Colombia

Piden protección para Alejandro de Bedout por amenazas: un hombre lo buscó para darle un “mensaje” enviado desde la cárcel de Itagüí

La Gobernación de Antioquia pidió a la UNP priorizar un estudio del nivel de riesgo que tiene el presidente del Consejo de Medellín y tomar medidas

Guardar
Google icon

El presidente del Concejo de Medellín afirmó que tanto él como otros tres concejales han sido blanco de amenazas - crédito @alejodebedout/X

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, solicitó que se tomen medidas adicionales de protección para salvaguardar la integridad y la vida del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, por la “materialización de amenazas directas, verificables y contextualizadas” en su contra.

De acuerdo con el documento de solicitud que firmó el funcionario, revelado por Blu Radio, los hechos se presentaron el 24 de abril de 2026, cuando una persona llegó hasta el Concejo de Medellín para buscar a De Bedout; afirmó que tenía un mensaje para él.

PUBLICIDAD

“Un sujeto no identificado intentó ingresar a las instalaciones del Concejo de Medellín con el propósito de ubicar al mencionado servidor público, manifestando portar un “mensaje” proveniente del establecimiento penitenciario de Itagüí (La Paz)”, advirtió el brigadier general (r) Martínez Guzmán.

Retrato de Alejo de Bedout, con una chaqueta azul, posando frente a una prisión con altos muros de hormigón y torres de vigilancia en un entorno montañoso.
Alejandro de Bedout y otros concejales de Medellín están siendo víctimas de amenazas. el Concejo de Medellín tomó medidas de autoprotección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

De Bedout es uno de los funcionarios que ha criticado y adelantado actuaciones por situaciones irregulares que han tenido lugar en la cárcel de Itagüí y eso podría estar relacionado con las intimidaciones que ha sufrido. En consecuencia, para garantizar su seguridad, al día siguiente (25 de abril) se llevó a cabo una sesión extraordinaria y reservada, en la que el Concejo de Medellín “adoptó medidas de autoprotección”.

PUBLICIDAD

Además, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín escaló el caso para “activar las acciones institucionales pertinentes”. Para la corporación, lo ocurrido reviste de especial gravedad, por lo que considera que es necesario tomar medidas adicionales.

“Esta Secretaría precisa que fue puesta en conocimiento de los hechos descritos, los cuales, en razón de la investidura del señor Alejandro De Bedout Arango como Presidente del Concejo de Medellín, comportan un nivel de especial gravedad en términos de garantía del ejercicio de la función pública y de protección”, indicó el secretario de Seguridad.

En ese sentido, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar la pertinencia de priorizar el estudio de nivel de riesgo del presidente del Concejo de Medellín y la toma de acciones correspondientes. Esto, teniendo en cuenta los hechos expuestos y el contexto del territorio en el que De Bedout cumple con sus obligaciones.

UNP - Esquemas de seguridad
La Gobernación de Antioquia pidió a la UNP estudiar el nivel de riesgo de Alejandro de Bedout - crédito Visuales IA

Aclaró que se deben salvaguardar los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal del funcionario y advirtió que se requiere de una respuesta institucional oportuna, proporcional y suficiente con respecto a la situación de riesgo en la que se encuentra.

La Gobernación de Antioquia reitera su disposición para suministrar la información adicional que se requiera y para articular acciones en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, con el fin de contribuir a la garantía efectiva de los derechos fundamentales y al adecuado ejercicio de la función pública”, señaló.

Ante los medios de comunicación, el presidente de la corporación informó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también solicitó a la UNP adoptar medidas de protección para garantizar su seguridad y la de otros concejales que han sido víctimas de amenazas. Se trata de Andrés Rodríguez, Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, que, según De Bedout, han tenido un alto grado de exposición en los últimos días y han sido blanco de intimidaciones puntuales.

Paz Urbana - Antioquia
Las críticas que han hecho algunos concejales de Medellín, relacionadas con la Paz Urbana, serían el motivo por el que están siendo amenazados - crédito Paz Urbana

Son amenazas que vienen desde años anteriores y unas muy recientes a raíz de todo lo que ha pasado y que se ha denunciado en este Concejo Distrital en el proceso de Paz Urbana en la cárcel de Itagüí”, indicó.

El funcionario informó que en la sesión reservada que se realizó en el recinto no hubo ningún representante de la UNP y la entidad no envió ninguna comunicación para excusar y justificar su ausencia. Mientras tanto, los integrantes del Concejo de Medellín están buscando la manera de protegerse en el ejercicio de sus funciones.

Google icon

Temas Relacionados

Alejandro de BedoutPresidente del Concejo de MedellínCárcel de ItagüíAmenazasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

El Embajador venció a Boston River 4-2 en la cuarta fecha de Copa Sudamericana, y acabó con más de tres décadas sin conseguir victorias en el mítico estadio uruguayo

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

De la pasión futbolera al delito: hombre fue capturado en Fusagasugá tras intentar robar caja de láminas del álbum del Mundial 2026

La Policía de Cundinamarca reportó a un ciudadano que pretendía salir de un centro comercial sin pagar una caja de sobres valorada en más de $500.000, en medio del auge del coleccionismo mundialista

De la pasión futbolera al delito: hombre fue capturado en Fusagasugá tras intentar robar caja de láminas del álbum del Mundial 2026

Famoso actor de ‘La huésped’ y ‘Pálpito’ destapó el drama físico y mental que vivió tras grabar una serie: “Me estoy enloqueciendo”

El actor reveló que las jornadas de hasta dieciséis horas en una producción afectaron su apariencia física; el estrés le provocó granos en el rostro, algo que, según dijo, jamás sufrió durante su adolescencia

Famoso actor de ‘La huésped’ y ‘Pálpito’ destapó el drama físico y mental que vivió tras grabar una serie: “Me estoy enloqueciendo”

Carlos Fernando Galán arremetió contra Petro por el RegioTram: ¿Cuál es el que se va a construir: el que se ha discutido o el que se imagina el presidente?

Las diferencias sobre el diseño, la operación y el control del proyecto ferroviario resurgen luego de la firma del otrosí que habilita la licitación y la garantía de financiación, mientras persisten desacuerdos entre las autoridades involucradas

Carlos Fernando Galán arremetió contra Petro por el RegioTram: ¿Cuál es el que se va a construir: el que se ha discutido o el que se imagina el presidente?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”: el cántico que obligó a cancelar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores

El atletismo colombiano despidió a Jaime Aparicio, su referente histórico y el primer campeón panamericano