Autoridades distritales dan pautas a padres sobre cómo disfrazar a sus hijos en Halloween sin riesgos: “Evita el uso de máscaras”

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los padres para que, ante todo, garanticen la seguridad de sus hijos en la celebración del 31 de octubre de 2025

Juan Sánchez Romero

Bogotá se viste de máscaras, túnicas, disfraces "de terror" y otras manifestaciones durante la noche de Halloween - crédito Colprensa

Con la llegada del último viernes de octubre de 2025, que coincide con la celebración del Dia de la Brujas o Halloween, la Alcaldía de Bogotá emitió un conjunto de recomendaciones clave para que niñas y niños disfruten la fecha de manera segura y sin contratiempos.

En Bogotá, la festividad suele ser una de las más importantes del año, en especial para los niños, que en la tarde del día 31 salen con sus padres a pedir dulces, disfrazados.

No obstante, ante los riesgos, incluso en los disfraces, por medio de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el Distrito hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que refuercen las medidas de salud y protección al momento de elegir disfraces y accesorios infantiles.

Una de las principales advertencias se refiere a la selección de materiales seguros: los disfraces deben estar elaborados con fibras no tóxicas y, en lo posible, contar con la etiqueta de “resistente al fuego” o “no inflamable”, tanto en ropa como en pelucas o accesorios.

Además, es fundamental que la talla del disfraz sea la adecuada para cada niño o niña, evitando piezas excesivamente largas que puedan provocar tropiezos o tan ajustadas que limiten su movilidad.

En cuanto a la visibilidad, la entidad recomienda preferir disfraces de colores llamativos o agregar elementos reflectantes, como cintas o parches, que faciliten la identificación visual durante la noche.

Sobre el uso de máscaras, la SDS aconseja evitar aquellas que puedan reducir el campo de visión de los niños; en caso de utilizarse, deben contar con suficiente ventilación para prevenir molestias respiratorias.

