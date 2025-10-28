Colombia

Emergencia por lluvias en el Chocó: se desbordó el río Atrato y hay más de 1.200 familias damnificadas

Quibdó y Lloró son los dos municipios más afectados, en donde miles de habitantes reportan la pérdida de muchas de sus pertenencias y daños graves en sus viviendas

Por Juan Sánchez Romero

Las lluvias han dejado a miles de familias en extremas condiciones de emergencia, con sus viviendas inhabitables - crédito Ministerio de Ambiente

El departamento de Chocó enfrenta una grave emergencia por el desbordamiento del río Atrato y otros afluentes, causado por intensas lluvias durante la segunda temporada invernal del año.

Más de 1.200 familias de los municipios de Lloró y Bagadó resultaron damnificadas, y hay poblaciones incomunicadas por el mal estado de las vías que impide el acceso de ayuda humanitaria, informó La FM.

Autoridades locales y departamentales informaron que las inundaciones han arrasado viviendas y cultivos.

En Lloró, por ejemplo, varias familias tuvieron que abandonar sus casas en la noche y buscar refugio en colegios y salones comunales, habilitados como albergues temporales.

Calles de barrios en Quibdó, de la misma manera, amanecieron bajo el agua tras tres días continuos de precipitaciones.

El río Atrato se desbordó en varios puntos de Quibdó - crédito Paula Andrea Orozco/Reuters

La creciente del río Juradó también inundó el casco urbano de ese municipio, donde varias comunidades indígenas permanecen incomunicadas.

La gobernación activó el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y la gobernadora Nubia Carolina Córdoba pidió apoyo del Gobierno Nacional y organizaciones humanitarias, solicitando donaciones para los damnificados y advirtiendo sobre posibles nuevas emergencias por lluvia.

La gobernadora del Chocó solicitó ayuda al Gobierno nacional para poder enfrentar la tragedia - crédito Prensa Gobernación del Chocó

La gobernadora de Chocó explicó a El Espectador que el comité departamental de gestión del riesgo permanece activo y prioriza el envío de ayudas humanitarias a las localidades perjudicadas por la creciente de los ríos.

“Estamos desplegando esfuerzos para apoyar a Lloró, Bagadó y las comunidades ribereñas que enfrentan esta nueva crisis invernal”, afirmó Córdoba, y puntualizó el despliegue de asistencia y la activación institucional en la zona.

En zonas como Atrato, Medio Atrato y Bagadó, las inundaciones han arrasado con propiedades y terrenos de siembra. Por su parte, en Quibdó, la capital departamental, barrios como Playita, Niño Jesús, San Vicente y San Martín sufrieron anegaciones después de tres jornadas de precipitaciones continuas.

Uno de los funcionarios encargados de la respuesta, Luis Alberto López Moreno, coordinador departamental de gestión del riesgo, detalló para el mismo medio que la mayoría de los afectados pertenecen a pequeños caseríos y veredas que permanecen sin acceso terrestre, por lo cual el ingreso de ayuda resulta complejo ante el deterioro de la infraestructura vial.

En 2024 se presentó una situación similar. Se activó entonces un corredor humanitario para la atención de afectados por la ola invernal en el Chocó - crédito @DefensoriaCol/X

Luz Stella Serna, alcaldesa de Lloró, también le contó al medio que varias familias abandonaron sus casas durante la noche y buscaron refugio en escuelas y salones comunales habilitados como albergues provisionales.

“Las familias lo han perdido todo. Necesitamos ayuda urgente de las entidades del Estado, de las organizaciones humanitarias y de todos los colombianos que puedan solidarizarse”, expresó Serna.

Ante la magnitud del desastre y las dificultades logísticas para transportar ayuda, la Gobernación de Chocó solicitó el apoyo del Gobiernon nacional y habilitó puntos de acopio en diversos municipios, donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos, kits de aseo personal, insumos para albergues temporales y medicamentos para primeros auxilios.

Las autoridades insisten en que se requiere solidaridad nacional para atender a la población que enfrenta pérdidas materiales y altos riesgos de salud en medio de condiciones adversas.

Siguen las lluvias en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este martes 28 de octubre se prevé una ligera disminución de las lluvias en Bogotá y las principales ciudades de Colombia.

El huracán Melissa, identificado como la tormenta tropical más fuerte de 2025, continúa su desplazamiento sobre el mar Caribe y se espera que impacte Jamaica en las próximas horas. Según el Ideam, este fenómeno sigue generando precipitaciones y tormentas eléctricas en varias zonas del mar Caribe colombiano, aunque su influencia sobre la parte continental de la región Caribe tiende a disminuir.

El pronóstico señala que las mayores precipitaciones se registrarían en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Amazonas. Además, se anticipan chubascos y lluvias de intensidad moderada en áreas de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Cesar, el sur de Bolívar y Córdoba, así como en regiones de Guaviare, Meta, Vaupés, y el oriente de Vichada y Guainía. En la región Pacífica y el sur de la Amazonia se estiman precipitaciones con probabilidad de descargas eléctricas.

