Super Astro Luna: resultados ganadores de este domingo 26 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del juego nocturno de esta lotería

Por Ricardo Piña

Resultados del último sorteo de Super Astro (Infobae)

La reconocida lotería Super Astro Luna informó los resultados de los signos y números ganadores correspondientes al os sorteo realizado en su horario programado el domingo 26 de octubre de 2025.

Esta modalidad permite a los participantes multiplicar sus apuestas hasta 42.000 veces.

Consulte aquí si obtuvo alguno de sus premios millonarios.

Números ganadores Super Astro Luna

Los números ganadores del sorteo nocturno del Súper Astro domingo 26 de octubre de 2025. (Infobae)

Fecha del sorteo: domingo 26 de octubre de 2025

Combinación ganadora: 1 8 5 2.

Signo: Capricornio.

A qué hora se juega Super Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro organiza dos sorteos casi todos los días: Super Astro Sol, de lunes a sábado a las 16:00, y Super Astro Luna, que tiene lugar de lunes a viernes a las 22:50, los sábados a las 22:45 y los domingos y días festivos a las 20:30.

Para reclamar cualquier premio de Super Astro, sólo hay un plazo de un año desde la fecha del sorteo; si no se realiza dentro de este periodo, se pierde el derecho al cobro. Es obligatorio presentar el tiquete original, sin enmiendas ni alteraciones y con impresión legible, así como una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT, completamente diligenciado, disponible en los puntos de venta.

¿Cómo puedo ser uno de los ganadores del Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes acierten los cuatro números y el signo en Super Astro obtendrán el premio mayor, calculado al multiplicar por 42.000 el valor de la apuesta; quienes acierten tres cifras y el signo recibirán mil veces su apuesta, y quienes logren dos cifras más el signo ganarán cien veces el monto jugado.

Para participar, basta acudir a puntos de venta de Su Red o Super Giros, ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación correspondiente. La participación consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras del 0 al 9 y un signo zodiacal, aunque es posible optar por los 12 signos para aumentar las probabilidades.

Los tiquetes tienen un costo desde $500 hasta $10.000, y el monto apostado determina el valor del premio. Si bien el premio mayor exige coincidencia exacta entre número y signo, existen recompensas menores a partir de dos aciertos.

Los premios inferiores a 182 UVT ($8.565.830) pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios iguales o superiores a ese monto requieren formalización en un punto de venta de Su Red o Super Giros, y el pago se realiza mediante cheque en las oficinas del Banco de Occidente.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

