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Philadelphia 76ers vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de las semifinales de la NBA

Los Knicks dieron un golpe sobre la mesa en el Xfinity Mobile Arena y quedaron a un partido de regresar por segundo año consecutivo a las Finales de la Conferencia Este

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El desenlace de la temporada 2025/26 de la NBA se acerca y no cabe duda de que un equipo en la Conferencia Este se encuentra ante una oportunidad inigualable de romper una sequía de más de medio siglo sin conquistar el anillo.

En el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, los New York Knicks se impusieron 109-94 a los Philadelphia 76ers en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Este y quedaron a una victoria de regresar a las Finales de Conferencia por segundo año consecutivo.

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El equipo de la Gran Manzana tuvo enfrente a un rival con nada que perder y talento en sus filas como el de Joel Embiid (que regresó a la duela luego de perderse el segundo partido por problemas físicos), Tyrese Maxey o Paul George. De hecho, los 76ers comenzaron el partido con un parcial 9-0 y llegaron a tener ventaja de 20-8 en el primer cuarto. Sin embargo, a partir de allí la visita reaccionó sin atenuantes.

Joel Embiid regresó en el tercer partido tras problemas físicos y sumó 18 puntos, aunque su impacto no fue suficiente para cambiar la suerte de los 76ers en la serie - crédito Bill Streicher/Imagn Images
Joel Embiid regresó en el tercer partido tras problemas físicos y sumó 18 puntos, aunque su impacto no fue suficiente para cambiar la suerte de los 76ers en la serie - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Pese a que los Knicks también lidiaban con la baja de OG Anunoby, lograron recuperarse con el paso de los cuartos, hasta que en el último cuarto la solidez de sus titulares, aportes fundamentales desde el banquillo y un trabajo defensivo impecable que se transformó en su seña de identidad en esta era, les garantizaron el 3-0 en la eliminatoria, un resultado que a la fecha ninguna franquicia de la liga ha podido revertir.

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Los neoyorquinos impusieron su poderío físico y contaron con una gran aportación también de jugadores de rol como Landry Shamet, que ayudó a que los Knicks alcanzaran su primera ventaja en el 38-35 con ocho segundos por jugar en el segundo cuarto. Como trasfondo, Karl-Anthony Towns protagonizó una batalla en la pintura con Embiid para imponerse en el costado interior.

El guión no cambió en el tercer período. Los Knicks siguieron imponiendo su fuerza física y hasta Mitchell Robinson demostró acierto ofensivo desde la línea de libres, que normalmente es su debilidad. En el cuarto período, los neoyorquinos siguieron pisando el acelerador y dispararon su ventaja hasta las 16 unidades, sentenciando el juego.

Los nombres clave para el juego 4

Kelly Oubre Jr. se destaca como el máximo anotador de los 76ers con 22 puntos y 8 rebotes, manteniendo a su equipo competitivo en momentos clave - crédito Bill Streicher/Imagn Images
Kelly Oubre Jr. se destaca como el máximo anotador de los 76ers con 22 puntos y 8 rebotes, manteniendo a su equipo competitivo en momentos clave - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Kelly Oubre Jr.: el alero de los 76ers fue el máximo anotador de su equipo con 22 puntos (7 de 16 en tiros de campo, 100% de acierto en tiros libres y dos triples) y 8 rebotes con los que mantuvo a su equipo en competencia durante varios tramos, pese a la superioridad física de los Knicks.

Joel Embiid: el pívot y jugador franquicia sumó 18 puntos en su regreso a la duela, pero no logró marcar la diferencia esperada para cambiar el rumbo de la serie, teniendo tres pérdidas de balón.

Jalen Brunson lidera la victoria de los Knicks con 33 puntos, demostrando su importancia en los cierres ante una defensa de Philadelphia sin respuestas - crédito Bill Streicher/Imagn Images
Jalen Brunson lidera la victoria de los Knicks con 33 puntos, demostrando su importancia en los cierres ante una defensa de Philadelphia sin respuestas - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Jalen Brunson: el que sí pudo demostrar todo su talento y liderazgo fue el líder de los Knicks, que con 33 puntos demostró ser imparable para la defensa de Philadelphia y fue determinante en los momentos de cierre del partido.

Josh Hart: el alero del equipo de la Gran Manzana contribuyó a la victoria con 12 puntos y 11 rebotes, aportando equilibrio y control en ambos costados de la duela.

Expectativas para el juego 4

Los Knicks llegan con la oportunidad de cerrar la serie y avanzar a las Finales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo, lo que a su vez les daría la chance de aspirar a tener un lugar en sus primeras Finales de la NBA desde 1999. Su solidez defensiva y la capacidad de respuesta en los momentos clave los convierten en favoritos para el cuarto encuentro.

Por su parte, los 76ers necesitan una reacción inmediata de sus referentes y un mayor aporte colectivo, especialmente en ofensiva, si quieren extender la serie y evitar la eliminación ante su público.

Hora y dónde ver el juego 4 en Colombia

El cuarto partido entre New York Knicks y Philadelphia 76ers se disputará el domingo 10 de mayo a las 2:30 p. m. (hora colombiana). La transmisión estará disponible a través de Disney+ y NBA League Pass.

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