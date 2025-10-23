Colombia

Westcol habló por primera vez de Yina Calderón y la pelea de ‘Stream Fighters’ con Andrea Valdiri: “Le tenía respeto”

El ‘streamer’ paisa compartió sus apreciaciones sobre el combate estelar, del que la empresaria de fajas abandonó el ring sin dar la pelea: Yina solo duró veinte segundos en el cuadrilátero

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Esto es lo que piensa
Esto es lo que piensa Westcol de la retirada de Yina Calderón en la pelea de Stream Fighters 4 - crédito @westcol/IG y captura de pantalla Canal RCN

A través de una transmisión en vivo en su canal de Kick, el streamer paisa Westcol se refirió por primera vez al evento de Stream Fighters 4, realizado en el Coliseo Medplus de Bogotá el 18 de octubre de 2025.

El creador de contenido no había reaccionado a las peleas de boxeo, ni a los comentarios de los seguidores del evento, tampoco había dado declaraciones sobre lo que sucedió al final de la velada, la pelea estelar protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri, que terminó en una situación inesperada para él y los del público.

Luego del ingreso de las influencers al cuadrilátero listas para pelear, y que empezaran a boxear, Andrea tuvo la delantera en golpes, incluso, sin resistencia de Yina, razón por la que el referí tuvo que intervenir cuando Andrea arrinconó en las cuerdas a Yina, y decirle que tenía que responder al ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue en ese momento cuando Yina Calderón tomó la decisión de retirarse de la pelea, porque no quería darle el gusto a Valdiri de que la golpeara y ganara, pues sintió con los primeros golpes que la podía noquear y prefirió dejar el combate, según se pudo comprender en los videos que han rodado por las plataformas digitales en donde se ven las palabras que le dijo a su equipo.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

La pelea duró solo veinte segundos y esto ocasionó la reacción inmediata de molestia tanto de Andrea, que se había preparado para cumplir con todos los requerimientos, el público que esperaba por la batalla y que había pagado una entrada para verlo en vivo y de Westcol, el organizador del evento.

Después de que se coronara ganadora la bailarina barranquillera y que Yina saliera escoltada por los de seguridad, porque los presentes la estaban atacando y abucheando, el streamer paisa se refirió de manera contundente sobre Calderón.

"Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia. Y un ruido para que Yina Calderón se vaya para la puta mierda“, dijo Westcol.

Es por esto que en algunos medios de comunicación y un grupo de personas en las redes sociales han señalado al paisa porque les pareció que las palabras estuvieron subidas de tono, pero el creador de contenido salió a defenderse y reaccionó en general a lo ocurrido.

Westcol reacciona al retiro de Yina Calderón durante la pelea final de Stream Fighters y lanza críticas en vivo - crédito @adriclips3/tiktok

En la reciente transmisión de Kick, el streamer aseguró que, aunque inicialmente tenía respeto por Calderón, su percepción cambió al considerar que ella abandonó el combate.

Yo sentía bien con Yina. Yo no le tenía la mala, yo antes le tenía respeto. Yo le dije: ‘Respeto para esta polla que se subió al ring y se va a dar con Valdiri’”, explicó.

Además, contó que durante la presentación de la influencer no hubo tantos abucheos como muchos pensaban y que en el público también se escuchaban personas alentándola y gritando su nombre.

Cuando ella se presentó, ni siquiera hubo tantos abucheos. ¿Sabe qué? La verdad, debería haber más para lo que yo pensé, huevón, porque ella no es una mujer que todo el mundo quiere, brother. Cuando ella estaba saliendo, papi, había hasta gente que gritaba en la buena. Gente que dijo: “Uy, esta polla se subió, huevón, ya está”, reveló entre risas Westcol.

Westcol rompe el silencio tras pelea de Stream Fighters y critica el retiro de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri - crédito @westkick15/TikTok

Seguido a esto, Westcol afirmó que el ambiente era de respeto hasta que comenzó el combate, incluso, comparó la pelea y la diferencia física entre Calderón y Valdiri con su propio encuentro contra The Grefg en la Velada del Año realiza por Ibai Llanos en España.

Literal ella contra Valdiri era como yo contra The Grefg. Era la misma mierda. Ella tenía que pelear con un titán. Ya está, no había diferencia... Bueno, la mía con The Grefg es más vasta, porque a mí ese marica me llevaba veinte centímetros de estatura. Pero sí, parecida porque mucha diferencia física y todo. ¿Y sabe qué? Hay que pararse duro, huevón, hasta el último fucking momento. Entonces, yo la entendía. Yo dije: ‘Uy, huevón, esta polla se va a parar, vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver que se va a parar duro’“, confesó Westcol.

El streamer aseguró que Calderón tuvo intención de subir al ring, pero que se habría intimidado apenas sintió la fuerza de su contrincante.

“Lo que pasó realmente es que Valdiri estaba irradiando demasiado ki y ella llegó supersayayin… Yina veía que ese ki de Valdiri estaba en doscientos mil... Esa mujer le metió unos puños a Yina, que donde Yina se quede parada por ahí otro minuto, la vuelve papilla”, dijo Westcol, agregando que tras los primeros golpes fue que Calderón optó por retirarse.

Westcol reaccionó a los 20 segundos de combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @mafer_rox/tiktok

Frente a quienes defendieron a Calderón o afirmaron que su retirada fue una estrategia, Westcol fue contundente y respondió a las críticas que aseguraban que lo ocurrido arruinó su evento o que habrían dejado mal parada a Andrea Valdiri.

No digan que eso es estrategia… Cállese, señora. Cállese, de verdad… Yo sé que esas señoras tienen problemas mentales… vayan al psicólogo antes de que hablen de mí... ¿Qué evento dañó? Esas señoras, huevón, ¿qué les pasa?… Yo el año que viene hago esa mierda en un estadio otra vez y el estadio se vuelve y se llena. ¿Eso a mí me afecta en algo? No, eso me trae hasta beneficios. ¿A Valdiri le afecta en algo? No. Valdiri cobró su funda y ni siquiera peleó… Y tras de eso, se ganó el respeto de la gente”, expresó el streamer.

El paisa también respondió a quienes lo acusaron de maltratar verbalmente a una mujer. Aclaró que su crítica no tenía que ver con el género, sino con los valores.

Yo respeto la mujer, huevón, hasta el punto que la mujer respete los demás… Usted puede ser mujer, pero si usted no tiene respeto ni por usted misma, me importa un culo... Eso no es de que si es hombre o que si es mujer”, aseguró Westcol.

Durante la transmisión, el streamer reaccionó en vivo al video de la pelea, reiterando su postura de que Calderón se retiró por miedo y en tono irónico, comparó el supuesto nivel de combate que la huilense mostró.

Se cagó. Yina se cagó… Los que llaman inteligencia… inteligente qué si se poposeó. Eso hubo caca por doquier, bro, parecía una pista de motocross. Ella quería llegar supersayayin y no llegó ni en fase normal. Llegó fue en Mister Satán”, indicó.

Temas Relacionados

WestcolYina CalderónAndrea ValdiriStream Fighters 4Pelea Andrea Valdiri y Yina CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez reveló los probables rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA, tras caerse el amistoso ante Nigeria: “Trabajan arduamente”

La Federación Colombiana de Fútbol acelera gestiones para encontrar un nuevo adversario en la fecha Fifa de noviembre, luego de la sorpresiva cancelación del partido amistoso contra Nigeria

Carlos Antonio Vélez reveló los

Sinuano Día y Noche resultados 22 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día y Noche resultados

Trump llamó a Petro “matón que está fabricando muchas drogas” y el presidente colombiano respondió: “Llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas”

El presidente estadounidense se refirió al tema de los cultivos de drogas en Colombia y señaló al presidente Petro de ser el responsable de no detener estas prácticas ilegales

Trump llamó a Petro “matón

Profesores ganarán un mes más de salario en Colombia: así avanza la mesada 14 en el Congreso

La iniciativa, impulsada por Piedad Correal, beneficiaría a miles de educadores, quienes reclaman igualdad frente a otros sectores que mantienen este derecho desde hace más de una década

Profesores ganarán un mes más

Petro se pronunció tras presentación del articulado para Asamblea Constituyente por ministro Montealegre: “Para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”

El jefe de Estado explicó que la propuesta de la asamblea constituyente no es para adelantar un proyecto “refundacional” sobre la Constitución de 1991, sino para “desarrollarla”

Petro se pronunció tras presentación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny reprograma fechas de

Bad Bunny reprograma fechas de su gira en Latam, esto se sabe sobre sus presentaciones en Colombia

Westcol respondió sobre un posible romance con Karina García: “La quiero mucho”

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’ denunció que está siendo víctima de amenazas: “Yo no sería una persona que atente contra mi vida”

Luis Fernando Hoyos abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y habló de la enfermedad que lo mantuvo ausente del programa

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

Deportes

Este será el próximo partido

Este será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17: se juega la clasificación a los octavos de final

Jugadores de la selección Colombia estarían molestos con Jhon Jáder Durán, aseguró Javier Hernández Bonnet: “Genera resistencia”

Posibilidades de Colombia de clasificar a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17: así va la tabla de posiciones

Técnico de Nacional respaldó a Cardona tras su expulsión por golpear a jugador del Caldas: pidió a los árbitros“ver más allá”

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores