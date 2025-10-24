Mientras Gobierno convoca a marchas, este viernes 24 de octubre sube el precio de la gasolina y el Acpm: cuánto es el incremento

Subió 100 pesos el valor de la gasolina y el diésel en Colombia - crédito Colprensa

El Ministerio de Minas y Energía estableció, a partir de este viernes 24 de octubre de 2025, los nuevos precios de referencia para la venta al público de gasolina y diésel (Acpm) en todo el territorio nacional, según la resolución 40488 del 14 de octubre de 2025.

La medida detalla tanto el valor para consumidores finales como el ingreso correspondiente a los productores, conforme también confirmó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en una circular que es de conocimiento público.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno nacional, la actualización de tarifas responde a las disposiciones legales vigentes que facultan al Ejecutivo a fijar horarios, precios y márgenes de comercialización.

En el texto de la resolución, se recuerda: “El artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo”.

Nuevas tarifas de gasolina y Acpm estipuladas por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Creg

Ahora, en la Circular 209 de 2025 de la Creg se estipulan los nuevos precios en las principales ciudades del país, y se confirma un incremento de 100 pesos.

Noticia en desarrollo...