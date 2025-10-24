Colombia

Yeferson Cossio reveló a qué candidato presidencial le dará su voto en las elecciones presidenciales de 2026: “Es lo que Colombia necesita”

El candidato destacó entre sus propuestas la reducción progresiva del IVA del 19% al 7% y la construcción de cinco megacárceles similares a las de El Salvador

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Carlos Felipe Córdoba fue contralor
Carlos Felipe Córdoba fue contralor General de la República entre 2018 y 2022 - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio anunció en redes sociales su apoyo al candidato presidencial Carlos Felipe “Pipe” Córdoba, al destacar que es “lo que Colombia necesita” para recuperar la confianza en la política.

Cossio hizo esta declaración en una conversación que sostuvo con Córdoba y que se viralizó en redes sociales el 23 de octubre de 2025, luego de que el influencer y el candidato compartieron videos de la entrevista cada uno en sus redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras que Cossio lo hizo en Instagram, “Pipe” Córdoba lo hizo por X.

Durante el encuentro Córdoba presentó sus propuestas económicas, entre ellas, la reducción progresiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% al 7%.

“Necesitamos, Yeferson, bajar del 19 al 7% del IVA progresivamente, para que la gente tenga platica en el bolsillo. El Estado colombiano es muy costoso, se van más de $327 billones de pesos de los $500 billones que nos cuesta hoy el presupuesto general de la nación”, afirmó el candidato.

Cossio, quien cuenta con una amplia base de seguidores en redes sociales (solo en Instagram contabiliza más de doce millones de usuarios) y es conocido por su activismo en favor del bienestar animal, celebró la propuesta de Córdoba de crear hospitales públicos para animales en todo el país.

crédito @pipecordoba/X

“Me toca ver mucha gente que o comen o pagan los gastos de sus perritos, entonces hospitales más económicos o para los estratos cero, uno y dos gratis... eso sería un sueño”, le dijo Cossio a Córdoba.

Otra de las propuestas de “Pipe” Córdoba en materia de gasto público es hacer una “liposucción al Estado colombiano” para ahorrar hasta cien billones de pesos y destinarlos a políticas sociales y de bienestar.

El candidato también dejó en claro su postura sobre la seguridad, proponiendo la construcción de cárceles autosostenibles como las implementadas en El Salvador por el mandatario Nayib Bukele.

“El bandido conmigo o se desmoviliza, o va a la cárcel, o tendrá que ser reducido o dado de baja por la Fuerza Pública colombiana. Necesitamos unas cinco cárceles autosostenibles como las de Bukele, para que además los presos trabajen por su comida”, agregó el aspirante. a la Presidencia de Colombia en 2026.

"Pipe" Córdoba, nacido en Risaralda,
"Pipe" Córdoba, nacido en Risaralda, le agradeció por brindarle el espacio a Cossio - crédito @pipecordoba/X

En la charla el influencer coincidió con “Pipe” Córdoba en la necesidad de fortalecer la autoridad, dejando entrever su preocupación ante el retroceso que percibe en ámbitos de convivencia y seguridad.

“Colombia aquí hemos visto cosas que suenan de hace 20 años, vamos como de para atrás. Ya uno siente que el país no es de uno. Entonces es muy bacano que se les pueda meter mano dura, que sepan que no están pintados en la pared, eso me gusta demasiado”, le dijo Cossio a Córdoba ya sus seguidores en redes sociales.

En medio de la entrevista el candidato del Eje Cafetero “sacó pecho” y recordó su gestión previa como Contralor General de la República, señalando que logró recuperar 51,7 billones de pesos que estaban en riesgo por corrupción. “Literalmente a mí me han disparado los corruptos y yo también les he disparado y les he quitado los recursos que se han querido quedar con ellos”, resaltó.

Al final de la conversación Yeferson Cossio le preguntó a Córdoba acerca de su lema de campaña. El candidato respondió: “Morir por defenderte”.

Cossio cuenta solo en su
Cossio cuenta solo en su perfil de Instagram con más de 12 millones de seguidores - crédito @yefersoncossio/IG

“Agradezco a mi amigo Yeferson Cossio por permitirme este espacio para exponerle a él y a sus seguidores, nuestras propuestas para recuperar el país. Queremos una Colombia donde todos se sientan seguros de construir su futuro y progresar. Gracias Yeferson por confiar. Morir por defenderte, Colombia”, fue el mensaje que dejó Córdoba en su cuenta de X acompañando el video.

Mientras que el influencer antioqueño escribió en su perfil de Instagram: “Estamos usando este canal para mostrarles las propuestas que tiene @pipecordobal para el pueblo Colombiano, ¿Qué les parecen? 🤩 el hombre le arrebató a los corruptos más de 51.7 billones de pesos para devolvérselos a Colombia, por ejemplo, como por ejemplo, el dinero que recuperó de Hidroituango".

Temas Relacionados

Yeferson CossioPipe CórdobaCarlos Felipe CórdobaApoyo a candidato presdencialElecciones presidenciales Colombia 2026Propuestas de campañaReducción progresiva del IVAConstrucción de megacárcelesNayib BukeleEl SalvadorColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día, números ganadores del último sorteo 24 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día, números ganadores del

Consulta del 26 de octubre: lo que debe saber para votar el domingo

Ciudadanos habilitados podrán participar este domingo en la consulta abierta del Pacto Histórico, que determinará el aspirante presidencial y el orden de candidatos al Senado y Cámara para las elecciones de 2026

Consulta del 26 de octubre:

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar civiles ucranianos aseguró la Inteligencia Militar ucraniana: “mujeres y niños”

Según fuentes ucranianas, una interceptación de radio permitió registrar cómo un comandante de campo, hablando en español, instruye a sus subordinados a eliminar a toda persona considerada enemiga

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

A pocas fechas de que termine la fase del todos contra todos, tanto “Cardenales” como “Embajadores” buscan ganar para acercarse a la clasificación a las finales del fútbol colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

La DJ contó que los comentarios negativos también suman visualizaciones y oportunidades comerciales, por lo que prefiere enfocarse en lo positivo y capitalizar el interés de sus seguidores y detractores

Marcela Reyes revela que convierte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes revela que convierte

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Nicolás Arrieta acusó a Javier Gómez de comprar votos para entrar a ‘La casa de los famosos’ y el bailarín señaló a alguien más: “No soy yo”

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”