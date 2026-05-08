Piden protección para Alejandro de Bedout por amenazas: un hombre lo buscó para darle un “mensaje” enviado desde la cárcel de Itagüí

El presidente del Concejo de Medellín afirmó que tanto él como otros tres concejales han sido blanco de amenazas - crédito @alejodebedout/X

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, solicitó que se tomen medidas adicionales de protección para salvaguardar la integridad y la vida del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, por la “materialización de amenazas directas, verificables y contextualizadas” en su contra.

De acuerdo con el documento de solicitud que firmó el funcionario, revelado por Blu Radio, los hechos se presentaron el 24 de abril de 2026, cuando una persona llegó hasta el Concejo de Medellín para buscar a De Bedout; afirmó que tenía un mensaje para él.

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“Un sujeto no identificado intentó ingresar a las instalaciones del Concejo de Medellín con el propósito de ubicar al mencionado servidor público, manifestando portar un “mensaje” proveniente del establecimiento penitenciario de Itagüí (La Paz)”, advirtió el brigadier general (r) Martínez Guzmán.

Alejandro de Bedout y otros concejales de Medellín están siendo víctimas de amenazas. el Concejo de Medellín tomó medidas de autoprotección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

De Bedout es uno de los funcionarios que ha criticado y adelantado actuaciones por situaciones irregulares que han tenido lugar en la cárcel de Itagüí y eso podría estar relacionado con las intimidaciones que ha sufrido. En consecuencia, para garantizar su seguridad, al día siguiente (25 de abril) se llevó a cabo una sesión extraordinaria y reservada, en la que el Concejo de Medellín “adoptó medidas de autoprotección”.

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Además, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín escaló el caso para “activar las acciones institucionales pertinentes”. Para la corporación, lo ocurrido reviste de especial gravedad, por lo que considera que es necesario tomar medidas adicionales.

“Esta Secretaría precisa que fue puesta en conocimiento de los hechos descritos, los cuales, en razón de la investidura del señor Alejandro De Bedout Arango como Presidente del Concejo de Medellín, comportan un nivel de especial gravedad en términos de garantía del ejercicio de la función pública y de protección”, indicó el secretario de Seguridad.

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En ese sentido, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar la pertinencia de priorizar el estudio de nivel de riesgo del presidente del Concejo de Medellín y la toma de acciones correspondientes. Esto, teniendo en cuenta los hechos expuestos y el contexto del territorio en el que De Bedout cumple con sus obligaciones.

La Gobernación de Antioquia pidió a la UNP estudiar el nivel de riesgo de Alejandro de Bedout - crédito Visuales IA

Aclaró que se deben salvaguardar los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal del funcionario y advirtió que se requiere de una respuesta institucional oportuna, proporcional y suficiente con respecto a la situación de riesgo en la que se encuentra.

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“La Gobernación de Antioquia reitera su disposición para suministrar la información adicional que se requiera y para articular acciones en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, con el fin de contribuir a la garantía efectiva de los derechos fundamentales y al adecuado ejercicio de la función pública”, señaló.

Ante los medios de comunicación, el presidente de la corporación informó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también solicitó a la UNP adoptar medidas de protección para garantizar su seguridad y la de otros concejales que han sido víctimas de amenazas. Se trata de Andrés Rodríguez, Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, que, según De Bedout, han tenido un alto grado de exposición en los últimos días y han sido blanco de intimidaciones puntuales.

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Las críticas que han hecho algunos concejales de Medellín, relacionadas con la Paz Urbana, serían el motivo por el que están siendo amenazados - crédito Paz Urbana

“Son amenazas que vienen desde años anteriores y unas muy recientes a raíz de todo lo que ha pasado y que se ha denunciado en este Concejo Distrital en el proceso de Paz Urbana en la cárcel de Itagüí”, indicó.

El funcionario informó que en la sesión reservada que se realizó en el recinto no hubo ningún representante de la UNP y la entidad no envió ninguna comunicación para excusar y justificar su ausencia. Mientras tanto, los integrantes del Concejo de Medellín están buscando la manera de protegerse en el ejercicio de sus funciones.

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