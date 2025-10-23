Westcol habló por primera vez de Yina Calderón y la pelea de ‘Stream Fighters’ con Andrea Valdiri: “Le tenía respeto”

Esto es lo que piensa Westcol de la retirada de Yina Calderón en la pelea de Stream Fighters 4 - crédito @westcol/IG y captura de pantalla Canal RCN

A través de una transmisión en vivo en su canal de Kick, el streamer paisa Westcol se refirió por primera vez al evento de Stream Fighters 4, realizado en el Coliseo Medplus de Bogotá el 18 de octubre de 2025.

El creador de contenido no había reaccionado a las peleas de boxeo, ni a los comentarios de los seguidores del evento, tampoco había dado declaraciones sobre lo que sucedió al final de la velada, la pelea estelar protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri, que terminó en una situación inesperada para él y los del público.

Luego del ingreso de las influencers al cuadrilátero listas para pelear, y que empezaran a boxear, Andrea tuvo la delantera en golpes, incluso, sin resistencia de Yina, razón por la que el referí tuvo que intervenir cuando Andrea arrinconó en las cuerdas a Yina, y decirle que tenía que responder al ataque.

Fue en ese momento cuando Yina Calderón tomó la decisión de retirarse de la pelea, porque no quería darle el gusto a Valdiri de que la golpeara y ganara, pues sintió con los primeros golpes que la podía noquear y prefirió dejar el combate, según se pudo comprender en los videos que han rodado por las plataformas digitales en donde se ven las palabras que le dijo a su equipo.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

La pelea duró solo veinte segundos y esto ocasionó la reacción inmediata de molestia tanto de Andrea, que se había preparado para cumplir con todos los requerimientos, el público que esperaba por la batalla y que había pagado una entrada para verlo en vivo y de Westcol, el organizador del evento.

Después de que se coronara ganadora la bailarina barranquillera y que Yina saliera escoltada por los de seguridad, porque los presentes la estaban atacando y abucheando, el streamer paisa se refirió de manera contundente sobre Calderón.

"Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia. Y un ruido para que Yina Calderón se vaya para la puta mierda“, dijo Westcol.

Es por esto que en algunos medios de comunicación y un grupo de personas en las redes sociales han señalado al paisa porque les pareció que las palabras estuvieron subidas de tono, pero el creador de contenido salió a defenderse y reaccionó en general a lo ocurrido.

Westcol reacciona al retiro de Yina Calderón durante la pelea final de Stream Fighters y lanza críticas en vivo - crédito @adriclips3/tiktok

En la reciente transmisión de Kick, el streamer aseguró que, aunque inicialmente tenía respeto por Calderón, su percepción cambió al considerar que ella abandonó el combate.

“Yo sentía bien con Yina. Yo no le tenía la mala, yo antes le tenía respeto. Yo le dije: ‘Respeto para esta polla que se subió al ring y se va a dar con Valdiri’”, explicó.

Además, contó que durante la presentación de la influencer no hubo tantos abucheos como muchos pensaban y que en el público también se escuchaban personas alentándola y gritando su nombre.

“Cuando ella se presentó, ni siquiera hubo tantos abucheos. ¿Sabe qué? La verdad, debería haber más para lo que yo pensé, huevón, porque ella no es una mujer que todo el mundo quiere, brother. Cuando ella estaba saliendo, papi, había hasta gente que gritaba en la buena. Gente que dijo: “Uy, esta polla se subió, huevón, ya está”, reveló entre risas Westcol.

Westcol rompe el silencio tras pelea de Stream Fighters y critica el retiro de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri - crédito @westkick15/TikTok

Seguido a esto, Westcol afirmó que el ambiente era de respeto hasta que comenzó el combate, incluso, comparó la pelea y la diferencia física entre Calderón y Valdiri con su propio encuentro contra The Grefg en la Velada del Año realiza por Ibai Llanos en España.

“Literal ella contra Valdiri era como yo contra The Grefg. Era la misma mierda. Ella tenía que pelear con un titán. Ya está, no había diferencia... Bueno, la mía con The Grefg es más vasta, porque a mí ese marica me llevaba veinte centímetros de estatura. Pero sí, parecida porque mucha diferencia física y todo. ¿Y sabe qué? Hay que pararse duro, huevón, hasta el último fucking momento. Entonces, yo la entendía. Yo dije: ‘Uy, huevón, esta polla se va a parar, vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver que se va a parar duro’“, confesó Westcol.

El streamer aseguró que Calderón tuvo intención de subir al ring, pero que se habría intimidado apenas sintió la fuerza de su contrincante.

“Lo que pasó realmente es que Valdiri estaba irradiando demasiado ki y ella llegó supersayayin… Yina veía que ese ki de Valdiri estaba en doscientos mil... Esa mujer le metió unos puños a Yina, que donde Yina se quede parada por ahí otro minuto, la vuelve papilla”, dijo Westcol, agregando que tras los primeros golpes fue que Calderón optó por retirarse.

Westcol reaccionó a los 20 segundos de combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @mafer_rox/tiktok

Frente a quienes defendieron a Calderón o afirmaron que su retirada fue una estrategia, Westcol fue contundente y respondió a las críticas que aseguraban que lo ocurrido arruinó su evento o que habrían dejado mal parada a Andrea Valdiri.

“No digan que eso es estrategia… Cállese, señora. Cállese, de verdad… Yo sé que esas señoras tienen problemas mentales… vayan al psicólogo antes de que hablen de mí... ¿Qué evento dañó? Esas señoras, huevón, ¿qué les pasa?… Yo el año que viene hago esa mierda en un estadio otra vez y el estadio se vuelve y se llena. ¿Eso a mí me afecta en algo? No, eso me trae hasta beneficios. ¿A Valdiri le afecta en algo? No. Valdiri cobró su funda y ni siquiera peleó… Y tras de eso, se ganó el respeto de la gente”, expresó el streamer.

El paisa también respondió a quienes lo acusaron de maltratar verbalmente a una mujer. Aclaró que su crítica no tenía que ver con el género, sino con los valores.

“Yo respeto la mujer, huevón, hasta el punto que la mujer respete los demás… Usted puede ser mujer, pero si usted no tiene respeto ni por usted misma, me importa un culo... Eso no es de que si es hombre o que si es mujer”, aseguró Westcol.

Durante la transmisión, el streamer reaccionó en vivo al video de la pelea, reiterando su postura de que Calderón se retiró por miedo y en tono irónico, comparó el supuesto nivel de combate que la huilense mostró.

“Se cagó. Yina se cagó… Los que llaman inteligencia… inteligente qué si se poposeó. Eso hubo caca por doquier, bro, parecía una pista de motocross. Ella quería llegar supersayayin y no llegó ni en fase normal. Llegó fue en Mister Satán”, indicó.