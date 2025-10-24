Colombia

Acemi se pronunció tras fallo que suspendió el decreto con el que Petro quería reformar el sistema de salud: “Una decisión en derecho”

Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Ana María Vesga, presidenta de
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, se refirió al fallo del Consejo de Estado que suspendió los efectos del Decreto 0858 de 2025, considerado un duro revés para el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

La decisión del Consejo de Estado, que suspendió el Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno nacional pretendía avanzar, por vía administrativa, en la aplicación de la reforma a la salud que se aun se tramita en el Congreso, provocó una reacción inmediata en el sector salud. Entre ellas la de Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que se expresó sobre este fallo.

La directiva resaltó la importancia de la decisión judicial, considerándola esencial para garantizar la continuidad en la atención de miles de pacientes. Y afirmó que la medida representa un respaldo al ordenamiento vigente del sistema de salud y una protección directa para los usuarios, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la referida reforma, que sigue estancada en la Comisión Séptima del Senado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral valoró el fallo del Consejo de Estado que ordenó poner pausa a los efectos de este documento, hasta tanto no se tome una decisión de fondo - crédito suministrado a Infobae Colombia

El pronunciamiento de Acemi se produjo tras conocerse el fallo que detuvo temporalmente la implementación del nuevo modelo de atención territorial diseñado por el Ministerio de Salud. Vesga señaló que el decreto suspendido reflejaba la intención del Ejecutivo de tramitar una reforma estructural al sistema de salud por vía administrativa, sin que esta hubiera completado su tránsito legislativo.

“Era, no era más que la intención del Gobierno de tramitar, por decreto, la reforma a la salud que aún no completa su trámite en el Congreso de la República", afirmó la titular de Acemi.

Además, advirtió que la norma afectaba una serie de resoluciones recientes que incidían en la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la atención a los usuarios y la distribución de la población. “Es una decisión en derecho, fundamentada, que, repito, respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes en el sistema de salud”, resaltó la directiva en su pronunciamiento en video.

Este es el Decreto 0858
Este es el Decreto 0858 que implementa la reforma a la salud en el territorio nacional - crédito suministrada

El fallo que suspendió la aplicación, vía administrativa, de la reforma a la salud

Cabe destacar que el alto tribunal, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y bajo la ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, decretó la suspensión provisional del Decreto 0858 el 23 de octubre de 2025. Esta decisión se adoptó como parte de una demanda de nulidad presentada por el representante Andrés Forero, quien argumentó que el Gobierno nacional había excedido sus facultades.

Lo anterior, al modificar la estructura del sistema de salud mediante un decreto, en lugar de una ley aprobada por el Congreso. Forero sostuvo que el Ejecutivo “usurpó funciones legislativas al modificar por decreto la arquitectura del sistema de salud, sustituyendo disposiciones que requieren reserva de ley”, siendo este un argumento que el alto tribunal consideró plausible para ordenar la medida cautelar.

El presidente Gustavo Petro intentó,
El presidente Gustavo Petro intentó, sin éxito, que se hiciera una consulta popular para sacar adelante la reforma a la salud - crédito Joel González/Presidencia

La suspensión se fundamentó en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que faculta a los jueces para detener los efectos de un acto cuando existe apariencia de violación normativa. En este caso, se identificó posibles irregularidades en la expedición del decreto, especialmente en lo relativo a la sustitución de un capítulo completo del Decreto 780 de 2016.

Según se precisó, la medida cautelar permanecerá vigente mientras el tribunal resuelve de fondo la demanda de nulidad. Si se confirma la ilegalidad del decreto, su anulación será definitiva; en caso contrario, el Gobierno podría reactivar su implementación, salvo que se expida una nueva norma que sustituya el contenido suspendido en esta determinación judicial, que fue entendido como un duro golpe para el Ejecutivo.

El Decreto 0858 de 2025, expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud el 30 de julio, proponía la creación de un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo con aplicación nacional. Este modelo buscaba reorientar el sistema hacia la atención primaria, fortalecer la gestión territorial y reorganizar la prestación de servicios a través de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).

Temas Relacionados

Decreto 0858 de 2025Consejo de EstadoReforma a la saludAna María VesgaAcemiEPSSistema de salud colombianoAcemi ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

La canción más reproducida en

Armando Benedetti envió duro mensaje a Colombia por la crisis diplomática y el fallo contra los cambios al sistema de salud: “Este país se jodió”

El ministro del Interior afirmó que los problemas del país radican en que los actores políticos se confabulan en contra del Estado

Armando Benedetti envió duro mensaje

Así es el lado tiktoker de Armando Benedetti: hasta su perro Valentino es protagonista

El ministro del Interior encontró en las redes sociales una nueva forma de conectar con los ciudadanos, combinando política con humor, aunque ya genera controversia

Así es el lado tiktoker

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

La Bichota, la más nominada por Colombia en la gala, fue la primera en recibir su galardón

Karol G abrió la lista

Estos son los cortes de la luz del 24 de octubre en Santander

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

La canción más reproducida en

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Jessica Cediel vive triste pérdida y compartió emotivo mensaje en redes: “El cielo se viste de fiesta”

Deportes

Ministerio del Deporte aclaró situación

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades