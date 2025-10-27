Yana Karpova habló sobre los altos costos en Rusia y criticó sus precios: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

La joven se adapta nuevamente al estilo de vida que llevaba en el país y destacó lo económico que son las cosas - crédito @letengoelchisme/IG

La cantante rusa Yana Karpova, conocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y por su relación previa con el joven artista urbano Cris Valencia, compartió su experiencia sobre la diferencia de precios entre Colombia y Rusia a través de sus redes sociales.

Todo parece indicar que en su tierra natal, la economía es mucho más boyante de acuerdo con la exparticipante, el valor de un sofá en Rusia supera los 625.000 rublos, cifra que equivale a más de 30 millones de pesos colombianos.

En sus declaraciones, Karpova afirmó: "Yo creo que con el precio de una sofá en Rusia uno puede comprar un carrito en Colombia. ¿Es verdad o no? Si no, corríjanme. Sofá blanco, lindo. Vamos a ver el precio. El precio es, son como 32 millones de pesos“, según dijo.

Estas comparaciones surgen tras el proceso de adaptación de la creadora de contenido al mudarse nuevamente a territorio ruso, después de pasar una larga temporada en el país cafetero para cumplir su sueño de aprender español y tratar de incursionar en el reguetón.

De acuerdo con la publicación en sus InstaStories, la artista señaló que los precios de muebles en Colombia resultan mucho más accesibles en comparación con los de Rusia.

Relató que en su país natal los valores resultan sorprendentes para quienes tienen referencia del mercado colombiano. “Eh, yo sé que en Colombia yo puedo encontrar un sofá bonito por tres millones, por cinco, pero aquí no, en Rusia jamás. Esos precios no existen.”, insistió la exintegrante del reality del Canal RCN.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Lo más probable es que desde mañana nos suban los precios de los sofás con esta publicación”; “es por la conversión de divisas en pesos colombianos, ganas en rublo gastas en rublo, es lógica”; “creo que la vida en Colombia sigue siendo mucho más económica que en otros países, así digan lo contrario”, entre otros.

Matrimonio y divorcio relámpago de la rusa Yana

La cantante rusa Yana Karpova sorprendió al revelar públicamente que estuvo casada en secreto durante su llegada a Colombia.

La revelación ocurrió durante una entrevista en el programa Los Impresentables de Los 40, donde la aritsta confirmó que contrajo matrimonio con un hombre que conoció en Rusia antes de mudarse al país sudamericano.

La noticia causó interés entre sus seguidores, ya que la identidad del exesposo sigue siendo desconocida. Karpova relató que su boda fue un evento privado al que asistieron sus padres y familiares más cercanos, quienes participaron activamente en la organización.

Aunque llegó a Colombia motivada tanto por su carrera musical como por su relación de pareja, el matrimonio duró apenas unas semanas. La pareja decidió separarse poco después y gestionó el divorcio de manera formal, manteniendo una buena relación y evitando conflictos.

Esto permitió que ella continuara viviendo en Colombia para desarrollar sus proyectos profesionales.

Luego de su divorcio, Karpova se enfocó en su crecimiento como creadora de contenido digital y comenzó colaboraciones con otros influencers.

Su notoriedad aumentó tras formar parte de La casa de los famosos Colombia, donde forjó amistades y fortaleció su presencia mediática. Al salir del reality, mantuvo una relación sentimental con Cris Valencia, aunque la relación finalizó al poco tiempo.

Actualmente, Karpova tiene un vínculo con Marlon Solórzano, también exparticipante del reality. En redes sociales, la cantante negó rumores de haber interferido en una relación previa de Solórzano y destacó que se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo.

Sobre su expareja y el matrimonio secreto, Karpova prefirió no dar mayores detalles, buscando mantener su privacidad y evitar malentendidos futuros.