Alcalde Galán dedicó duro mensaje a Petro para que evite la “violencia y destrucción” en marchas que convocó en Bogotá

La apertura a una jornada de manifestaciones convocada por el presidente Gustavo Petro para el viernes 24 de octubre de 2025 estuvo protagonizada por una impetuosa citación por parte de todas las instituciones del Gobierno nacional a la ciudadanía para que apoye la iniciativa de una asamblea nacional constituyente.

El evento es liderado desde varios puntos de Bogotá, para que finalmente los simpatizantes se encuentren en la plaza de Bolívar a las 4:00 p. m.

Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a primera hora, en lugar de llamar a los manifestantes a participar de la jornada en paz, le mandó un mensaje al presidente Gustavo Petro, como “convocante”, para que él mismo garantice que las marchas se realicen en completa paz y sin hechos que alteren el orden público.

En los primeros instantes de la jornada, Galán dijo que la capital garantiza la manifestación pacífica y el respeto de derechos, tanto para quienes protestan como para quienes no participan en las marchas, según detalló la Alcaldía.

“Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas”, declaró Galán.