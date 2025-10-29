Colombia

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

La mujer era la responsable del cobro de las extorsiones y de nutrir las bases delincuenciales de una de las organizaciones más temidas de la costa Caribe

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Labores de inteligencia por varias semanas permitieron la captura de la mujer - crédito Policía de Barranquilla

En un operativo desplegado por la Policía de Barranquilla en el centro de esa ciudad, fue capturada alias Karina, una mujer con un historial criminal extenso y vinculada al grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños. La captura es considerada por las autoridades como un golpe importante en la lucha contra la extorsión y el delito organizado en la capital del departamento del Atlántico.

La mujer contaba con siete anotaciones judiciales y cuatro capturas, por lo que es señalada de delitos graves como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, concierto para delinquir y extorsión. Para los uniformados que dieron con su captura, dichos antecedentes reflejan su larga trayectoria en el mundo delictivo y su peligrosidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación que terminó con su detención fue producto de labores de inteligencia de las autoridades que le seguían la pista desde hace varias semanas. Con estas acciones, los uniformados pudieron determinar que la mujer obtenía rentas criminales cercanas a los $50 millones producto de extorsiones a comerciantes del sector donde operaba.

No obstante, la investigación señaló que alias Karina tenía la función de jefa de zona dentro de Los Costeños, grupo delictivo que mantiene influencia en diferentes barrios del suroriente de Barranquilla, entre ellos San Roque, Chiquinquirá y Montes.

Según el reporte oficial, la principal función de esta mujer era el reclutamiento de jóvenes para labores de extorsión y acciones violentas contra comerciantes que se negaban a pagar las imposiciones económicas del grupo criminal.

La mujer era una figura
La mujer era una figura fundamental dentro de la organización de Los Costeños - crédito Policía de Barranquilla

La estrategia criminal que identificó la Policía incluía ordenar ataques con armas de fuego e incluso incineraciones de fachadas de locales comerciales como método de presión para que los comerciantes cumplieran con los pagos extorsivos, lo que agravaba el ambiente de inseguridad que se vivía en los barrios de la ciudad.

El comandante de la Policía en Barranquilla, general Edwin Urrego, destacó la importancia de esta captura en el marco de la estrategia para enfrentar el delito de extorsión. Señaló que alias Karina era una pieza clave en el accionar delictivo de Los Costeños y que su captura impacta directamente la estructura criminal de dicho grupo.

“Con miras a hacer frente al delito de extorsión, la Policía Metropolitana en Barranquilla logra la captura de alias Karina, integrante del grupo de delincuencia común organizada conocida como Los Costeños. Se tiene conocimiento que esta mujer dinamizaba la extorsión en el sector suroriente de la ciudad de Barranquilla”, indicó el uniformado.

La mujer contaba con antecedentes
La mujer contaba con antecedentes por varios delitos - crédito Policía de Barranquilla

Luego de su detención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización. Adicionalmente, se espera que su captura contribuya a las acciones de las autoridades que tiene como fin la desarticulación de la estructura criminal para la que trabajaba, así como las demás bandas que operan en la ciudad.

De acuerdo con el general Urrego, este golpe a la organización de Los Costeños envía un mensaje claro para otros grupos criminales que operan en Barranquilla y el Atlántico, por lo que reafirmó el compromiso de la institución con la realización de labores de inteligencia y despliegue de operaciones para erradicar la extorsión y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables.

La mujer era responsable de
La mujer era responsable de las represalias contra el no pago de extorsiones - crédito Pexels

Por ello, extendió el llamado a la ciudadanía para que fortalezca el accionar de las autoridades por medio de las denuncias de cualquier actividad sospechosa que se registre en la ciudad. El uniformado destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para recuperar la paz y la seguridad, así como para el desmantelamiento de estructuras criminales que le quitan la tranquilidad a los habitantes de los barrios de la ciudad.

Temas Relacionados

Alias KarinaLos CosteñosBarranquillaPolicía BarranquillaExtorsionesReclutamiento de jóvenesColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Ricardo Vesga se despiió de ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Cuatro participantes se juegan su lugar en la competencia, y uno de ellos dejará la cocina por última vez

Ricardo Vesga se despiió de

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial cuestionó a la exseñorita Antioquia por preguntar a algunos aspirantes si le dispararían a él o al presidente Petro

Daniel Quintero criticó a Laura

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

El ranking de lo más

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

El reguetonero decidió variar su imagen de manera leve, pero significativa

J Balvin sorprendió a sus

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El ente rector del fútbol profesional colombiano analizó varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila no jugará más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP investigará a tres militares

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Vesga se despiió de

Ricardo Vesga se despiió de ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

Yina Calderón habló de Karina García y su participación en un ‘reality’dominicano: “De amigas ya tengo a mis hermanas”

Deportes

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito