Colombia

Lina María Garrido comparó a Petro con Pablo Escobar y Maduro por convocar a “marcha por la paz” en la plaza de Bolívar: “Cínico”

El llamado del presidente a movilizarse “por la paz y la democracia” despertó respuestas directas de la representante, quien comparó la iniciativa con marchas impulsadas por el dictador venezolano

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido se despachó contra Gustavo Petro por convocar marcha para una Constituyente - crédito @linamariagarri1/X y Marckinson Pierre/Reuters

La decisión judicial que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal generó una serie de repercusiones políticas en Colombia.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena previa de 12 años de prisión dictada por la jueza 44 penal, Sandra Liliana Heredia, y reconfiguró la agenda pública del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras conocerse el resultado en los tribunales, el presidente Gustavo Petro convocó, desde la red social X, una movilización en la plaza de Bolívar para el viernes 24 de octubre, a las 04:00 p. m., impulsando lo que denominó un nuevo proceso constituyente.

El jefe de Estado marcó este acto como un paso dirigido a promover la paz, la soberanía y elementos asociados a la democracia. La convocatoria se divulgó poco después de que se confirmara la absolución del expresidente Uribe.

Tras lo anterior, la representante del Cambio Radical por Arauca, Lina María Garrido, expresó en la red social X que organizar una marcha por tales valores resultaba contradictorio viniendo del jefe de Estado.

“Que en este momento @petrogustavo convoque una marcha por la ‘paz, soberanía y democracia’, es tan cínico como ver a Pablo Escobar convocando una marcha para luchar contra el narcotráfico”, señaló Garrido.

Temas Relacionados

Lina María GarridoGustavo petroPablo EscobarNicolás MaduroMarchas en BogotáUribe InocenteFallo UribeÁlvaro UribeCaso UribeAsamblea constituyenteMarcha ConstituyenteColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro apoyó la idea de restituir la mesada 14, pero descartó su aplicación universal por razones fiscales: por qué

El proyecto de ley que busca restablecer el pago adicional a cerca de 60.000 profesores jubilados avanza en el Congreso, tras años de reclamos por parte del sector educativo y sindicatos de pensionados

Gobierno Petro apoyó la idea

Andrés Forero criticó a Petro por convocar a una constituyente tras inocencia de Uribe: “¡Quiere jueces de bolsillo como en Venezuela!”

El representante del Centro Democrático advirtió sobre una postura antidemocrática del presidente Gustavo Petro por su llamado a la movilización

Andrés Forero criticó a Petro

Colectivo feminista en Colombia arremetió contra la AFA por cuenta de la publicación que se hizo como homenaje en el Día de las Madres en Argentina: “Se quedan con la madre que frita milanesa”

Laura Gutiérrez, periodista colombiana, arremetió en contra de la Asociación del Fútbol Argentino

Colectivo feminista en Colombia arremetió

Abren licitación por $20.000 millones para rehabilitar la vía Panorama entre Riofrío y Bolívar

La intervención contempla la mejora del pavimento, labores de mantenimiento y nueva señalización en un corredor vital para la movilidad y la economía del norte del Valle del Cauca

Abren licitación por $20.000 millones

Autoridades investigan falsos panfletos del ELN usados para extorsionar en el Magdalena Medio

La Policía descartó que los panfletos que circulan en Cimitarra y otros municipios del Magdalena Medio sean del ELN y señaló que grupos delincuenciales estarían detrás de las extorsiones

Autoridades investigan falsos panfletos del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Fans en Colombia lanzan tendencia

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Deportes

Cuándo se volverán a reunir

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay