El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

El público gritando “¡Real hasta la muerte!” fue la frase que abrió la noche del viernes 24 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá por el concierto del puertorriqueño Anuel AA, que volvió al país con su gira Real Hasta la Muerte 2 Tour, tras una espera de años sin concierto propio en la capital, y se encontró con una audiencia que lo recibió con entusiasmo, pero también con críticas.

El horario parecía cumplirse a cabalidad, pues las puertas del Movistar Arena se abrieron a las 6:00 p. m. y se esperaba que el artista debía subir al escenario a las 9:00 p. m. Sin embargo, la noche arrancó con retraso.

Varias personas salieron a comentar en las redes sociales su molestia porque hubo demoras en el inicio del show hasta que les indicaron en el recinto que había retrasos, al parecer, el avión que traía a Anuel aterrizó en Bogotá cerca de las 10:00 p. m.

Esto ocasionó que el concierto arrancara tarde, incluso, pasadas las 10:30 p. m., las pantallas del Movistar Arena reprodujeron un comunicado de disculpas por la demora, ante el murmullo creciente de los asistentes que no entendían por qué no había arrancado el show.

Finalmente, el artista hizo su entrada a las 11:45 p. m., recibiendo aplausos y una gran ovación, y cuando estaba sobre el escenario, arrancó con su éxito Amanece, y luego se lanzó a casi dos horas de show, repasando sus temas más exitosos y también los estrenos musicales.

A pesar de la demora, el público lo aplaudió y aclamó en varias oportunidades por su presencia, indicaron que les gustó su voz y los efectos escénicos que lograron momentos de euforia en la pista.

Sin embargo, algunos asistentes expresaron al final del show que Anuel AA olvidaba parte de las letras de las canciones, que en otros momentos no cantaba, sino que se escuchaba a sus coristas únicamente y él mencionaba algunas palabras de la letra.

“Ya se acabó Anuel en Bogotá. Amigos, salió supertarde, salió como a eso de las 11:45 y supuestamente era a las 9:00, el concierto duró como dos horas casi porque son la 1:52 de la mañana y desde hace un ratico estamos evacuando. Claramente, los horarios se corrieron un montón. Había demasiada gente en platea. Los clásicos se gritaron un montón. El show, buenas luces, buenas pantallas, buenos juegos artificiales. Por ahí medio se le olvidaba la letra a veces, pero bueno, pues ya sabemos cómo es Anuel, ¿no? Ustedes ya lo habían visto por ahí en videos antes", dijo una fanática que estuvo en el concierto.

Anuel, tras años sin presentarse en solitario en Bogotá, aprovechó la fecha para recalcar su vínculo con Colombia, pues durante su gira visitará otras ciudades del país, como Medellín, a donde se presentará el 25 de octubre.

“Yo creo que, obviamente, mañana en Medellín va a estar mucho mejor. Me imagino que irá Blessd, Maluma, quién sabe. Y bueno, eso fue lo que pasó hoy en Bogotá. Cero invitados, pero igual vinimos fue a ver Anuel”, mencionó la seguidora del cantante.

Durante las palabras que dio el artista puertorriqueño en el show, indicó que el público colombiano lo ha apoyado desde el primer momento y confesó que no esperaba tanto cariño. Además, dijo que pensaba que el público de Colombia “no gustaba de él”, pero que esa noche había sido la demostración de lo contrario.

A pesar del buen ambiente, la presentación de Anuel AA no estuvo exenta de críticas, ya que muchos asistentes aplaudieron el montaje, la energía del artista y el repertorio —un repaso de himnos del género urbano— pero por otro lado, algunos fanáticos y asistentes expresaron su descontento por el retraso de casi tres horas desde la hora prevista, lo que para ellos generó un desgaste antes del show, especialmente los que estaban en la zona de platea.

Asimismo, hubo personas que criticaron la voz en vivo del cantante y el hecho de que no llevara a ningún invitado para que lo acompañara en las colaboraciones que ha sacado con colombianos. Otros se refirieron a su ex situación sentimental con Karol G y algunos indicaron que esperaban más en el show.

“Aquí sí lo odiamos por hacerle daño a La Bichota”, “Esperaba más de ese concierto”, “Muy suave Anuel en vivo”, “He escuchado mejores artistas en vivo”, “Cero invitados, no sacó a nadie”, “Esperaba que invitara a alguien”, “Estoy muy suave, nada de invitados, en Medellín la va a romper como siempre”, “Es muy suave”, “Yo me aburrí algunas veces”, “Se le olvidaba la letra, no puede ser”, “Definitivamente la gente que no sabe nada de música paga por escuchar gente desafinada y le llama clásicos a unas canciones de 8 años atrás, qué pesar”, dicen algunos de los comentarios.

Un sector de la audiencia comentó que el set parecía hecho para “un público ya muy fanático”, con menos novedades para quien asistía con expectativas de ver algo distinto. Otro, en cambio, sostuvo que “valió la pena cada segundo esperado”.