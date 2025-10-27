Convocatoria de empleo en Bogotá: ofrecen plazas para bachilleres, técnicos y profesionales

La convocatoria prioriza a quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral formal - crédito Luisa González/REUTERS

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 738 vacantes laborales para la semana del 27 de octubre al 1 de noviembre, en una convocatoria dirigida especialmente a quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral formal, con un enfoque prioritario en personas con menor nivel educativo.

La oferta de empleo incluye 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres, con salarios que oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), garantizando condiciones laborales competitivas para estos perfiles.

De manera adicional, se contemplan oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales, cuyos salarios pueden alcanzar hasta 9 smmlv dependiendo del cargo, sector y experiencia requerida. El portafolio de vacantes refleja la diversidad del mercado laboral en Bogotá con opciones en los sectores de servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, entre otros.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, comentó que “en Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”.

Estas son algunas de las vacantes ofertadas en Bogotá:

Docente de matemáticas-física.

Supervisora de ventas (puntos físicos).

Profesional en mercadeo y publicidad.

Asesor comercial (supernumeraria).

Operador de tienda.

Guarda de seguridad.

Operador de bus.

Auxiliar de planta.

Asesor comercial.

Operario de producción.

Desarrollador.

Developer back y front Jr.

Analista.

Arquitecto.

Consultor.

Auxiliar de habitaciones.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de áreas públicas.

Recepcionistas bilingües.

Gestores de cobranza.

Auxiliar de bodega.

Gestor punto de venta – conductor.

Asesor comercial senior wholesale.

Especialista en operación de plataformas.

Ejecutivo comercial.

Líder de planeación y control financiero.

Operario de confección.

Asociado Jr laboral.

Asesor comercial y soporte técnico.

Analista de comercio exterior.

Profesional senior mercadeo wholesale.

Senior accountant.

Ingeniero desarrollador.

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Ingeniero de soluciones.

Especialista de operaciones.

Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios.

Servicio de gestoría baja complejidad.

Servicio de gestoría media complejidad.

Líder de mejora continua.

Analista de datos.

Asistente logístico.

Analista planeación.

Auxiliar de carga.

Asesor comercial, ventas.

Profesor sector gastronomía.

Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles.

Profesor sector audiovisual y animación.

Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales.

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular.

Profesional en educación especial.

Docente de tecnología.

Docente de español.

Docente de preescolar.

Docente de primaria.

Docente de inglés.

Docente de matemáticas.

Docente de física.

Conductor C2.

Auxiliar de ruta.

Las personas interesadas en estas oportunidades pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co), donde encontrarán el listado detallado de las vacantes y los requisitos para postularse.

Además, quienes deseen recibir actualizaciones y novedades podrán suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, a través del cual se compartirán ofertas laborales, información sobre ferias y procesos gratuitos de formación.

A lo largo de la semana, se desarrollarán tres ferias de empleo en la ciudad, en las que se ofrecerán 330 vacantes adicionales. Por ejemplo, la Unidad Móvil de Empleo se desplazará a la localidad de Bosa, acercando los servicios de orientación laboral y gestión de vacantes de forma gratuita a más habitantes de la capital.

La atención se realizará del 27 al 30 de octubre en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (calle 65 sur # 78h-51), para luego trasladarse al CDC Porvenir (carrera 100 # 52 sur – 24s) los días 31 de octubre y 1 de noviembre. El servicio estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p. m. y el sábado hasta las 12:00 p. m.

Adicionalmente, las nuevas convocatorias y eventos de la semana serán anunciados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Bogotá, lo que garantiza el acceso oportuno y transparente a la información para todos los interesados.

La entidad extiende la invitación a los residentes de Bogotá para que consulten las redes sociales institucionales para información y orientación pertinente en temas de empleo:

