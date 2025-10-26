Colombia

Consulta interna del Pacto Histórico: Gustavo Petro denuncia el “desastre de Registraduría”

El jefe de Estado no dudó en cuestionar el trabajo en medio de los comicios del domingo 26 de octubre

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El jefe de Estado llegó
El jefe de Estado llegó a ejercer su voto en el colegio Marco Antonio Carreño, sede C, en el sur de Bogotá - crédito @petrogustavo/X

En la mañana del domingo 26 de octubre, el presidente Gustavo Petro llegó a su puesto de votación en la mesa 1 en el colegio Marco Antonio Carreño, en el sur de Bogotá; desde allí, cuestionó el trabajo de la Registraduría Nacional en medio de la jornada electoral.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado lanzó pulla a la entidad: "Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El jefe de Estado cuestionó a la entidad sobre los diferentes incidentes que ocurrieron en las primeras horas en Bolívar y Nariño.

El presidente Petro cuestionó el
El presidente Petro cuestionó el trabajo de la Registraduría durante los comicios en Colombia - crédito @petrogustavo

Finalmente, en líneas seguidas, el mandatario aseguró “la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”.

Incidentes durante la jornada electoral

Las autoridades en el departamento de Bolívar mantienen activa la investigación tras el ataque ocurrido en las primeras horas del domingo 26 de octubre en el corregimiento de Rocha, municipio de Arjona, donde entre 30 y 50 personas participaron en la incineración del material electoral en uno de los puestos de votación.

Los hechos, según relató Manuel Berrío, secretario de Seguridad del departamento, involucraron principalmente a jóvenes que protestaban manifestando su rechazo hacia la gestión del Gobierno Nacional.

Atacantes provenientes de la población local irrumpieron en una institución educativa habilitada como puesto de votación, donde 2.530 ciudadanos estaban registrados para votar. Berrío aseguró a La FM que la multitud “llegó hasta donde estaba instalada la mesa de votación y quemó todo el material electoral”.

El funcionario informó que las autoridades respondieron de inmediato siguiendo los protocolos establecidos, actuando en coordinación con la Policía Nacional y la Armada Nacional de Colombia, entidades que ya adelantan la investigación respectiva.

Personas quemaron material electoral en
Personas quemaron material electoral en puesto de Arjona - crédito Redes sociales

Hasta el momento, no se han reportado capturas, pero están en curso labores de inteligencia para dar con los responsables. “Los vídeos que difundió la comunidad al momento de los hechos serán claves para poder identificar a los señalados”, anticipó Berrío, quien recalcó la importancia de este material audiovisual para avanzar en el proceso investigativo.

A pesar de este incidente, el secretario de Seguridad subrayó que el resto de municipios del departamento de Bolívar no ha registrado afectaciones en la jornada electoral. En dichos territorios la votación transcurre bajo la vigilancia de la Policía, el Ejército y la Armada en todos los puestos de votación instalados por la Registraduría Nacional.

Según Berrío, “este fue el único hecho irregular reportado en Bolívar hasta ahora”, por lo que el control de orden público se mantiene estable fuera del corregimiento afectado.

Por otro lado, con la presencia de miembros de la Organización Indígena de Pueblo Awá (Oripa) en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Tumaco, departamento de Nariño, la protesta se intensificó tras la decisión de trasladar las mesas de votación del ámbito rural al urbano, lo que según los líderes indígenas, afecta de manera directa la participación de sus comunidades en las consultas programadas para la jornada.

Indígenas se aglomeraron frente a
Indígenas se aglomeraron frente a las instalaciones de la Registraduría con el fin de impedir el traslado de material electoral - crédito Redes sociales

Las voces representantes de Oripa sostuvieron que la reubicación de las mesas niega condiciones que permitan el libre ejercicio de sus derechos políticos. De acuerdo con los voceros, “no existen garantías para las consultas programadas para el día de hoy”, dejando a varios de sus integrantes imposibilitados para votar en sus territorios y generando incertidumbre respecto a la transparencia del proceso.

La situación provocó que la Policía Nacional acudiera a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar la seguridad ante la toma pacífica del edificio.

Según reportes de los líderes indígenas, la decisión de movilizarse surgió luego de intentos fallidos de dialogar con las autoridades electorales departamentales para garantizar el acceso a la votación rural y, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos, optaron por ocupar el recinto oficial.

El registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó en rueda de prensa que “se llegó a un acuerdo con ellos, ya se resolvió y se firmó un acta”.

Temas Relacionados

Consulta interna Pacto HistóricoPacto HistóricoDomingo 26 de octubreRegistraduríaElecciones 2026Gustavo PetroCrítica RegistraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

Conductor ebrio atropelló a trabajadores del Metro de Medellín en la avenida Regional: un fallecido y tres heridos

Se reporta que un vehículo particular entró a la zona delimitada ignorando las señales de cerramiento, por lo que embistió a cuatro trabajadores

Conductor ebrio atropelló a trabajadores

Las joyas robadas en el Museo de Louvre tenían un secreto colombiano: de las minas de Boyacá a un botín de millones

La desaparición del collar y los pendientes de María Luisa, engastados con piedras de Muzo, en el mayor museo de París, reveló el recorrido histórico de estas joyas

Las joyas robadas en el

Enrique Gómez se despachó contra Petro y Armando Benedetti: “Los que llevaron al abismo al país fueron el presidente y sus socios”

El abogado alertó sobre las consecuencias para Colombia después de que el mandatario colombiano y otras figuras políticas fueran incluidas en la Lista Clinton

Enrique Gómez se despachó contra

Gustavo Petro contesta a declaraciones de Iván Duque sobre la propuesta de una constituyente: “Como los nueve enanitos”

El presidente Gustavo Petro contestó a los señalamientos de Iván Duque sobre la viabilidad de una asamblea constituyente, ironizando sobre episodios pasados y reavivando el debate político en Colombia

Gustavo Petro contesta a declaraciones

Ataque sicarial dejó un muerto y dos heridos en Bucaramanga: Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

El alcalde de Floridablanca ofreció recompensa de 50 millones de pesos a quienes den información sobre el paradero de los responsables

Ataque sicarial dejó un muerto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Amaranta Hank defendió su precandidatura

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos