Lina María Garrido comparó a Petro con Pablo Escobar y Maduro por convocar a “marcha por la paz” en la plaza de Bolívar: “Cínico”

La congresista Lina María Garrido se despachó contra Gustavo Petro por convocar marcha para una Constituyente - crédito @linamariagarri1/X y Marckinson Pierre/Reuters

La decisión judicial que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal generó una serie de repercusiones políticas en Colombia.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena previa de 12 años de prisión dictada por la jueza 44 penal, Sandra Liliana Heredia, y reconfiguró la agenda pública del país.

Tras conocerse el resultado en los tribunales, el presidente Gustavo Petro convocó, desde la red social X, una movilización en la plaza de Bolívar para el viernes 24 de octubre, a las 04:00 p. m., impulsando lo que denominó un nuevo proceso constituyente.

El jefe de Estado marcó este acto como un paso dirigido a promover la paz, la soberanía y elementos asociados a la democracia. La convocatoria se divulgó poco después de que se confirmara la absolución del expresidente Uribe.

Tras lo anterior, la representante del Cambio Radical por Arauca, Lina María Garrido, expresó en la red social X que organizar una marcha por tales valores resultaba contradictorio viniendo del jefe de Estado.

“Que en este momento @petrogustavo convoque una marcha por la ‘paz, soberanía y democracia’, es tan cínico como ver a Pablo Escobar convocando una marcha para luchar contra el narcotráfico”, señaló Garrido.