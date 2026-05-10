Colombia

El Buen Pastor, en la mira por presunta red de modelaje webcam que operaría dentro del centro penitenciario

Un reciente reportaje dejó en evidencia las fisuras del control penitenciario, mientras estructuras criminales parecen haber cobrado una fuerza significativa entre las reclusas

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El funcionamiento del negocio dependería de la coordinación para el acceso a pocos dispositivos con internet y la complicidad de figuras de poder interno - crédito Testigo Directo/Instagram

La existencia de un presunto negocio de modelaje webcam operado por reclusas dentro de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá ha generado cuestionamientos sobre la capacidad real de control y vigilancia en los centros penitenciarios de Colombia.

Según información difundida por el programa Testigo Directo en un reciente reportaje, el funcionamiento de esta actividad depende del uso de celulares y acceso a internet, dispositivos prohibidos por la normativa penitenciaria, lo que sugiere la presencia de una estructura organizada para evadir los controles y generar ingresos al interior del penal.

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El informe expone que varias internas han hallado en la transmisión de contenido para adultos una salida económica durante el cumplimiento de su condena. Testimonios recogidos por el citado programa describen que muchas mujeres recurren a este tipo de actividades cuando requieren dinero para necesidades básicas o para recibir encomiendas, obteniendo pagos directos o transferencias a familiares.

No se trataría de una situación aislada, sino de una práctica que se habría extendido en distintos pabellones. Fuentes cercanas al penal revelaron que las internas coordinarían turnos para el uso de los pocos equipos con acceso a internet, lo que les permite percibir ingresos destinados a cubrir necesidades personales o ayudar económicamente a sus familias.

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Varias internas recurren al modelaje webcam como fuente de ingresos ante la falta de apoyo externo y el alto costo de productos básicos en prisión - crédito captura de pantalla Testigo Directo
Varias internas recurren al modelaje webcam como fuente de ingresos ante la falta de apoyo externo y el alto costo de productos básicos en prisión - crédito captura de pantalla Testigo Directo

El contexto de precios elevados para artículos de primera necesidad dentro de la cárcel complica la subsistencia de quienes carecen de apoyo externo. Una interna relató que muchas compañeras no reciben encomiendas, por lo que deben buscar alternativas para obtener recursos, siendo el negocio del modelaje webcam una opción ante el abandono familiar y la falta de dinero.

Tarifas, jerarquías y economía informal en El Buen Pastor

La denuncia sobre un negocio de modelaje webcam en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá expone fallas estructurales en el control penitenciario en Colombia - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia
La denuncia sobre un negocio de modelaje webcam en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá expone fallas estructurales en el control penitenciario en Colombia - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia

Los esquemas económicos no autorizados dentro de El Buen Pastor reproducen dinámicas presentes en el sistema penitenciario nacional. Los llamados “plumas” o “jefes de patio”, figuras con liderazgo y autoridad informal, ejercen control sobre la vida diaria en el penal y establecen tarifas para todo tipo de bienes y servicios.

Según el exdirector de prisiones de alta peligrosidad en Colombia, Germán Ricaurte, un jefe de patio puede llegar a recibir ingresos mensuales que superan los 40 millones de pesos, producto de cobros y actividades ilegales.

Estos líderes fijan precios para cada elemento: el acceso a una cama puede costar dos millones de pesos y una comida especial hasta cinco millones. Las internas también relatan pagos por acceder a kits de higiene, recibir visitas íntimas o modificar listados de visitas. Incluso, servicios como el acceso rápido a la sanidad requieren el pago de sumas adicionales.

El dominio de las plumas se sustenta en redes de apoyo internas, ascendencia criminal y, en algunos casos, influencia sobre funcionarios penitenciarios. Estas figuras pueden negociar asignaciones en trabajos internos y exigir parte de las bonificaciones o alimentos, consolidando sistemas de extorsión y dependencia.

Las internas que rechazan las exigencias económicas pueden enfrentar sanciones severas, como el aislamiento o castigos prolongados en celdas restrictivas - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia
Las internas que rechazan las exigencias económicas pueden enfrentar sanciones severas, como el aislamiento o castigos prolongados en celdas restrictivas - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia

Negarse a cumplir con las exigencias de los plumas puede acarrear sanciones severas, incluyendo el aislamiento en celdas de castigo. Testigo Directo señaló que hay antecedentes de personas retenidas por largos períodos en condiciones restrictivas por no pagar las cuotas exigidas, lo que evidencia la dificultad de las autoridades para controlar estos poderes informales.

En el caso del supuesto negocio de modelaje webcam, el acceso a dispositivos con internet es el elemento que usan los “plumas” para negociar y comprar silencio entre los guardias. Prácticas como la celebración de eventos no autorizados y la venta de productos prohibidos en el penal refuerzan la percepción de que existe una gobernabilidad debilitada frente a los poderes informales internos.

Hasta la publicación del reportaje, no se había producido un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre las evidencias recogidas y difundidas por Testigo Directo.

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