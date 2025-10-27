Colombia

Mesera en Valledurar contó su versión tras recibir ‘golpiza’ de clienta por supuesto mensaje tras vender una limonada: “No soy moza de nadie”

El testimonio de Scarleth Ontivero revela el impacto emocional y familiar tras el episodio viral, mientras la controversia en redes sociales sigue creciendo

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Los hechos quedaron registrados en un video que se volvió viral - crédito @Josepallares08 / TikTok

La mesera agredida en el restaurante Ke Pizza, de Valledupar, finalmente entregó su versión de los hechos, después del ataque que la convirtió en protagonista involuntaria de un video viral.

Scarleth Ontivero, que fue golpeada por una clienta que la acusó de enviarle mensajes su novio, compartió cómo transcurrieron los minutos previos al incidente y negó cualquier relación sentimental con el hombre involucrado, en medio de una ola de comentarios y juicios en redes sociales.

Ontivero explicó que su decisión de hablar públicamente no respondía a un deseo de fama, sino a la necesidad de protegerse a sí misma y a su familia ante el daño sufrido.

“Por lo que pasó el domingo me dirijo a este medio, no por tener fama, sino por mí, por mi seguridad y mi hijo. Por mi familia, por todo el daño que me han causado, no solo físico, sino también psicológico. Con el corazón en la mano, quiero aclarar que no soy moza de nadie, no intercambié número con nadie... soy una persona que siempre ha sido muy correcta en sus cosas”, afirmó en su declaración a través de redes.

La trabajadora insistió en que nunca se ha involucrado en situaciones similares y que su conducta profesional ha sido intachable.

Relató que el hombre señalado por la clienta era un amigo de infancia con quien había perdido contacto tras la separación de su grupo de amigos.

La versión extendida del material audiovisual demuestra la violencia del ataque - crédito redes sociales

El reencuentro en el restaurante fue casual y, según Ontivero, su trato se limitó al rol de mesera. Posteriormente, el joven le escribió por redes sociales para contarle que la situación incómoda había provocado el fin de su relación, pero ella recalcó que su vínculo siempre fue de amistad y que jamás existió una relación amorosa o íntima.

En cuanto al incidente, Ontivero detalló que la agresora, identificada como Vanessa, regresó al restaurante y la abordó preguntándole si no la recordaba. Aunque la conversación comenzó en tono tranquilo, la situación se tornó violenta cuando Vanessa la sacó del local y la agredió físicamente.

Me agredió horrible, agredió a mi compañera y tenemos pruebas para el proceso legal”, señaló la mesera, quien también aclaró que no supo cómo defenderse porque nunca había estado en una pelea ni se había visto envuelta en conflictos de este tipo.

El ataque ocurrió durante el tercer fin de semana de octubre de 2025. Según versiones recogidas por testigos, el detonante fue un mensaje que Ontivero envió al número desde el que el novio de Vanessa había pagado la cuenta, identificándose como “la chica de la limonada”.

Testigos del hecho señalaron que la trabajadora habría obtenido el número del hombre a través de la aplicación utilizada para pagar la bebida - crédito @josepallares / TikTok

Cuando el joven dejó su teléfono a su pareja para ir al baño, Vanessa descubrió el mensaje y, tras confrontar a la mesera, la golpeó ante la mirada de comensales y empleados. La agresión continuó en la vía pública, donde Ontivero fue derribada y recibió varios puñetazos en el rostro, mientras otros intentaban intervenir.

El impacto emocional del episodio ha sido profundo para Ontivero, quien confesó sentirse vulnerable y temerosa por su seguridad y la de su hijo. Expresó que el daño no solo fue físico, sino también psicológico, y que la situación ha afectado a su entorno familiar y social.

Soy muy familiar, muy dada para todo el mundo, para todos los que necesiten de mí. Soy una persona que también se defiende... esta vez fue porque no pude, no es que no haya querido, esta vez pasó así porque nunca había peleado ni me había visto relacionada en este tipo de cosas. No me interesa que alguien me siga o esté pendiente de mi vida. No me importa, soy muy solitaria”, explicó.

La difusión del video en redes sociales generó un intenso debate sobre celos, violencia y reputación. El caso se viralizó en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios comentaron y compartieron memes sobre el incidente.

La mayoría de los comentarios expresaron apoyo a la agresora, con frases como “Yo hubiera hecho lo mismo” y “No se pelea por el hombre, se pelea por el respeto que se merece”, lo que evidenció una polarización en la opinión pública. Mientras tanto, Vanessa aprovechó la notoriedad para aumentar su presencia en redes sociales, publicando contenido relacionado con el caso y prometiendo revelar su versión de los hechos.

En medio de la controversia, Ontivero recordó la angustia vivida durante la agresión, describiendo la experiencia como una situación extrema en la que sintió que su vida estaba en peligro y no encontró forma de protegerse.

