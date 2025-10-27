Super Astro Luna: resultados ganadores de este domingo 26 de octubre de 2025

La reconocida lotería Super Astro Luna informó los resultados de los signos y números ganadores correspondientes al os sorteo realizado en su horario programado el domingo 26 de octubre de 2025.
Esta modalidad permite a los participantes multiplicar sus apuestas hasta 42.000 veces.
Consulte aquí si obtuvo alguno de sus premios millonarios.
Números ganadores Super Astro Luna
Fecha del sorteo: domingo 26 de octubre de 2025
Combinación ganadora: 1 8 5 2.
Signo: Capricornio.
A qué hora se juega Super Astro
Super Astro organiza dos sorteos casi todos los días: Super Astro Sol, de lunes a sábado a las 16:00, y Super Astro Luna, que tiene lugar de lunes a viernes a las 22:50, los sábados a las 22:45 y los domingos y días festivos a las 20:30.
Para reclamar cualquier premio de Super Astro, sólo hay un plazo de un año desde la fecha del sorteo; si no se realiza dentro de este periodo, se pierde el derecho al cobro. Es obligatorio presentar el tiquete original, sin enmiendas ni alteraciones y con impresión legible, así como una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT, completamente diligenciado, disponible en los puntos de venta.
¿Cómo puedo ser uno de los ganadores del Super Astro?
Quienes acierten los cuatro números y el signo en Super Astro obtendrán el premio mayor, calculado al multiplicar por 42.000 el valor de la apuesta; quienes acierten tres cifras y el signo recibirán mil veces su apuesta, y quienes logren dos cifras más el signo ganarán cien veces el monto jugado.
Para participar, basta acudir a puntos de venta de Su Red o Super Giros, ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación correspondiente. La participación consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras del 0 al 9 y un signo zodiacal, aunque es posible optar por los 12 signos para aumentar las probabilidades.
Los tiquetes tienen un costo desde $500 hasta $10.000, y el monto apostado determina el valor del premio. Si bien el premio mayor exige coincidencia exacta entre número y signo, existen recompensas menores a partir de dos aciertos.
Los premios inferiores a 182 UVT ($8.565.830) pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios iguales o superiores a ese monto requieren formalización en un punto de venta de Su Red o Super Giros, y el pago se realiza mediante cheque en las oficinas del Banco de Occidente.
¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?
Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:
Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.
Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.