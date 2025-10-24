Colombia

Alcalde Galán dedicó duro mensaje a Petro para que evite la “violencia y destrucción” en marchas que convocó en Bogotá

El alcalde de la capital le solicitó al presidente Gustavo Petro que respalde a la fuerza pública para mantener el orden público durante las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional

Juan Sánchez Romero

Galán le pidió a Petro
Galán le pidió a Petro que respalde a la fuerza pública durante la jornada de movilización - crédito Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Educación

La apertura a una jornada de manifestaciones convocada por el presidente Gustavo Petro para el viernes 24 de octubre de 2025 estuvo protagonizada por una impetuosa citación por parte de todas las instituciones del Gobierno nacional a la ciudadanía para que apoye la iniciativa de una asamblea nacional constituyente.

El evento es liderado desde varios puntos de Bogotá, para que finalmente los simpatizantes se encuentren en la plaza de Bolívar a las 4:00 p. m.

Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a primera hora, en lugar de llamar a los manifestantes a participar de la jornada en paz, le mandó un mensaje al presidente Gustavo Petro, como “convocante”, para que él mismo garantice que las marchas se realicen en completa paz y sin hechos que alteren el orden público.

Alcalde Galán se pronunció antes del inicio de las marchas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En los primeros instantes de la jornada, Galán dijo que la capital garantiza la manifestación pacífica y el respeto de derechos, tanto para quienes protestan como para quienes no participan en las marchas, según detalló la Alcaldía.

Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas”, declaró Galán.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánMarchas hoy BogotáMarchas 24 octubreGustavo PetroAsamblea Nacional ConstituyenteMovilizacionesPlaza de BolívarColombia-NoticiasProtestas en Bogotá

