiente de inseguridad que se vivía en los barrios de la ciudad.

El comandante de la Policía en Barranquilla, general Edwin Urrego, destacó la importancia de esta captura en el marco de la estrategia para enfrentar el delito de extorsión. Señaló que alias Karina era una pieza clave en el accionar delictivo de Los Costeños y que su captura impacta directamente la estructura criminal de dicho grupo.

“Con miras a hacer frente al delito de extorsión, la Policía Metropolitana en Barranquilla logra la captura de alias Karina, integrante del grupo de delincuencia común organizada conocida como Los Costeños. Se tiene conocimiento que esta mujer dinamizaba la extorsión en el sector suroriente de la ciudad de Barranquilla”, indicó el uniformado.

La mujer contaba con antecedentes por varios delitos - crédito Policía de Barranquilla

Luego de su detención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización. Adicionalmente, se espera que su captura contribuya a las acciones de las autoridades que tiene como fin la desarticulación de la estructura criminal para la que trabajaba, así como las demás bandas que operan en la ciudad.

De acuerdo con el general Urrego, este golpe a la organización de Los Costeños envía un mensaje claro para otros grupos criminales que operan en Barranquilla y el Atlántico, por lo que reafirmó el compromiso de la institución con la realización de labores de inteligencia y despliegue de operaciones para erradicar la extorsión y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables.

La mujer era responsable de las represalias contra el no pago de extorsiones - crédito Pexels

Por ello, extendió el llamado a la ciudadanía para que fortalezca el accionar de las autoridades por medio de las denuncias de cualquier actividad sospechosa que se registre en la ciudad. El uniformado destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para recuperar la paz y la seguridad, así como para el desmantelamiento de estructuras criminales que le quitan la tranquilidad a los habitantes de los barrios de la ciudad.