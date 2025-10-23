Colombia

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conozca cuáles fueron los últimos movimientos del dólar frente al peso colombiano

El dólar arrancó la jornada con pérdidas frente al peso en Colombia en una mañana llena de incertidumbre que generó alta volatilidad en el mercado cambiario. El anuncio de que EEUU no impondrá nuevos aranceles a Colombia, ni el aumento del precio del petróleo ayudó al “billete verde” en su cotización.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 3.899,38 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,2% si se compara con el dato de la sesión previa de 3.907,27 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,83% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 5,8%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, pone el fin a tres sesiones de tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 7,25%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,1%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Conozca cuáles son los factores internacionales que influyen en la cotización del dólar

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

