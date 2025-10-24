Mientras Gobierno convoca a marchas, este viernes 24 de octubre sube el precio de la gasolina y el Acpm: cuánto es el incremento

El Ministerio de Minas y Energía estableció, a partir de este viernes 24 de octubre de 2025, los nuevos precios de referencia para la venta al público de gasolina y diésel (Acpm) en todo el territorio nacional, según la resolución 40488 del 14 de octubre de 2025.
La medida detalla tanto el valor para consumidores finales como el ingreso correspondiente a los productores, conforme también confirmó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en una circular que es de conocimiento público.
De acuerdo con lo señalado por el Gobierno nacional, la actualización de tarifas responde a las disposiciones legales vigentes que facultan al Ejecutivo a fijar horarios, precios y márgenes de comercialización.
En el texto de la resolución, se recuerda: “El artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo”.
Ahora, en la Circular 209 de 2025 de la Creg se estipulan los nuevos precios en las principales ciudades del país, y se confirma un incremento de 100 pesos.
Noticia en desarrollo...