Colombia

Un robot “bailando” cumbia en la Costa Caribe causó furor en redes sociales: “¿Quién pidió esta señal?"

El video, grabado en lo que parece ser una feria universitaria, muestra a un robot moviéndose al ritmo de ‘Checumbia’ de Checo Acosta, en una escena que muchos calificaron como “caribe moment”

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El video viral del robot bailando 'Checumbia' fusiona tecnología y cultura en la costa Caribe colombiana - crédito TikTok

En redes sociales se viralizó un video de un robot “bailando” al ritmo de Checumbia de Checo Acosta, luego de que varios asistentes lo grabaran durante lo que parece ser una feria universitaria en una ciudad de la costa Caribe colombiana.

La escena, tan surreal como entrañable, muestra a un robot gris con luces LED moviendo los brazos y girando al compás de la popular canción del cantante soledeño. A pocos metros, como si todo formara parte de una coreografía planificada por el destino, aparece un vendedor de Bon Ice. Ese detalle, según los usuarios, fue “la cereza del pastel”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El evento, grabado en una
El evento, grabado en una feria universitaria, destaca la espontaneidad y el ingenio - crédito TikTok

El clip, de 25 segundos, se compartió miles de veces en X, Instagram y TikTok, acompañado de comentarios que celebran el ingenio y el sabor inconfundible del Caribe colombiano. Uno de los mensajes más repetidos dice: “Si no es para mí, muéstrame a un robot bailando cumbia en una ciudad de la costa con un vendedor de Bon Ice de fondo”. Otro usuario bromeó: “¿Quién pidió esta señal?”, mientras alguien más resumió el espíritu del momento con ironía: “Yo con ChatGPT”.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto donde fue grabado el video, varios internautas aseguran que el evento ocurrió en una universidad de Barranquilla o Cartagena, durante una feria tecnológica o exposición académica. En las imágenes se observan puestos de exhibición, afiches y jóvenes estudiantes riendo mientras animan al robot a seguir bailando.

La canción elegida, Checumbia, no es cualquier tema, es uno de los himnos festivos más reconocidos del Carnaval de Barranquilla y símbolo del estilo alegre de Checo Acosta. Que un robot, programado para moverse al ritmo de este clásico, haya robado la atención en un contexto académico, representa —para muchos usuarios— una especie de “choque cultural perfecto” entre la tradición y la tecnología.

Para muchos, la viralización no sorprende, puesto que, el Caribe tiene esa mezcla única de espontaneidad, música y alegría que convierte cualquier momento en un espectáculo. Y esta vez, ni los robots pudieron resistirse al ritmo de la cumbia. En palabras de un usuario: “Esto solo puede pasar en la costa. Aquí hasta los robots bailan con sabrosura.”

La canción 'Checumbia', himno del
La canción 'Checumbia', himno del Carnaval de Barranquilla, protagoniza el momento viral junto a la inteligencia artificial - crédito Compensar

Colombia avanza en la adopción de IA

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un tema exclusivo de la ciencia ficción o de los grandes laboratorios tecnológicos. En Colombia, su adopción avanza con paso firme y empieza a transformar la economía, la educación y el sector empresarial. De acuerdo con el último Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia) —elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile— el país se convirtió en uno de los adoptantes avanzados de esta tecnología en la región.

El estudio, que evalúa a 19 países de América Latina, ubica a Colombia en el cuarto lugar, con un puntaje de 55,84 sobre 100, destacando su desempeño en infraestructura digital, capacidad de cómputo y uso de la IA para fortalecer la participación ciudadana. Estos avances lo sitúan junto a potencias regionales como Chile, Brasil y Uruguay, aunque todavía enfrenta desafíos en la formación de talento humano y sostenibilidad tecnológica.

Colombia se posiciona como líder
Colombia se posiciona como líder regional en adopción de inteligencia artificial, según el Índice Latinoamericano de IA - crédito Visuales IA

Uno de los factores que explican el progreso colombiano es el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y de datos. El país registra uno de los niveles más altos de capacidad de procesamiento gráfico per cápita, esencial para entrenar modelos de IA. Además, forma parte del grupo de naciones con industria de centros de datos robusta, aunque solo una fracción cumple con estándares internacionales de sustentabilidad.

Sin embargo, la brecha educativa sigue siendo un reto. Mientras crece la alfabetización general en IA, la formación especializada avanza lentamente. La falta de programas universitarios y de doctorado en inteligencia artificial podría limitar la creación de innovación propia. En conjunto, los datos del Ilia confirman que Colombia avanza hacia un modelo de desarrollo digital sólido, donde la inteligencia artificial se perfila como motor de productividad, competitividad y equidad social.

Temas Relacionados

Robot bailando cumbiaViral en TikTokinteligencia artificial en ColombiaCumbia en ColombiaVideos costeñosColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Estos son los podcast mas

“Si tiene pruebas, yo renuncio”: ministro de Educación lanzó ácido desafío a Cathy Juvinao en pleno Congreso

El cruce entre Daniel Rojas Medellín y la representante a la Cámara no solo puso sobre la mesa las cifras de matrícula a universidades públicas, también destapó denuncias de presuntos contratos irregulares en educación

“Si tiene pruebas, yo renuncio”:

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

La creadora de contenido se pronunció tras la difusión de una imagen por parte de su vencedora en la pelea

Karina García y Karely Ruiz

Turistas que iban a conocer Hidroituango fueron intimidados a bala: operativo frustró intento de secuestro

Un grupo de pasajeros fue interceptado por hombres armados cerca de Ituango, Antioquia, cuando se dirigían al embalse, pero la rápida reacción de Ejército y Policía evitó el secuestro y permitió la captura de dos sospechosos

Turistas que iban a conocer

Desarticularon estructura narcotraficante en Costa Rica: tenía nexos en Colombia

Según explicaron las autoridades, en los últimos meses los organismos encargados habían incautado más de siete toneladas de droga a la organización delincuencial

Desarticularon estructura narcotraficante en Costa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Video: Shakira y Ed Sheeran protagonizan el adelanto oficial de la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Deportes

Referente de la selección sub-20

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

DIM vs. Santa Fe: asistentes al Atanasio Girardot vivieron un verdadero “caos” en medio de la lluvia que obligó a suspender el partido