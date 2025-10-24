Yeferson Cossio reveló a qué candidato presidencial le dará su voto en las elecciones presidenciales de 2026: “Es lo que Colombia necesita”

Carlos Felipe Córdoba fue contralor General de la República entre 2018 y 2022 - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio anunció en redes sociales su apoyo al candidato presidencial Carlos Felipe “Pipe” Córdoba, al destacar que es “lo que Colombia necesita” para recuperar la confianza en la política.

Cossio hizo esta declaración en una conversación que sostuvo con Córdoba y que se viralizó en redes sociales el 23 de octubre de 2025, luego de que el influencer y el candidato compartieron videos de la entrevista cada uno en sus redes.

Mientras que Cossio lo hizo en Instagram, “Pipe” Córdoba lo hizo por X.

Durante el encuentro Córdoba presentó sus propuestas económicas, entre ellas, la reducción progresiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% al 7%.

“Necesitamos, Yeferson, bajar del 19 al 7% del IVA progresivamente, para que la gente tenga platica en el bolsillo. El Estado colombiano es muy costoso, se van más de $327 billones de pesos de los $500 billones que nos cuesta hoy el presupuesto general de la nación”, afirmó el candidato.

Cossio, quien cuenta con una amplia base de seguidores en redes sociales (solo en Instagram contabiliza más de doce millones de usuarios) y es conocido por su activismo en favor del bienestar animal, celebró la propuesta de Córdoba de crear hospitales públicos para animales en todo el país.

“Me toca ver mucha gente que o comen o pagan los gastos de sus perritos, entonces hospitales más económicos o para los estratos cero, uno y dos gratis... eso sería un sueño”, le dijo Cossio a Córdoba.

Otra de las propuestas de “Pipe” Córdoba en materia de gasto público es hacer una “liposucción al Estado colombiano” para ahorrar hasta cien billones de pesos y destinarlos a políticas sociales y de bienestar.

El candidato también dejó en claro su postura sobre la seguridad, proponiendo la construcción de cárceles autosostenibles como las implementadas en El Salvador por el mandatario Nayib Bukele.

“El bandido conmigo o se desmoviliza, o va a la cárcel, o tendrá que ser reducido o dado de baja por la Fuerza Pública colombiana. Necesitamos unas cinco cárceles autosostenibles como las de Bukele, para que además los presos trabajen por su comida”, agregó el aspirante. a la Presidencia de Colombia en 2026.

En la charla el influencer coincidió con “Pipe” Córdoba en la necesidad de fortalecer la autoridad, dejando entrever su preocupación ante el retroceso que percibe en ámbitos de convivencia y seguridad.

“Colombia aquí hemos visto cosas que suenan de hace 20 años, vamos como de para atrás. Ya uno siente que el país no es de uno. Entonces es muy bacano que se les pueda meter mano dura, que sepan que no están pintados en la pared, eso me gusta demasiado”, le dijo Cossio a Córdoba ya sus seguidores en redes sociales.

En medio de la entrevista el candidato del Eje Cafetero “sacó pecho” y recordó su gestión previa como Contralor General de la República, señalando que logró recuperar 51,7 billones de pesos que estaban en riesgo por corrupción. “Literalmente a mí me han disparado los corruptos y yo también les he disparado y les he quitado los recursos que se han querido quedar con ellos”, resaltó.

Al final de la conversación Yeferson Cossio le preguntó a Córdoba acerca de su lema de campaña. El candidato respondió: “Morir por defenderte”.

“Agradezco a mi amigo Yeferson Cossio por permitirme este espacio para exponerle a él y a sus seguidores, nuestras propuestas para recuperar el país. Queremos una Colombia donde todos se sientan seguros de construir su futuro y progresar. Gracias Yeferson por confiar. Morir por defenderte, Colombia”, fue el mensaje que dejó Córdoba en su cuenta de X acompañando el video.

Mientras que el influencer antioqueño escribió en su perfil de Instagram: “Estamos usando este canal para mostrarles las propuestas que tiene @pipecordobal para el pueblo Colombiano, ¿Qué les parecen? 🤩 el hombre le arrebató a los corruptos más de 51.7 billones de pesos para devolvérselos a Colombia, por ejemplo, como por ejemplo, el dinero que recuperó de Hidroituango".